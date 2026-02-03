KUTSU: Aki Rahikan Äärirajoilla -kirjan julkistustilaisuus 1.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. Haastattelijana Reppuretki.fi -sivuston OlliJärvenkylä.

Kylkiluuni on murtunut viikko takaperin Haltilla, vasen ranteeni on turvonnut ja nyt täällä Suomen erämaisimmassa pisteessä huomaan vammauttaneeni polveni. Puhelin ei kuulu lähimainkaan eikä minulla ole minkäänlaista satelliittiyhteyteen perustuvaa hätälähetintä. Täältä on itse päästävä omin keinoin pois. Tielle on 40 kilometriä linnuntietä. Maastoa myöten viiden päivän hiihtomatka...



Minun sielunmaisemassani hiihdetään avotunturissa. Yksin. Vain sieltä löydän rajani, vain siellä tunnen olevani jotenkin oikeassa paikassa. Alueet, jotka kasvattavat luonnetta, ja olosuhteet, jotka opettavat nöyryyttä, vetävät minua puoleensa kerta kerran jälkeen.



Siellä olen käynyt läpi elämän eteen tuomia kriisejä, eroja, lapsuuden traumoja, elämän suuria kysymyksiä. Siellä ei pääse luurankojaan pakoon, vaan koko systeemi tulee voimalla päälle. Kaikki on henkistä. Liikutaan pitkälti korvien välisessä erämaassa.



Sieltä keskitalven tunturierämaasta olen löytänyt jotain hyvin alkuperäistä ja raakaa voimaa sekä suurta kauneutta, joka pistää kulkijan hiljaiseksi.

Kirja ilmestyy huhtikuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi.

Aika: Keskiviikko 1.4.2026, Klo 15.00.

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 25.3.2026 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi