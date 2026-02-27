Vuoden suurin ilmainen talviurheilutapahtuma saapuu viikonloppuna Senaatintorille

Talviurheiluhuuma jatkuu olympialaisten jälkeen, kun katulumilautailukilpailu Red Bull Heavy Metallin viimeinen etappi saapuu Helsinkiin, Bostonin ja Montrealin kilpailujen jälkeen. Kyseessä on yksi talven suurimmista kaikille avoimista talviurheilutapahtumista, joka on yleisölle täysin maksuton.

Tapahtuma-alueen rakennus on ollut käynnissä jo koko viikon ajan. Tuomiokirkon portaille on tuotu peräti 600 000 tonnia lunta, josta kisan kaksi laskualuetta reileineen ja esteineen saavat pohjan.

Kilpailussa on mukana tämän hetken kiinnostavimpia katulumilautailijoita Suomesta ja maailmalta, kuten suomalainen Telma Särkipaju, joka voitti hiljattain Bosotonissa naisten kokonaiskilpailun. Kansainvälisiä tähdistä kisaamassa ovat muun muassa yhdysvaltalainen Luke Winkelmann ja hollantilainen Jesse Augustinus sekä muita tunnettuja nimiä. Mukana on myös Talman videokarsinnasta yleisön äänestämät kaksi yllätysnimeä.

Kilpailun tuomareina toimivat suomalaiset Heikki Sorsa ja Toni Kerkelä sekä saksalainen Benny Urban ja yhdysvaltalainen Grace Warner. Sorsa ja Kerkelä ovat molemmat suomalaisten tuntemia ammattilumilautailijoita ja arvostettuja katulaskijoita. Benny Urban on eurooppalaisen katulumilautailun konkari ja Grace Warner on noussut lajin huippunimeksi ainutlaatuisella laskutyylillään.

Yleisöä viihdyttää suomalaisille tutut Eero Ettala ja Hannu-Pekka “HP” Parviainen.

Kilpailu käynnistyy legendaarisen Daruden tahtiin

Alue aukeaa yleisölle lauantaina klo. 14.00, joka jälkeen kilpailun päräyttää klo. 15.00 käyntiin Darude Sandstormin tahtiin. Tämän jälkeen laskijat kilpailevat kahdella eri alueella, joista molemmista kruunataan erikseen voittajat sekä naisten että miesten sarjasta. Päivän lopuksi tuomarit valitsevat molempien sarjojen kokonaiskilpailun voittajat. Luvassa taitavaa katulaskua ja villejä temppuja.

Aikataulu:

14.00 Tapahtuma-alue avautuu yleisölle

15.00 Kilpailun avajaisseremonia Daruden tahtiin

15.05 Zone 1 – Heat 1

16.00 Zone 1 – Heat 2

17.00 Zone 1 – Finaali

17.35 Zone 1 – Palkintojenjako

17.55 Zone 2 – Heat 1

18.35 Zone 2 – Heat 2

19.20 Zone 2 – Finaali

20.00 Zone 2 & Overall – Palkintojenjako

20.00 alkaen tapahtuman viralliset jatkot Mummotunnelissa

Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

Paikalle odotetaan tuhatpäinen yleisö

Lauantaina paikalle odotetaan jopa 15 000 katsojaa. Kilpailun pääkatselualue sijaitsee Senaatintorilla Tuomiokirkon portaiden edessä. Alueella on erikseen ikärajaton katselualue sekä anniskelualue (K18). Tapahtumasta löytyy myös ruokamyyntipisteitä sekä yhteistyökumppanien pisteitä. Tapahtuma on esteetön.

Senaatintori sijaitsee kävelyetäisyydellä Helsingin rautatieasemalta, ja paikalle suositellaan saapumista julkisella liikenteellä. Ajantasaiset reitit löytyy: hsl.fi.

Tarkempi aluekartta, osallistujalista ja lisätietoja tapahtumasta täältä.