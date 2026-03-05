Vaasan kaupungin kesätyöhaku kiinnosti laajasti eri-ikäisiä hakijoita

Kesätyöhaku keräsi ennätysmäärän hakemuksia neljässä hakuryhmässä: 16–17-vuotiaissa ja 18–29-vuotiaissa, korkeakouluopiskelijoissa sekä vammais- ja erityisnuorissa.

– On erittäin hienoa, että pystymme tarjoamaan paljon monipuolisia työtehtäviä eri-ikäisille nuorille ja nuorille aikuisille. Suuri hakijamäärä on osoitus siitä, että kesätyömahdollisuutemme koetaan houkutteleviksi ja merkityksellisiksi, sanoo Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell.

Kasvanut kiinnostus kaupungin tarjoamiin kesätyömahdollisuuksiin näkyi erityisesti korkeakouluopiskelijoiden hakuryhmässä.

– On ilahduttavaa huomata, että Vaasan kaupunki työnantajana ja tarjoamamme kesätyömahdollisuudet kiinnostavat yhä enemmän myös korkeakouluopiskelijoita, ja että he ovat löytäneet kesätyöpaikkamme aiempaa paremmin, Lindell jatkaa.

Päiväkodit ja puistotyöt suosituimpien joukossa

Kesätyömahdollisuuksia on tarjolla laajasti eri toimialoilla. Haetuimpia kesätyötehtäviä tänä vuonna olivat päiväkotiapulaisen (861 hakijaa), avustavan puistotyöntekijän (453 hakijaa), apuohjaajan (lasten taide- ja liikuntaleirit, 177 hakijaa), toimistoharjoittelijan (117 hakijaa) sekä leiriavustajan (107 hakijaa) tehtävät.

Valintapäätökset maaliskuun aikana

Tieto valinnoista ilmoitetaan kesätyöpaikan saaneille 27.3. mennessä. Myös kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 10.4. mennessä.

Vaasan kaupunki on alueen suurimpia työllistäjiä ja tarjoaa vuosittain sadoille nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä Kesäduuniseteleitä. Suurimpia työllistäjiä ovat päiväkodit, viheralueet, kirjastot ja museot.



