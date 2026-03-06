Kutsu: Turvallisuus on kulttuuria | Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari Oulussa 28.–29.4.2026
Miten turvallisuutta rakennetaan ja johdetaan työpaikoilla muuttuvassa työelämässä? Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari keskittyy tänä vuonna turvallisuuskulttuuriin. Seminaari järjestetään Oulun teatterissa, ja se on suunnattu erityisesti työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työsuojelun parissa työskenteleville.
Nolla tapaturmaa -foorumin seminaari kokoaa työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijoita sekä esihenkilöitä eri toimialoilta jakamaan kokemuksia ja kehittämään turvallista ja terveellistä työelämää.
Seminaari järjestetään 28.–29. huhtikuuta Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa. Kulttuuriteema näkyy myös seminaarin sisällössä: tämän vuoden aiheena on turvallisuuskulttuuri työpaikoilla.
Kaksipäiväisessä seminaarissa pohditaan, millaiset työelämän ilmiöt muovaavat turvallisuuskulttuuria nyt ja tulevaisuudessa ja miten työpaikoilla voidaan vahvistaa turvallista ja terveellistä työtä avoimesti, yhdessä oppien ja toisia tukien.
Ensimmäinen seminaaripäivä huipentuu työpaikkavierailuihin. Kohteina ovat muun muassa Oulun yliopistollinen sairaala, Postin Oulun postikeskus, Pohjois-Suomen turvapuisto ja Työterveyslaitoksen lämpöfysiologian laboratorio.
Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistuminen ei edellytä foorumin jäsenyyttä.
Poimintoja ohjelmasta
- Turvallisuus teknologian murroksessa | Perttu Pölönen, futuristi, tietokirjailija
- Tekoäly työelämän muutosvoimana | Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
- Organisaatiokulttuuri, työturvallisuus ja työhyvinvointi | Pauli Forma, johtaja, työkykypalvelut, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Art of Work – Työkulttuurin ilmastonmuutos, Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 | Tiina Heusala, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
- Työsuojeluvaltuutettu turvallisuuskulttuurin rakentajana | Jekora Vornanen, työsuojeluvaltuutettu, NCC Suomi Oy
- Turvallisuuskulttuuria edistämässä – SSAB:n matka kohti maailman turvallisinta teräsyhtiötä | Janne Pirttijoki, Head of Production, SSAB Europe
- Turvallisuus S-ryhmässä – tietoisuutta ja tekoja! | Paavo Hänninen, yritysturvallisuuspäällikkö, SOK riskienhallinta
- Työturvallisuuden tasoluokitukset vuodelle 2025 | Tasoluokituksen saaneiden työpaikkojen puheenvuorot
Seminaarin koko ohjelma: Turvallisuus on kulttuuria -seminaari (ttl.fi)
Ilmoittautuminen
- Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.4.2026.
- Ilmoittautuminen ja hintatiedot: Turvallisuus on kulttuuria (lyyti.fi)
- Median akkreditoinnit ja haastattelupyynnöt: marika.paaso@ttl.fi
Lisätiedot
- Tiina-Mari Monni, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, tiina-mari.monni@ttl.fi, +358 30 474 2065
- Maija-Leena Merivirta, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, maija-leena.merivirta@ttl.fi, +358 30 474 8677
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanen, mediaviestinnän erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Puh: +358504773267, juha.hietanen@ttl.fi
Päivi Lehtomurto, viestintäpäällikkö, Työterveyslaitos, Puh: +358504156309, paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paaso, mediaviestinnän erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Puh: +358504497541, marika.paaso@ttl.fi
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
Tutustu:
- Tietoa meistä
- Medialle-sivulta löydät asiantuntijoiden yhteystiedot.
- Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.
