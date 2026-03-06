Topi Borgin elokuvakerho – leffanörtin ja vieraan keskusteluja elokuvista ja elämästä Yle Areenassa 6.4. alkaen

“Silloin kun sinä olit nuori, juhlit aamumyöhään, rakastuit ja joit pussikaljaa kavereittesi kanssa tukka hulmuten. Kun minä olin nuori, katsoin yksin huoneessani elokuvia – ja koin niiden välityksellä kaiken saman kuin sinäkin. Nyt haluan suositella, hehkuttaa ja katsoa elokuvia yhdessä kanssasi.” – Topi Borg

Topi Borgin elokuvakerho on Areenassa 6.4.2026 julkaistava 10-osainen viisas, yllättävä ja oivaltava videopodcast elokuvista.

Ohjelmasarjassa kerhon isäntä, leffanörtti Topi Borg ja hänen kutsumansa vieras katsovat aina yhden elokuvan ja keskustelevat siitä – sekä elämästä ylipäätään. Vieraina nähdään suomalaisia ihmisiä muusikoista, poliitikoista ja näyttelijäsuuruuksista aina Borgin perheenjäseniin, ja elokuvat voivat olla mitä tahansa ultramarginaalisista aasialaisista taide-elokuvista klassikkoteoksiin.

Oma elokuvaohjelma on Borgin unelmien täyttymys, sillä hän on elämässään ehtinyt nähdä liki 12 000 elokuvaa eikä tiedä mitään yhtä ihanaa kuin näyttää hyviä elokuvia toisille ihmisille.

Jokainen elokuva on tarkkaan valittu jakson vieraalle, eikä Borg malta odottaa, mitä ajatuksia se hänessä herättää. Elokuva-asiantuntija Borg ei seuraa tiiviisti uutisia tai ole somessa, joten keskustelu on ajatonta ja universaalia. Jokainen vieras on hänelle aivan yhtä tärkeä titteleihin katsomatta.

Ohjelma ei kumartele eikä yritä olla muuta mitä se on: maailman pienin elokuvakerho, joka tapahtuu kahden ihmisen kesken.

Vieraina ensimmäisen kauden jaksoissa nähdään Tarja Halonen, Jasper Pääkkönen, Erika Vikman, Johannes Brotherus, Sointu Borg, Jukka Hildén, Fathi Ahmed, Zaida Bergroth, Ona Huczkowski ja Pihla Viitala.

Sarjan on Ylelle tuottanut Gimmeyawallet Productions.

Topi Borgin elokuvakerhon jaksot julkaistaan maanantaisin ja perjantaisin. Ensimmäinen jakso on katsottavissa Yle Areenassa maanantaina 6.4.

