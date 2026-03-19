Remeo Refining Oy:n Kolsopin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa hylättiin osittain
19.3.2026 11:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto hylkäsi Remeo Refining Oy:n Kolsopin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksen osittain.
Lupa on myönnetty betoni- ja tiilijätteen sekä metallijätteiden käsittelyyn sekä akkujen, paristojen ja sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoon määräaikaisena 31.12.2036 saakka.
Remeo Refining Oy on hakenut määräaikaisen ympäristöluvan rauettua ympäristölupaa uudelle jätteenkäsittelytoiminnalle Ylöjärven Kolsopin teollisuusalueella.
Lupa myönnettiin päätöksessä rajoitetuilta osin tiili- ja betonijätteiden sekä metallijätteiden käsittelyyn ja varastointiin. Lupa myönnettiin myös sähkö- ja elektroniikkaromujen, akkujen ja paristojen vastaanottoon ja varastointiin.
Ympäristölupa jätteenkäsittelytoiminnoille on myönnetty määräaikaisena 31.12.2036 saakka.
Hylättyjen toimintojen osalta ympäristönsuojelulain edellytykset sijoituspaikan valinnalle eivät kokonaisuudessaan täyttyneet. Haettujen toimintojen ei kokonaisuudessaan myöskään voida katsoa olevan asemakaavan mukaisia.
Puujätteiden käsittelyhakemus hylättiin myös arvioidun melurasituksen vuoksi. Lisäksi päätöksessä arvioitiin, että energia- ja kuitukierrätysjakeiden vastaanotolle ja varastoinnille ei hakemuksessa ole esitetty riittäviä perusteita mm. onnettomuusriskien, haittaeläinten ja hajujen hallinnan osalta. Myöskään vaarallisten jätteiden siirtokuormaukselle tai rakennus- ja purkujätteiden käsittelylle ja siirtokuormaukselle ei voitu myöntää lupaa päätöksestä ilmenevin perustein.
”Hankkeessa on haettu lupaa laaja-alaiselle jätteenkäsittelylle. Lupaviranomainen päätöksessään rajoitti ja hylkäsi toimintoja niiltä osin kuin toiminta ei ollut asemakaavanmukaista tai ei ollut varmuutta ympäristö- ja terveysvaikutusten hallinnasta, huomioiden asuinalue laitoksen läheisyydessä. Myös onnettomuusriskien hallinta oli hylättyjen toimintojen osalta osin riittämätöntä”, arvioi ympäristöylitarkastaja Marika Kaasalainen Lupa- ja valvontavirastosta.
”Lupaharkintaan vaikutti se seikka, että alueella on tehty tiilen- ja betonikäsittelytoimintaa jo pitkään ja toiminnan ympäristövaikutuksia on tarkkailtu. Edeltäneen ympäristöluvan mukaista toimintaa koskevat selvitykset ja oikeuskäytäntö huomioiden lupa voitiin myöntää betoni- ja tiilijätteelle sekä pienemmissä määrin muutamille edellä mainituille muille jätteille. Lupa on kuitenkin määräaikainen”, Marika Kaasalainen täsmentää.
Lupa- ja valvontavirasto hylkäsi hakemuksen osittain.
Lisäksi myönnettiin lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.
Lupapäätös nro 111/2026 on nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa. Hae päätös kirjoittamalla tietopalvelun hakukoneeseen asian diaarinumero LVV-U/21138/2026.
Lisätietoja
ympäristöylitarkastaja Marika Kaasalainen, p. 0295 254 865
ympäristöneuvos Matleena Pyhälahti, p. 0295 255 674
ympäristöylitarkastaja Tiina Eskola, p. 0295 255 836
etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto
Lupa- ja valvontavirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.
Marika KaasalainenympäristöylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 254 865marika.kaasalainen@lvv.fi
Matleena PyhälahtiympäristöneuvosLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 674matleena.pyhalahti@lvv.fi
Tiina EskolaympäristöylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 836tiina.eskola@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Lupa- ja valvontavirastolta yli 1,8 miljoonaa euroa kirjastojen toiminnan kehittämiseen19.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt 18.3.2026 yhteensä 1 850 000 euroa valtionavustusta kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Rahoituksella luodaan kirjastoihin uusia toimintamalleja lukemisen edistämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi sekä otetaan käyttöön omatoimikirjastoja.
Säkylän biokaasulaitoksen YVA-menettely käynnistyy19.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Auris Energia Holding Oy:n Säkylän biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy ja siitä voi esittää mielipiteitä 20.4.2026 asti. Hankkeen esittelytilaisuus pidetään 24.3.2026 klo 17–19 Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa, Rantatie 268, Säkylä.
Liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 1 500 000 euroa vuonna 202618.3.2026 15:15:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt vuoden 2026 paikalliset kehittämisavustukset liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Avustuksia myönnettiin yhteensä 1 500 000 euroa. Tukea sai 80 hanketta eri puolilta Suomea.
Työntekijän käsi osui sirkkelin terään – tuotantopäällikön katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen12.3.2026 10:15:07 EET | Tiedote
Turun hovioikeus pysytti 10.3.2026 antamassaan tuomiossa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 28.3.2025 antaman tuomion, jossa Varsinais-Suomessa toimivan yrityksen tuotantopäällikkö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta. Rangaistus oli 20 päiväsakkoa. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 15 000 euron yhteisösakko.
Työntekijä vahingoittui huoltaessaan pinkkasahaa – toimitusjohtaja, kunnossapitopäällikkö sekä työnjohtaja tuomittiin puutteista työpaikan työturvallisuudessa11.3.2026 13:55:40 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 6.3.2026 antamassaan ratkaisussa tuominnut Varsinais-Suomessa sijaitsevan yrityksen tapahtumahetkellä toimineet toimitusjohtajan, kunnossapitopäällikön sekä työnjohtajan kunkin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksiin. Lisäksi syytteessä oli tuotantopäällikkö, jonka syyte hylättiin.
