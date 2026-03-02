Helsingin matkailu rikkoi kaikkien aikojen ennätykset vuonna 2025

Helsingissä kirjattiin vuonna 2025 yhteensä 4 924 251 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen julkaisemista majoitustilastoista.

Kasvua vauhditti erityisesti kansainvälinen vapaa-ajanmatkailu. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät 17,4 prosenttia (+ 382 000 yöpymistä). Helsingin osuus koko Suomen rekisteröidyistä kansainvälisistä yöpymisistä oli 36 prosenttia. Huippukuukausina yli puolet koko maan ulkomaisista yöpymisistä kohdistui Helsinkiin.

Yöpymisten kasvu oli merkittävästi koko Suomea vahvempaa: valtakunnallisesti yöpymiset kasvoivat 0,4 prosenttia Helsingin ulkopuolella. Helsinki siis houkutteli muuta maata enemmän matkailijoita. Ennätyksiä rikottiin vuoden jokaisena kuukautena, ja parhaimpina kuukausina yöpymisiä kertyi yli 400 000.

– Helsingin historiallisten hyvien tulosten taustalla ovat panostuksemme kansainväliseen vapaa-ajanmatkailuun, yleisö- ja ammattilaistapahtumiin sekä palveluiden laatuun ja kestävyyteen. Kunhan saamme houkuteltua matkailijat Helsinkiin, ovat he tyytyväisiä kokemaansa, iloitsee Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen

– Matkailun vaikutukset eivät näy vain yöpymisissä ja hotelleissa, vaan myös työpaikkoina, ravintola- ja tapahtumatarjonnassa sekä kaupungin elinvoimassa. Kun matkailijoita vierailee ympäri vuoden, myös palvelut pysyvät kannattavina ja kehittyvät. Yrityksemme ovat tehneet erinomaista työtä matkailun vahvistamisen eteen, jatkaa Vesterinen.

Helsinki kiinnostaa laajasti eri markkina-alueilla

Kansainväliset yöpymiset kasvoivat kaikilta keskeisiltä markkinoilta. Viime vuonna Helsingissä oli eniten matkailijoita Yhdysvalloista, Saksasta, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Prosentuaalisesti voimakkainta kasvu oli Japanista ja Italiasta.

– Se, että Helsinki kiinnostaa laajasti matkailijoita eri markkinoilta, tekee meistä vahvemman globaalien muutosten keskellä. Emme ole yhtä haavoittuvaisia ja riippuvaisia vain yhden markkina-alueen kiinnostuksesta, Vesterinen painottaa.

Lentoliikenne tuki matkailun kasvua. Finavian tilastojen mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia oli lähes 17 miljoonaa. Suorilla lentoreiteillä on selkeä ja välitön vaikutus matkustajamääriin ja maakohtaiseen kehitykseen.

– Hyvät lentoyhteydet ovat tärkeitä myös sekä vientiyrityksille että meille paikallisillekin, toteaa Vesterinen.

Myös kansainvälinen risteilyliikenne kasvoi. Ensimmäinen risteilyalus saapui tammikuussa ja viimeinen joulun alla. Kansainvälisten risteilymatkustajien määrä nousi 175 000 matkustajaan, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna.

Tapahtumat ja kongressit tuovat kävijöitä ympäri vuoden

Vuosi 2025 oli erityisen vahva kongressivuosi. Helsingissä järjestettiin yhteensä 212 kongressia. Lisäksi yli 25 000 osallistujan massatapahtumien määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Tapahtumien ja kongressien vaikutus näkyi selvästi hotellien käyttöasteissa ja huonekohtaisissa tuotoissa (RevPAR), joissa tapahtumapäivät muodostivat selkeitä huippuja. Huippupäivinä majoitusliikkeet olivat käytännössä täynnä.

Erinomainen vierailijakokemus Helsingin vahvuutena

Julkisten vertaisarviokanavien sentimenttidatan perusteella Helsingin matkailupalveluiden asiakaskokemus on kokonaisuutena erinomainen ja päihittää muut Pohjoismaiset pääkaupungit. Myös Helsingin vierailijakokemuskyselyn mukaan Helsinkiä matkakohteena muille suosittelevien määrä (NPS-luku 59,08) on erittäin korkea.

Asiakkaat kiittävät erityisesti ravintola- ja majoituspalveluiden laatua sekä asiakaspalvelua. Kehityskohteina nousevat esiin muun muassa sujuvuus ja varausprosessit. Kestävyys nähdään Helsingin vahvana kilpailutekijänä, mutta samalla odotustaso sen suhteen on korkea. Helsinkihän saavutti kärkisijan matkailukohteiden kestävyyttä mittaavassa indeksissä vuosina 2024 ja 2025.

Myös kansallisilta matkailualan toimijoilta tuli kiitosta Helsingille, kun he valitsivat Helsingin vuoden 2025 matkailualueeksi Suomessa. Valintaan vaikutti matkailijoiden määrän kasvun lisäksi sesongin tasaisuus, viipymän pidentyminen ja asukaskohtaisen majoitusmyynti.

Vuoden 2026 näkymät: maltillista mutta vakaata kasvua

Myös matkailuvuosi 2026 on lähtenyt myönteisesti käyntiin, rekisteröityjen yöpymisten 9,6 prosentin kasvulla. Tammikuussa kotimaiset yöpymiset kasvoivat 11,4 prosenttia ja kansainväliset yöpymiset 7,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kuluvalle vuodelle ennustetaankin 5–7 prosentin kasvua sekä lentomatkustajamäärissä että rekisteröidyissä yöpymisissä.

Kasvun arvioidaan jatkuvan erityisesti kansainvälisen vapaa-ajanmatkailun vetämänä. Jos taloustilanne vahvistuu, myös kotimaan matkailussa ja liikematkustuksessa on kasvupotentiaalia. Epävakaalla geopoliittisella tilanteella saattaa olla vaikutuksia myös matkailuun. Risteilyliikenteen kasvu ja Helsingistä risteilylle lähtevien kansainvälisten alusten lisääntyminen tuovat lisäksi uusia yöpymisiä kaupunkiin.

Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv

Press release in English will be published on www.hel.fi/en