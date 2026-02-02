Hanken saa yli kaksi miljoonaa euroa Suomen Akatemialta huippuluokan kansainvälisten tutkijoiden rekrytointiin

Tutkimusryhmä tarkastelee yhdessä humanitaarisia avustusoperaatioita ja niiden yhteyksiä paikalliseen katastrofinsietokykyyn.

– Tutkijat keskittyvät erityisesti humanitaarisen avun tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. He tarkastelevat myös katastrofien ja humanitaaristen avustusoperaatioiden suhteita ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, kertoo Hankenin tutkimuksesta vastaava vararehtori Gyöngyi Kovács.

Tutkimusryhmä vahvistaa COMPASS-hanketta (Comprehensive Security with Partnered Supply and Sustainability), joka keskittyy kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen erityisesti taloudellisen resilienssin ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Rahoitus vahvistaa myös Hankenin HUMLOG-instituutin (Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) kansainvälistä profiilia.

Tämän yhteydessä Adriana Leiras aloittaa Hankenilla katastrofienhallinnan ja resilienssin professorina 1. huhtikuuta 2026 alkaen. Leiraksen pitkäaikainen tutkimus keskittyy humanitaaristen avustusoperaatioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamiseen. Hän suunnittelee ja arvioi strategioita humanitaaristen avustusoperaatioiden tehostamiseksi ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi sekä tutkii, miten ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät humanitaariseen työhön ja vaikuttavat katastrofeihin varautumiseen ja niihin reagoimiseen.

– Työni lähtökohta on se, kuinka voimme suunnitella ja toteuttaa monimutkaisia humanitaarisia apujärjestelmiä kestävämmällä tavalla. Odotan innolla työskentelyä Hankenilla ja mahdollisuutta osallistua Profi9-aloitteeseen. On erittäin motivoivaa vahvistaa kestävien ja resilienttien toimitusketjujen tutkimusta tiiviissä yhteistyössä erinomaisen kollegajoukon ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, Leiras sanoo.

Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa huippututkijoiden rekrytointiin Suomen ulkopuolelta. Rahoituksen avulla yksitoista kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professoreiksi ja perustamaan omia tutkimusryhmiään.

