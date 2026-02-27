OAJ:n Murto: Naisia syrjivästä uudistuksesta pitää perääntyä
5.3.2026 10:37:04 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Työelämän syrjinnälle ja epävarmuuden lisäämiselle tarvitaan nyt stoppi, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo. Hän vaatii hallitusta perääntymään määräaikaisia työsuhteita koskevasta lakiuudistuksesta, joka hallituspuolueiden sisälläkin jakaa näkemyksiä.
Maan hallitus pyrkii madaltamaan pienten yritysten työllistämiskynnystä mahdollistamalla määräaikaisten työsuhteiden solmimisen ilman perustetta. Hallitus on kuitenkin ulottamassa lain koskemaan kaikkia työsuhteisia eikä pelkästään pienyrityksiä.
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää tavoitetta perusteltuna mutta keinoa vääränä.
– Kysymys kuuluu, miksi hallitus haluaa heikentää työsuhteisten opettajien asemaa ja lisätä epävarmuutta opetusalalla, jos tavoitteena on madaltaa pienten yritysten työllistämisriskiä.
Uudistus lisäisi opetusalallakin kymmenien tuhansien epävarmuutta
Murto pitää käsittämättömänä, että lakimuutos halutaan ulottaa myös opetusalalle.
– Opetusalalla määräaikaisuudet ja niiden ketjuttaminen ovat iso vitsaus jo tällä hetkellä. Työsuhteessa työskenteleviä opettajia on kymmeniä tuhansia. Neuvotellen heidän asemaansa on saatu parannettua, mutta lakimuutos heikentäisi jälleen työsuhteisten opettajien asemaa.
Koska tavoitteena on helpottaa erityisesti pienten yritysten työllistämistä, soveltamisala pitäisi OAJ:n mielestä rajoittaa enintään 10 henkilön yrityksiin. Määräaikaisuuksien ketjutuskieltoa tulisi myös selvästi tiukentaa.
– Määräaikaisia koskevalla lakiesityksellä lisätään merkittävästi työelämän epävarmuutta. Heikennykset kohdistuisivat erityisesti nuoriin uran alkuvaiheessa oleviin ja todennäköisesti lisäisivät raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Tämä vaikuttaisi myös esimerkiksi perheen perustamiseen eikä ainakaan auttaisi kääntämään syntyvyyskehitystä paremmaksi. Kotitalouksien kulutustakaan ei epävarmuudella lisätä, Murto listaa.
Naistenpäivän viikko olisi oiva hetki perääntyä uudistuksesta
Myös hallituksen sisällä lakiesitys on kohdannut kritiikkiä. Kokoomusnaisetkin varoitti poikkeuksellisessa kannanotossaan uudistuksen voivan vahvistaa syrjintää.
– Uudistusta kritisoivat siis oikeustieteilijöiden ja työntekijöiden edustajien lisäksi hallituspuolueiden edustajatkin. Miksi ihmeessä hallitus tämän jälkeenkin veisi eteenpäin näin heikkotasoista lainsäädäntöä eikä korjaisi esityksessä olevia ongelmia? Murto kysyy.
Hän muistuttaa, että tällä hallituskaudella on jo monin tavoin lisätty työnantajille joustoja ja työntekijöille epävarmuutta.
– Nyt tähän syrjinnälle ja työelämän epävarmuuden lisäämiselle on saatava jo stoppi. Naistenpäivän viikko olisi hallitukselle oiva hetki perääntyä uudistuksesta, Katarina Murto sanoo.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
