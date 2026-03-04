Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteiden käyttö asumispalveluissa valvonnan kohteena
6.3.2026 07:45:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto valvoo tänä vuonna itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä rajoitustoimenpiteiden käyttöä ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehdään ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaviin yksiköihin, joissa asiakkaina on iäkkäitä, kehitysvammaisia sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.
Tarkastuskäyntikohteet valitaan riskiperusteisesti valvontahavaintojen, epäkohtailmoitusten tai tarkastuskertomuksista saatavien tietojen perusteella.
"Havaintojemme mukaan rajoitustoimenpiteiden perusteeton käyttö voi johtua muun muassa liian vähäisestä henkilöstömäärästä suhteessa yksikön asukkaiden tarpeisiin sekä yksikön toimintakulttuurista. Näillä tarkastuskäynneillä arvioimme myös lääkehoidon toteuttamista osana rajoitustoimenpiteiden käyttöä”, kertoo sosiaali- ja terveysalan osaston ryhmäpäällikkö Mari Metsävainio Lupa- ja valvontavirastosta.
Tarkastuksen kohteena on myös henkilöstön kielitaito. Lupa- ja valvontavirasto ei kerro tarkastusten määrää ja ajankohtaa etukäteen. Tarkastusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.
Painopisteenä myös lapsiperheiden ja lastensuojelun omavalvonta
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmassa toteutetaan lakisääteistä ja riskiperusteista valvontaa, joka kohdistuu palveluihin, joissa on vakavia puutteita saatavuudessa, turvallisuudessa tai oikea-aikaisuudessa. Tänä vuonna riskiperusteista valvontaa kohdennetaan myös lapsiperheiden palveluihin ja lastensuojelun omavalvontaan.
“Kohdistamme valvontaa erityisesti sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun rajapintaan ja siihen, miten hyvinvointialueiden omavalvonnassa on huomioitu palveluiden järjestäminen ja saatavuus, vaikka lapsi ei olisi lastensuojelun asiakkuudessa”, kertoo Metsävainio.
Valvontaviranomaiset ovat vuodesta 2019 lähtien valvoneet suunnitelmallisesti muun muassa toimeentulotuen määräaikoja, lastensuojelun määräaikoja ja asiakasmääriä, iäkkäiden ympärivuorokautisen asumispalvelujen henkilöstömitoitusta, kotihoidon riittävyyttä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyä.
Valvontaohjelman tietopohjana toimii muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämät tiedot, valvontaviranomaisen valvontahavainnot, epäkohtailmoitukset, kantelut, tarkastuskäynnit sekä hyvinvointialueiden eli palvelunjärjestäjien laatimat tarkastuskertomukset.
Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja Mari Metsävainio, Lupa- ja valvontavirasto, 0295 254 227, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Ilmatar Merikarvia Oy:n Pyynevankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioitu4.3.2026 09:31:55 EET | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Ilmatar Merikarvia Oy:n Pyynevankankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta.
Kutsu medialle: Riistotyö Suomessa – muuttuuko mikään?3.3.2026 08:02:00 EET | Kutsu
Ulkomaalaisten työperäinen hyväksikäyttö Suomessa on paljastunut laajemmaksi ilmiöksi, mitä moni olisi halunnut uskoa. Keskustelutilaisuudessa Riistotyö Suomessa – muuttuuko mikään? kysymme eri viranomaisilta, mitä asialle aiotaan nyt tehdä, ja minkä pitäisi muuttua, jotta ilmiötä pystytään jatkossa torjumaan tehokkaasti.
Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Lounais-Suomessa2.3.2026 09:57:05 EET | Tiedote
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Lounais-Suomen osuudesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 31.3.2026 asti. Siirtoverkkohanke sijoittuu Lounais-Suomen osuudella Merikarvian, Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Kokemäen, Säkylän, Euran, Rauman, Huittisten, Loimaan, Pöytyän, Auran, Turun, Ruskon, Raision, Maskun ja Naantalin alueille. Kansallinen vedyn siirtoverkko ulottuu kokonaisuudessaan Meri-Lapista Porvooseen asti ja on maantieteellisen laajuutensa vuoksi jaettu viiteen erilliseen YVA-menettelyyn.
Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä puutteita27.2.2026 08:21:05 EET | Tiedote
Työsuojeluviranomaiset tekivät viime vuonna yli 850 työsuojelutarkastusta työpaikoille, joissa tarkastuksen pääpaino oli fyysisen kuormituksen valvonnassa. Noin joka toisella tarkastuksella havaittiin puutteita työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa. Noin joka neljännessä työpaikassa huomautettavaa oli työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä.
Varsinais-Suomen TT Oy:lle 44 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain laiminlyönneistä26.2.2026 08:51:07 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2025 määrännyt 44 000 euron seuraamusmaksun Varsinais-Suomen TT Oy:lle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme