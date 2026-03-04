Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteiden käyttö asumispalveluissa valvonnan kohteena

Tarkastuskäyntikohteet valitaan riskiperusteisesti valvontahavaintojen, epäkohtailmoitusten tai tarkastuskertomuksista saatavien tietojen perusteella.

"Havaintojemme mukaan rajoitustoimenpiteiden perusteeton käyttö voi johtua muun muassa liian vähäisestä henkilöstömäärästä suhteessa yksikön asukkaiden tarpeisiin sekä yksikön toimintakulttuurista. Näillä tarkastuskäynneillä arvioimme myös lääkehoidon toteuttamista osana rajoitustoimenpiteiden käyttöä”, kertoo sosiaali- ja terveysalan osaston ryhmäpäällikkö Mari Metsävainio Lupa- ja valvontavirastosta.

Tarkastuksen kohteena on myös henkilöstön kielitaito. Lupa- ja valvontavirasto ei kerro tarkastusten määrää ja ajankohtaa etukäteen. Tarkastusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.

Painopisteenä myös lapsiperheiden ja lastensuojelun omavalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmassa toteutetaan lakisääteistä ja riskiperusteista valvontaa, joka kohdistuu palveluihin, joissa on vakavia puutteita saatavuudessa, turvallisuudessa tai oikea-aikaisuudessa. Tänä vuonna riskiperusteista valvontaa kohdennetaan myös lapsiperheiden palveluihin ja lastensuojelun omavalvontaan.

“Kohdistamme valvontaa erityisesti sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun rajapintaan ja siihen, miten hyvinvointialueiden omavalvonnassa on huomioitu palveluiden järjestäminen ja saatavuus, vaikka lapsi ei olisi lastensuojelun asiakkuudessa”, kertoo Metsävainio.

Valvontaviranomaiset ovat vuodesta 2019 lähtien valvoneet suunnitelmallisesti muun muassa toimeentulotuen määräaikoja, lastensuojelun määräaikoja ja asiakasmääriä, iäkkäiden ympärivuorokautisen asumispalvelujen henkilöstömitoitusta, kotihoidon riittävyyttä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyä.

Valvontaohjelman tietopohjana toimii muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämät tiedot, valvontaviranomaisen valvontahavainnot, epäkohtailmoitukset, kantelut, tarkastuskäynnit sekä hyvinvointialueiden eli palvelunjärjestäjien laatimat tarkastuskertomukset.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja Mari Metsävainio, Lupa- ja valvontavirasto, 0295 254 227, etunimi.sukunimi@lvv.fi