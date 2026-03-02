Parainen järjestää matkailuparlamentin Seilin saarella
5.3.2026 11:01:15 EET | Paraisten kaupunki | Uutinen
Matkailuparlamentti kokoaa yhteen matkailualan toimijat pohtimaan alan ajankohtaisia teemoja, tulevaisuuden suuntia ja uusia mahdollisuuksia.
Päivän aikana pureudutaan kestävän ja regeneratiivisen matkailun kehittämiseen, teknologian sekä digitalisaation tarjoamiin ratkaisuihin ja matkailun tulevaisuuden trendeihin.
Seilin ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa inspiroivan paikan kohtaamisille, keskusteluille ja ajatusten vaihdolle – sekä yhteisen vision rakentamiselle elinvoimaisesta ja vetovoimaisesta Varsinais-Suomesta.
Paraisten kaupunki järjestää tapahtuman yhteistyössä Varsinais-Suomen Liiton kanssa.
Matkailuparlamentin ohjelman ja aikataulun löydät alta. Ilmoittautumiset tapahtumaan 13.4. mennessä oheisen linkin kautta:
Petra MannströmUpphandlingskoordinator; HankintakoordinaattoriPuh:+358503403270Petra.Mannstrom@pargas.fi
