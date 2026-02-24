Särkänniemi panostaa kesään – uusi vuoristorata ja edullisempi porttihinta

Särkänniemi aloittaa tulevan kesäkauden vahvoilla elämyspanostuksilla. Huvipuistoon valmistuu uusi näyttävä vuoristorata, joka on vuosikymmenen suurin investointi. Lisäksi alueelle avataan uusi hampurilaisravintola, joka tarjoaa asiakkaille uudistetun ja entistä herkullisemman valikoiman.

Särkänniemi-rannekkeen verkkokauppahinta on 51 euroa ja porttihinta 52 euroa. Särkänniemi-ranneke sisältää huvipuiston ja huvilaitteiden lisäksi myös sisäänpääsyn Näsinneulan näkötorniin, Akvaarioon, Planetaarioon ja Koiramäen eläinpuistoon – kaikki huvit yhdellä rannekkeella.

Huvilaiterannekkeen, joka sisältää huvipuiston ja huvilaitteet, saa verkkokaupasta hintaan 46 euroa. Myös Huvilaiterannekkeen saa portilta edellisvuotta edullisemmin.





Kaikki huvit yhdellä rannekkeella

Särkänniemi-ranneke on paras valinta ja Särkänniemen suosituin lipputuote.

” Olemme panostaneet voimakkaasti uusiin elämyksiin, mutta samalla haluamme pitää Särkänniemi-päivän mahdollisimman monen perheen ulottuvilla. Uusi laajalle yleisölle sopiva vuoristorata avataan toukokuussa. Vaikka olemme avaamassa uuden upean elämyksen, päätimme olla nostamatta hintoja, jotta mahdollisimman moni pääsisi sen kokemaan”, kertoo Särkänniemen huvipuistoliiketoiminnan johtaja Eeva Muurimäki.

”Särkänniemen monipuolinen valikoima mahdollistaa sen, että esimerkiksi sadekuuron sattuessa kohdalle tai keskipäivän auringon porottaessa voi käydä tutustumassa sisäkohteisiin ja hakea uutta energiaa huvilaitteissa kieppumiseen. Kun kaikki elämykset kuuluvat samaan rannekkeeseen, voi päivästä suunnitella juuri itselleen sopivan, hurjan tai rauhallisemman kokonaisuuden”, Muurimäki jatkaa.

Särkänniemen kesäkausi alkaa vappuna 1.5.2026. Konect-vuoristoradan rakentaminen etenee aikataulussa ja se on tarkoitus avata toukokuun aikana.