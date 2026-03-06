Kutsu: Turvallisuus on kulttuuria | Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari Oulussa 28.–29.4.2026

Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari kokoaa työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijoita sekä esihenkilöitä eri toimialoilta jakamaan kokemuksia ja kehittämään turvallista ja terveellistä työelämää.

Seminaari järjestetään 28.–29. huhtikuuta Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa. Kulttuuriteema näkyy myös seminaarin sisällössä: tämän vuoden aiheena on turvallisuuskulttuuri työpaikoilla.

Kaksipäiväisessä seminaarissa pohditaan, millaiset työelämän ilmiöt muovaavat turvallisuuskulttuuria nyt ja tulevaisuudessa ja miten työpaikoilla voidaan vahvistaa turvallista ja terveellistä työtä avoimesti, yhdessä oppien ja toisia tukien.

Ensimmäinen seminaaripäivä huipentuu työpaikkavierailuihin. Kohteina ovat muun muassa Oulun yliopistollinen sairaala, Postin Oulun postikeskus, Pohjois-Suomen turvapuisto ja Työterveyslaitoksen lämpöfysiologian laboratorio.

Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistuminen ei edellytä foorumin jäsenyyttä.

Poimintoja ohjelmasta

Turvallisuus teknologian murroksessa | Perttu Pölönen, futuristi, tietokirjailija

Tekoäly työelämän muutosvoimana | Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Organisaatiokulttuuri, työturvallisuus ja työhyvinvointi | Pauli Forma, johtaja, työkykypalvelut, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Art of Work – Työkulttuurin ilmastonmuutos, Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 | Tiina Heusala, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Työsuojeluvaltuutettu turvallisuuskulttuurin rakentajana | Jekora Vornanen, työsuojeluvaltuutettu, NCC Suomi Oy

Turvallisuuskulttuuria edistämässä – SSAB:n matka kohti maailman turvallisinta teräsyhtiötä | Janne Pirttijoki, Head of Production, SSAB Europe

Turvallisuus S-ryhmässä – tietoisuutta ja tekoja! | Paavo Hänninen, yritysturvallisuuspäällikkö, SOK riskienhallinta

Työturvallisuuden tasoluokitukset vuodelle 2025 | Tasoluokituksen saaneiden työpaikkojen puheenvuorot

Seminaarin koko ohjelma: Turvallisuus on kulttuuria -seminaari (ttl.fi)

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.4.2026.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot: Turvallisuus on kulttuuria (lyyti.fi)

Median akkreditoinnit ja haastattelupyynnöt: marika.paaso@ttl.fi

Lisätiedot