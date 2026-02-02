Hanken saa yli kaksi miljoonaa euroa Suomen Akatemialta huippuluokan kansainvälisten tutkijoiden rekrytointiin
5.3.2026 11:12:27 EET | Svenska handelshögskolan | Tiedote
Kauppakorkeakoulu Hanken on saanut 2,5 miljoonaa euroa rahoitusta Suomen Akatemialta professorin ja hänen tutkimusryhmänsä rekrytoinnin tukemiseen katastrofienhallinnan ja resilienssin alalle.
Tutkimusryhmä tarkastelee yhdessä humanitaarisia avustusoperaatioita ja niiden yhteyksiä paikalliseen katastrofinsietokykyyn.
– Tutkijat keskittyvät erityisesti humanitaarisen avun tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. He tarkastelevat myös katastrofien ja humanitaaristen avustusoperaatioiden suhteita ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, kertoo Hankenin tutkimuksesta vastaava vararehtori Gyöngyi Kovács.
Tutkimusryhmä vahvistaa COMPASS-hanketta (Comprehensive Security with Partnered Supply and Sustainability), joka keskittyy kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen erityisesti taloudellisen resilienssin ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Rahoitus vahvistaa myös Hankenin HUMLOG-instituutin (Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) kansainvälistä profiilia.
Tämän yhteydessä Adriana Leiras aloittaa Hankenilla katastrofienhallinnan ja resilienssin professorina 1. huhtikuuta 2026 alkaen. Leiraksen pitkäaikainen tutkimus keskittyy humanitaaristen avustusoperaatioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamiseen. Hän suunnittelee ja arvioi strategioita humanitaaristen avustusoperaatioiden tehostamiseksi ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi sekä tutkii, miten ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät humanitaariseen työhön ja vaikuttavat katastrofeihin varautumiseen ja niihin reagoimiseen.
– Työni lähtökohta on se, kuinka voimme suunnitella ja toteuttaa monimutkaisia humanitaarisia apujärjestelmiä kestävämmällä tavalla. Odotan innolla työskentelyä Hankenilla ja mahdollisuutta osallistua Profi9-aloitteeseen. On erittäin motivoivaa vahvistaa kestävien ja resilienttien toimitusketjujen tutkimusta tiiviissä yhteistyössä erinomaisen kollegajoukon ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, Leiras sanoo.
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa huippututkijoiden rekrytointiin Suomen ulkopuolelta. Rahoituksen avulla yksitoista kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professoreiksi ja perustamaan omia tutkimusryhmiään.
Lue lisää Suomen Akatemian rahoituksesta:
Kansainvälisiä huippututkijoita rekrytoidaan suomalaisiin yliopistoihin Suomen Akatemian rahoittamana
Lisätietoja:
Gyöngyi Kovács, vararehtori, Kauppakorkeakoulu Hanken
Puhelin: +358 40 352 1241
Sähköposti: gyongyi.kovacs@hanken.fi
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset
suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
Hankens rektor Ingmar Björkmans mandat förlängs2.2.2026 16:39:42 EET | Pressmeddelande
Svenska handelshögskolans (Hanken) styrelse utser rektor för högst fem år i sänder. Styrelsen har i sitt möte 2.2.2026 beslutat att nuvarande rektor Ingmar Björkmans mandat, vars femårsperiod tar slut 31.7.2027, förlängs med ett år till 31.7.2028. Enligt gällande pensionsregler måste Björkman gå i pension hösten 2028.
Hankenin rehtori Ingmar Björkmanin toimikautta jatketaan2.2.2026 16:39:42 EET | Tiedote
Kauppakorkeakoulu Hankenin hallitus nimittää rehtorin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2026, että nykyisen rehtorin Ingmar Björkmanin toimikautta, joka päättyy 31.7.2027, jatketaan yhdellä vuodella 31.7.2028 saakka. Voimassa olevien sääntöjen mukaan Björkmanin tulee jäädä eläkkeelle syksyllä 2028.
Hanken’s Rector Ingmar Björkman’s term extended2.2.2026 16:39:42 EET | Press release
The Board of Hanken School of Economics appoints the rector for a maximum of five years at a time. At its meeting on 2 February 2026, the Board decided that the current Rector, Ingmar Björkman, whose five-year term ends on 31 July 2027, will have his mandate extended by one year until 31 July 2028. According to current retirement regulations, Björkman retires in the autumn of 2028.
Ny forskning visar att konflikterna kring samiskhet i Finland har drivits fram medvetet27.1.2026 12:41:52 EET | Pressmeddelande
Många kommuner, politiska partier, regionala utvecklingsorganisationer och ekonomiska intresseorganisationer i Lappland har gett stöd åt motmobilisering mot Sametinget i Finland och åt ett nytt identitetsprojekt kopplat till lokala och regionala ekonomiska intressen.
Uusi tutkimus viittaa siihen, että saamelaisuuteen liittyviä kiistoja Suomessa tuettiin tarkoituksella27.1.2026 12:41:52 EET | Tiedote
Monet kunnat, poliittiset puolueet, aluekehitysorganisaatiot ja elinkeinoelämän edunvalvonnan järjestöt ovat tukeneet liikehdintää saamelaiskäräjiä vastaan ja uutta identiteettiprojektia, jolla on paikallisalueellisia taloudellisia intressejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme