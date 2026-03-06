Topi Borgin elokuvakerho – leffanörtin ja vieraan keskusteluja elokuvista ja elämästä Yle Areenassa 6.4. alkaen
9.3.2026 10:00:00 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Topi Borgin unelma omasta elokuvaohjelmasta toteutuu Yle Areenassa pääsiäisenä
“Silloin kun sinä olit nuori, juhlit aamumyöhään, rakastuit ja joit pussikaljaa kavereittesi kanssa tukka hulmuten. Kun minä olin nuori, katsoin yksin huoneessani elokuvia – ja koin niiden välityksellä kaiken saman kuin sinäkin. Nyt haluan suositella, hehkuttaa ja katsoa elokuvia yhdessä kanssasi.” – Topi Borg
Topi Borgin elokuvakerho on Areenassa 6.4.2026 julkaistava 10-osainen viisas, yllättävä ja oivaltava videopodcast elokuvista.
Ohjelmasarjassa kerhon isäntä, leffanörtti Topi Borg ja hänen kutsumansa vieras katsovat aina yhden elokuvan ja keskustelevat siitä – sekä elämästä ylipäätään. Vieraina nähdään suomalaisia ihmisiä muusikoista, poliitikoista ja näyttelijäsuuruuksista aina Borgin perheenjäseniin, ja elokuvat voivat olla mitä tahansa ultramarginaalisista aasialaisista taide-elokuvista klassikkoteoksiin.
Oma elokuvaohjelma on Borgin unelmien täyttymys, sillä hän on elämässään ehtinyt nähdä liki 12 000 elokuvaa eikä tiedä mitään yhtä ihanaa kuin näyttää hyviä elokuvia toisille ihmisille.
Jokainen elokuva on tarkkaan valittu jakson vieraalle, eikä Borg malta odottaa, mitä ajatuksia se hänessä herättää. Elokuva-asiantuntija Borg ei seuraa tiiviisti uutisia tai ole somessa, joten keskustelu on ajatonta ja universaalia. Jokainen vieras on hänelle aivan yhtä tärkeä titteleihin katsomatta.
Ohjelma ei kumartele eikä yritä olla muuta mitä se on: maailman pienin elokuvakerho, joka tapahtuu kahden ihmisen kesken.
Vieraina ensimmäisen kauden jaksoissa nähdään Tarja Halonen, Jasper Pääkkönen, Erika Vikman, Johannes Brotherus, Sointu Borg, Jukka Hildén, Fathi Ahmed, Zaida Bergroth, Ona Huczkowski ja Pihla Viitala.
Sarjan on Ylelle tuottanut Gimmeyawallet Productions.
Topi Borgin elokuvakerhon jaksot julkaistaan maanantaisin ja perjantaisin. Ensimmäinen jakso on katsottavissa Yle Areenassa maanantaina 6.4.
Kuvat ja ennakkokatselut:
Yle Pressi
Lue tiedote verkossa.
Yhteyshenkilöt
Eve Särkännetuottaja
Haastattelupyynnöt
Eveliina Väyrynentuottajaeveliina.vayrynen@yle.fi
Katja Riuttu-Sillanpääviestinnän asiantuntijakatja.riuttu-sillanpaa@yle.fi
Kuvat
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Saamelaisten perinteinen laulu- ja joikukilpailu Sámi Grand Prix tulee taas6.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Saamelaismusiikin suurin show suorana Ylen kanavilla 28.3.
Nyt tehtiin historiaa! UMK26-lähetys tavoitti yli 2,5 miljoonaa suomalaista, ääniä annettiin lähes puoli miljoonaa kappaletta1.3.2026 11:06:09 EET | Tiedote
Uuden Musiikin Kilpailu keräsi järisyttävät määrät suomalaisia kotisohville seuraamaan suoraa lähetystä ja äänestämään omaa suosikkiaan.
Linda Lampenius x Pete Parkkonen vann Tävlingen för ny musik UMK!28.2.2026 23:18:14 EET | Pressmeddelande
Linda Lampenius och Pete Parkkonen har vunnit Tävlingen för ny musik UMK med låten Liekinheitin. Det finländska folkets röster (75 %) och den internationella juryns röster (25 %) avgjorde segern för Linda Lampenius och Pete Parkkonen, som fick totalt 570 poäng.
Ylen Uuden Musiikin Kilpailun voittaja on Linda Lampenius x Pete Parkkonen!28.2.2026 23:18:14 EET | Tiedote
UMK26 huipentui tänään Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-biisin voittoon. Suomen kansan (75 %) ja kansainvälisten raatien (25 %) antamat pisteet ratkaisivat voiton Lampeniuksen ja Parkkosen esitykselle, joka sai yhteensä 570 pistettä.
Linda Lampenius x Pete Parkkonen wins Finland’s Contest for New Music UMK 2026!28.2.2026 23:18:14 EET | Press release
The winner of Finland’s Contest for New Music UMK this year is Linda Lampenius x Pete Parkkonen with their song Liekinheitin. The winner was chosen by the votes of the Finnish people (75%) and points from the international jury (25%). Linda Lampenius x Pete Parkkonen scored 570 points.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme