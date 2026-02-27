Vuoden suurin ilmainen talviurheilutapahtuma saapuu viikonloppuna Senaatintorille
5.3.2026 11:08:19 EET | Red Bull Finland | Tiedote
Helsingissä kilpaillaan lauantaina 7.3. katulumilautailun herruudesta, kun Tuomiokirkon portailla pärähtää käyntiin maailmalla arvostettu lumilautailutapahtuma Red Bull Heavy Metal. Kaikille avoimessa ilmaistapahtumassa yli 40 kotimaista ja kansainvälistä katulautailijaa ottavat mittaa toisistaan Telma Särkipajun johdolla. Kisapäivän käynnistää suomalaisten rakastama Darude Sandstorm -hitillään.
Talviurheiluhuuma jatkuu olympialaisten jälkeen, kun katulumilautailukilpailu Red Bull Heavy Metallin viimeinen etappi saapuu Helsinkiin, Bostonin ja Montrealin kilpailujen jälkeen. Kyseessä on yksi talven suurimmista kaikille avoimista talviurheilutapahtumista, joka on yleisölle täysin maksuton.
Tapahtuma-alueen rakennus on ollut käynnissä jo koko viikon ajan. Tuomiokirkon portaille on tuotu peräti 600 000 tonnia lunta, josta kisan kaksi laskualuetta reileineen ja esteineen saavat pohjan.
Kilpailussa on mukana tämän hetken kiinnostavimpia katulumilautailijoita Suomesta ja maailmalta, kuten suomalainen Telma Särkipaju, joka voitti hiljattain Bosotonissa naisten kokonaiskilpailun. Kansainvälisiä tähdistä kisaamassa ovat muun muassa yhdysvaltalainen Luke Winkelmann ja hollantilainen Jesse Augustinus sekä muita tunnettuja nimiä. Mukana on myös Talman videokarsinnasta yleisön äänestämät kaksi yllätysnimeä.
Kilpailun tuomareina toimivat suomalaiset Heikki Sorsa ja Toni Kerkelä sekä saksalainen Benny Urban ja yhdysvaltalainen Grace Warner. Sorsa ja Kerkelä ovat molemmat suomalaisten tuntemia ammattilumilautailijoita ja arvostettuja katulaskijoita. Benny Urban on eurooppalaisen katulumilautailun konkari ja Grace Warner on noussut lajin huippunimeksi ainutlaatuisella laskutyylillään.
Yleisöä viihdyttää suomalaisille tutut Eero Ettala ja Hannu-Pekka “HP” Parviainen.
Kilpailu käynnistyy legendaarisen Daruden tahtiin
Alue aukeaa yleisölle lauantaina klo. 14.00, joka jälkeen kilpailun päräyttää klo. 15.00 käyntiin Darude Sandstormin tahtiin. Tämän jälkeen laskijat kilpailevat kahdella eri alueella, joista molemmista kruunataan erikseen voittajat sekä naisten että miesten sarjasta. Päivän lopuksi tuomarit valitsevat molempien sarjojen kokonaiskilpailun voittajat. Luvassa taitavaa katulaskua ja villejä temppuja.
Aikataulu:
- 14.00 Tapahtuma-alue avautuu yleisölle
- 15.00 Kilpailun avajaisseremonia Daruden tahtiin
- 15.05 Zone 1 – Heat 1
- 16.00 Zone 1 – Heat 2
- 17.00 Zone 1 – Finaali
- 17.35 Zone 1 – Palkintojenjako
- 17.55 Zone 2 – Heat 1
- 18.35 Zone 2 – Heat 2
- 19.20 Zone 2 – Finaali
- 20.00 Zone 2 & Overall – Palkintojenjako
- 20.00 alkaen tapahtuman viralliset jatkot Mummotunnelissa
Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.
Paikalle odotetaan tuhatpäinen yleisö
Lauantaina paikalle odotetaan jopa 15 000 katsojaa. Kilpailun pääkatselualue sijaitsee Senaatintorilla Tuomiokirkon portaiden edessä. Alueella on erikseen ikärajaton katselualue sekä anniskelualue (K18). Tapahtumasta löytyy myös ruokamyyntipisteitä sekä yhteistyökumppanien pisteitä. Tapahtuma on esteetön.
Senaatintori sijaitsee kävelyetäisyydellä Helsingin rautatieasemalta, ja paikalle suositellaan saapumista julkisella liikenteellä. Ajantasaiset reitit löytyy: hsl.fi.
Tarkempi aluekartta, osallistujalista ja lisätietoja tapahtumasta täältä.
Joonas Inkilä
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
