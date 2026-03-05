Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupungin kesätyöhaku kiinnosti laajasti eri-ikäisiä hakijoita

5.3.2026 13:15:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin 1.3. päättyneeseen kesätyöhakuun tuli yhteensä 2762 hakemusta, mikä on 138 hakemusta enemmän kuin edellisvuonna. Tänä vuonna haettavana oli alun perin noin 50 erilaista työtehtävää ja yhteensä 460 kesätyöpaikkaa, mutta Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Vaasan kaupungin yhteisen kesätyöhaasteen myötä kesätyöpaikkojen määrää lisättiin vielä parilla kymmenellä.

Kesätyöhaku keräsi ennätysmäärän hakemuksia neljässä hakuryhmässä: 16–17-vuotiaissa ja 18–29-vuotiaissa, korkeakouluopiskelijoissa sekä vammais- ja erityisnuorissa.  

–  On erittäin hienoa, että pystymme tarjoamaan paljon monipuolisia työtehtäviä eri-ikäisille nuorille ja nuorille aikuisille. Suuri hakijamäärä on osoitus siitä, että kesätyömahdollisuutemme koetaan houkutteleviksi ja merkityksellisiksi, sanoo Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell.  

Kasvanut kiinnostus kaupungin tarjoamiin kesätyömahdollisuuksiin näkyi erityisesti korkeakouluopiskelijoiden hakuryhmässä.

–  On ilahduttavaa huomata, että Vaasan kaupunki työnantajana ja tarjoamamme kesätyömahdollisuudet kiinnostavat yhä enemmän myös korkeakouluopiskelijoita, ja että he ovat löytäneet kesätyöpaikkamme aiempaa paremmin, Lindell jatkaa.

Päiväkodit ja puistotyöt suosituimpien joukossa

Kesätyömahdollisuuksia on tarjolla laajasti eri toimialoilla. Haetuimpia kesätyötehtäviä tänä vuonna olivat päiväkotiapulaisen (861 hakijaa), avustavan puistotyöntekijän (453 hakijaa), apuohjaajan (lasten taide- ja liikuntaleirit, 177 hakijaa), toimistoharjoittelijan (117 hakijaa) sekä leiriavustajan (107 hakijaa) tehtävät.   

Valintapäätökset maaliskuun aikana

Tieto valinnoista ilmoitetaan kesätyöpaikan saaneille 27.3. mennessä. Myös kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 10.4. mennessä.  

Vaasan kaupunki on alueen suurimpia työllistäjiä ja tarjoaa vuosittain sadoille nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä Kesäduuniseteleitä. Suurimpia työllistäjiä ovat päiväkodit, viheralueet, kirjastot ja museot.   

Avainsanat

vaasan kaupunkirekrytointikesätyö

Yhteyshenkilöt

Anne Lindell, rekrytointivastaava
anne.lindell@vaasa.fi, puh. 040 153 4564

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stads ansökan om sommarjobb väckte stort intresse bland sökande i olika åldrar5.3.2026 13:15:59 EET | Pressmeddelande

Till Vasa stads ansökan om sommarjobb, som avslutades 1.3, kom det in totalt 2 762 ansökningar, vilket är 138 fler än föregående år. I år fanns det omkring 50 olika arbetsuppgifter att söka och sammanlagt 460 sommarjobb, men tack vare den gemensamma sommarjobbsutmaningen mellan Österbottens välfärdsområde och Vasa stad ökade antalet sommarjobb med ytterligare ett par tiotal.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye