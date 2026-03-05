Vaasan kaupungin kesätyöhaku kiinnosti laajasti eri-ikäisiä hakijoita
5.3.2026 13:15:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin 1.3. päättyneeseen kesätyöhakuun tuli yhteensä 2762 hakemusta, mikä on 138 hakemusta enemmän kuin edellisvuonna. Tänä vuonna haettavana oli alun perin noin 50 erilaista työtehtävää ja yhteensä 460 kesätyöpaikkaa, mutta Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Vaasan kaupungin yhteisen kesätyöhaasteen myötä kesätyöpaikkojen määrää lisättiin vielä parilla kymmenellä.
Kesätyöhaku keräsi ennätysmäärän hakemuksia neljässä hakuryhmässä: 16–17-vuotiaissa ja 18–29-vuotiaissa, korkeakouluopiskelijoissa sekä vammais- ja erityisnuorissa.
– On erittäin hienoa, että pystymme tarjoamaan paljon monipuolisia työtehtäviä eri-ikäisille nuorille ja nuorille aikuisille. Suuri hakijamäärä on osoitus siitä, että kesätyömahdollisuutemme koetaan houkutteleviksi ja merkityksellisiksi, sanoo Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell.
Kasvanut kiinnostus kaupungin tarjoamiin kesätyömahdollisuuksiin näkyi erityisesti korkeakouluopiskelijoiden hakuryhmässä.
– On ilahduttavaa huomata, että Vaasan kaupunki työnantajana ja tarjoamamme kesätyömahdollisuudet kiinnostavat yhä enemmän myös korkeakouluopiskelijoita, ja että he ovat löytäneet kesätyöpaikkamme aiempaa paremmin, Lindell jatkaa.
Päiväkodit ja puistotyöt suosituimpien joukossa
Kesätyömahdollisuuksia on tarjolla laajasti eri toimialoilla. Haetuimpia kesätyötehtäviä tänä vuonna olivat päiväkotiapulaisen (861 hakijaa), avustavan puistotyöntekijän (453 hakijaa), apuohjaajan (lasten taide- ja liikuntaleirit, 177 hakijaa), toimistoharjoittelijan (117 hakijaa) sekä leiriavustajan (107 hakijaa) tehtävät.
Valintapäätökset maaliskuun aikana
Tieto valinnoista ilmoitetaan kesätyöpaikan saaneille 27.3. mennessä. Myös kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 10.4. mennessä.
Vaasan kaupunki on alueen suurimpia työllistäjiä ja tarjoaa vuosittain sadoille nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä Kesäduuniseteleitä. Suurimpia työllistäjiä ovat päiväkodit, viheralueet, kirjastot ja museot.
Yhteyshenkilöt
Anne Lindell, rekrytointivastaava
anne.lindell@vaasa.fi, puh. 040 153 4564
