Readme.fi

KUTSU: Aki Rahikan Äärirajoilla -kirjan julkistustilaisuus 1.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. Haastattelijana Reppuretki.fi -sivuston OlliJärvenkylä.

10.3.2026 09:04:00 EET | Readme.fi | Kutsu

Jaa

Alone Suomi -tv-ohjelmasta tuttu Aki Rahikka kertoo, miltä tuntuu, kun ollaan äärirajoilla erämaassa.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Kylkiluuni on murtunut viikko takaperin Haltilla, vasen ranteeni on turvonnut ja nyt täällä Suomen erämaisimmassa pisteessä huomaan vammauttaneeni polveni. Puhelin ei kuulu lähimainkaan eikä minulla ole minkäänlaista satelliittiyhteyteen perustuvaa hätälähetintä. Täältä on itse päästävä omin keinoin pois. Tielle on 40 kilometriä linnuntietä. Maastoa myöten viiden päivän hiihtomatka... 

Minun sielunmaisemassani hiihdetään avotunturissa. Yksin. Vain sieltä löydän rajani, vain siellä tunnen olevani jotenkin oikeassa paikassa. Alueet, jotka kasvattavat luonnetta, ja olosuhteet, jotka opettavat nöyryyttä, vetävät minua puoleensa kerta kerran jälkeen.

Siellä olen käynyt läpi elämän eteen tuomia kriisejä, eroja, lapsuuden traumoja, elämän suuria kysymyksiä. Siellä ei pääse luurankojaan pakoon, vaan koko systeemi tulee voimalla päälle. Kaikki on henkistä. Liikutaan pitkälti korvien välisessä erämaassa.

Sieltä keskitalven tunturierämaasta olen löytänyt jotain hyvin alkuperäistä ja raakaa voimaa sekä suurta kauneutta, joka pistää kulkijan hiljaiseksi.

Kirja ilmestyy huhtikuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi.

Aika: Keskiviikko 1.4.2026, Klo 15.00.

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki 

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 25.3.2026 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Readme.fi

KUTSU: Tokio - Ruokamatka metropoliin - Keittokirjan julkistustilaisuus torstaina 13.11.2025, kello 17.30 ravintola Shinobissa. Tarjolla pientä purtavaa ja juomaa.10.11.2025 08:28:00 EET | Kutsu

Kirjan tekijät matkasivat kuukauden ajan Tokion ydinkeskustaa kiertävää Yamanote-ympyrärataa Akihabarasta Ebisuun huikeimpia ruokakokemuksia metsästäen. Metropolin parhaiden ravintoloiden ja katuruokakioskien inspiroimana syntyi värikäs ja upeasti kuvitettu keittokirja, joka antaa myös muhkeat eväät kaikille Tokion matkaa suunnitteleville.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye