Uusi uutispodcast avaa kuuntelijalle viikon tärkeimmät uutiset – tässä ovat sen juontajat
5.3.2026 15:00:56 EET | Podme | Tiedote
Podmen tuottama uusi ajankohtaispodcast kiteyttää viikon merkittävimmat uutisaiheet ja kertoo kaiken sen, mitä aiheista on hyvä ymmärtää. Uutisiin syventyvät studiossa MTV:n uutistoimittajat Jaakko Loikkanen ja Alec Neihum sekä vapaa toimittaja Adile Sevimli. Nimeä Uutiscast kantavan uuden ajankohtaispodcastin avausjakso julkaistaan torstaina 5.3.
Torstaina 5. maaliskuuta podcast- ja äänikirjapalvelu Podmessa sekä yleisimmillä podcast-alustoilla alkava Uutiscast avaa kuuntelijalleen viikon tärkeimmät uutiset tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä paketissa.
Uutuuspodcast tarjoaa kolmen kokeneen toimittaja-juontajansa – Jaakko Loikkasen, Alec Neihumin ja Adile Sevimlin – johdolla kuuntelijalle asiantuntemusta, syitä ja seurauksia sekä suoria mielipiteitä. Torstaisin ilmestyvän tietopaketin kautta kuuntelija pysyy kärryillä kuluvan viikon puhutuimmista aiheista ja saa aihetta ajatteluun.
– Jos uutistulva ja klikkiotsikot ahdistavat, tämä podi on ratkaisu. Tiivistämme uutisviikon kolmeen tärkeimpään aiheeseen ja selitämme ne viihdyttävästi, lupaa Uutiscastin vastaava tuottaja Veikko Eromäki.
Aikaisemmin Yleisradiolla muun muassa ulkomaantoimituksessa työskennellyt Eromäki on erityisen innostunut podcastin kovatasoisesta ja nuorekkaasta tiimistä.
– Loikkanen on takuuvarma, suvereeni studioisäntä, Sevimli hirvittävän fiksu ja hauska monitietäjä, Neihum taas uuden sukupolven johtavia politiikan toimittajia. Tarjolla on raikas kolmikko audiomuotoisen journalismin aallonharjalle.
Podcastin tuotannossa hyödynnetään MTV:n laajaa uutiskoneistoa, kattavaa uutisarkistoa sekä MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen asiantuntemusta.
Torstaisin klo 15 ilmestyvä Uutiscast on kuunneltavissa kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla sekä ilman mainoksia Podme-palvelussa. Uuden podcastin avausjakso on nyt kuunneltavissa.
Raikas, osaava ja hauska toimittajakolmikko
Jaakko Loikkanen on tullut tunnetuksi toimittajauransa aikana MTV:n pitkäaikaisena uutisankkurina. Vuodesta 2015 alkaen MTV Uutisissa työskennellyt Loikkanen jätti uutisankkurin työt viime vuoteen ja on työskennellyt viimeisen reilun vuoden ajan MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkönä. Yhteiskunnallisista asioista hyvin perillä oleva Loikkanen on nähty muun muassa myös Asian ytimessä -ohjelman juontajana.
Adile Sevimli on vapaa toimittaja, joka kirjoittaa muun muassa Helsingin Sanomille ja Suomen Kuvalehdelle. Aikaisemmin Sevimli on työskennellyt muun muassa Ylioppilaslehden päätoimittajana ja Ylellä, jonka Kovan viikon ilta -ohjelmassa hän toimii vakiopanelistina. Sevimlin, Ronja Salmen ja Tuija Siltamäen Piiri – Lukemisen seurapiiri -kulttuurimediaprojektille myönnettiin viime vuoden kesäkuussa täysi 50 000 euron suuruinen Uutisraivaaja-rahoitus Helsingin Sanomain Säätiön toimesta.
Loikkasen tavoin MTV Uutisista tuttu Alec Neihum on tv-lähetyksissä usein nähty politiikan ja talouden toimittaja, joka tuntee kattavasti suomalaista yhteiskuntaa. Sanavalmis Neihum on parhaillaan ehdolla Suuren Journalistipalkinnon (SJP) Vuoden juttu -kategoriassa uutisartikkelillaan, jossa avasi tapahtumia kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurhan taustalla.
