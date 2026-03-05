Uusi verkkovalmennus tukee omaishoitajia
5.3.2026 12:03:33 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on tehnyt uuden maksuttoman verkkovalmennuksen alueen omaishoitajille. Tavoitteena on tukea omaishoitajien työtä ja auttaa heitä jaksamaan paremmin arjessaan.
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen. Omaishoitaja voi olla apua tarvitsevan läheisensä puoliso, vanhempi, sisarus, lapsi, muu sukulainen tai ystävä.
Omaishoitajuus on arvokas ja usein vaativa tehtävä, joka koskettaa tuhansia perheitä. Varsinais-Suomessa oli viime vuonna 4860 omaishoidon sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Heidän lisäkseen on monia muita omaisistaan huolehtivia.
Erityisasiantuntija Nina Hanhilampi korostaa omaishoitajien työn merkitystä.
– Omaishoitajien tilanteet ovat keskenään hyvin erilaisia, ja kaikki läheisistään huolehtivat tekevät arvokasta työtä. Joissakin tapauksissa läheishoiva voi olla erittäin vaativaa.
Varhan verkkosivuilta löytyvä valmennussivusto tarjoaa hyödyllistä tietoa sekä uusille että jo pidempään omaishoitajana toimineille. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa lääkehoidosta, ravitsemuksesta ja ruokailusta, hygieniasta ja ihonhoidosta sekä vinkkejä avustamistilanteisiin. Lisäksi sivustolla huomioidaan omaishoitajan oma jaksaminen ja tarjotaan tietoa esimerkiksi omaishoitajan oikeuksista.
– Verkkovalmennuksen sisältöihin voi tutustua omassa tahdissa, silloin kun itselle parhaiten sopii tai sieltä voi valita ne teemat, joista kaipaa eniten tietoa. Kokonaisuus on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. Tavoitteena on, että voimme jatkossa järjestää myös paikan päällä tapahtuvia valmennuksia niille, jotka eivät pysty käyttämään nettiä, Hanhilampi sanoo.
Verkkovalmennus on kaikille avoin. Se tarjoaa arvokasta tietoa omaishoitajien ohella myös esimerkiksi perhehoitajille ja kaikille läheisistään huolehtiville.
Verkkovalmennus löytyy Varhan kotisivujen palvelupoluista, kohdasta tukea omaishoitajalle.
Nina HanhilampiErityisasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 336 2673nina.hanhilampi@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
