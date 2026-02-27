Lohjan kaupungille kolmas Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvammassa asemassa oleville lapsille. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut ainoastaan Lohjan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Suomen UNICEF ei siis ole arvioinut kaikkea kaupungin lapsiin ja lapsen oikeuksiin liittyvää toimintaa.

– Lohjalla on tehty sitkeästi ja pitkäjänteisesti työtä lasten hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien edistämiseksi. Työllä on saatu aikaan pysyviä muutoksia kaupungin toimintaan, ja lapset ja nuoret ovat olleet työssä vahvasti mukana. Iloisemme siitä, että voimme edelleen jatkaa lapsenoikeustyötä yhdessä Lohjan kaupungin kanssa, kertoo Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Lohjalla valmis, vaan kaupunki sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -työssä myös tulevaisuudessa.

Suomen UNICEF kiittää Lohjaa erityisesti seuraavista asioista:

Lapsen oikeudet ovat osa kaupungin perehdytysmateriaalia, ja kaupungin työntekijöiden osallistuminen lapsenoikeuskoulutuksiin on korkealla tasolla.

Kaupungissa on laadittu linjaus lapsivaikutusten arviointien tekemiseksi, ja arviointeja on toteutettu aiempaa enemmän. Työssä on huomioitu myös lasten osallisuus. Lisäksi henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat saaneet koulutusta lapsivaikutusten arviointien tekoon.

Eri ikäisten lasten osallisuus on toteutunut monipuolisesti, ja lasten näkemykset huomioidaan yhä paremmin kaupungin eri toimialojen työssä.

Kaupungissa on laajennettu lasten maksuttomia harrastamisen mahdollisuuksia. Harrastuksia on myös onnistuttu kohdentamaan esimerkiksi sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapsille. Lisäksi harrastamisen mahdollistavia koulukuljetuksia on lisätty.

Suomen UNICEF kannustaa Lohjaa kiinnittämään jatkossa huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

Varmistamaan, että Lapsiystävällinen kunta -työtä toteutetaan edelleen sitoutuneesti koko kunnan yhteisenä työnä, ja että kehitystyö linkitetään yhä tiiviimmin muuhun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointityöhön.

Varmistamaan, että kunnan työntekijöiden kouluttautumista lapsen oikeuksiin jatketaan laajasti eri toimialoilla sekä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien osalta.

Varmistamaan, että lapsivaikutusten arvioinnin kehitystyötä jatketaan niin, että sitä toteutetaan jatkossa yhä järjestelmällisemmin ja laajemmin eri toimialoilla.

Varmistamaan, että lapsivaikutusten arvioinnin kehitystyötä jatketaan niin, että sitä toteutetaan jatkossa yhä järjestelmällisemmin ja laajemmin eri toimialoilla. Varmistamaan, että myös kaupungin keskusta-alueelta syrjemmässä asuvien lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet paranevat, ja että myös toisella asteella opiskelevien nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan vieton tarpeita ja toiveita selvitetään yhä laajemmin.

Kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten näkemyksiä kuullaan järjestelmällisesti ja otetaan yhä paremmin huomioon eri toimialojen työssä.

Tutustu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin tarkemmin.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -työstä Lohjalla.