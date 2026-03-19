Remeo Refining Oy:n Kolsopin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa hylättiin osittain

Remeo Refining Oy on hakenut määräaikaisen ympäristöluvan rauettua ympäristölupaa uudelle jätteenkäsittelytoiminnalle Ylöjärven Kolsopin teollisuusalueella.

Lupa myönnettiin päätöksessä rajoitetuilta osin tiili- ja betonijätteiden sekä metallijätteiden käsittelyyn ja varastointiin. Lupa myönnettiin myös sähkö- ja elektroniikkaromujen, akkujen ja paristojen vastaanottoon ja varastointiin.

Ympäristölupa jätteenkäsittelytoiminnoille on myönnetty määräaikaisena 31.12.2036 saakka.

Hylättyjen toimintojen osalta ympäristönsuojelulain edellytykset sijoituspaikan valinnalle eivät kokonaisuudessaan täyttyneet. Haettujen toimintojen ei kokonaisuudessaan myöskään voida katsoa olevan asemakaavan mukaisia.

Puujätteiden käsittelyhakemus hylättiin myös arvioidun melurasituksen vuoksi. Lisäksi päätöksessä arvioitiin, että energia- ja kuitukierrätysjakeiden vastaanotolle ja varastoinnille ei hakemuksessa ole esitetty riittäviä perusteita mm. onnettomuusriskien, haittaeläinten ja hajujen hallinnan osalta. Myöskään vaarallisten jätteiden siirtokuormaukselle tai rakennus- ja purkujätteiden käsittelylle ja siirtokuormaukselle ei voitu myöntää lupaa päätöksestä ilmenevin perustein.

”Hankkeessa on haettu lupaa laaja-alaiselle jätteenkäsittelylle. Lupaviranomainen päätöksessään rajoitti ja hylkäsi toimintoja niiltä osin kuin toiminta ei ollut asemakaavanmukaista tai ei ollut varmuutta ympäristö- ja terveysvaikutusten hallinnasta, huomioiden asuinalue laitoksen läheisyydessä. Myös onnettomuusriskien hallinta oli hylättyjen toimintojen osalta osin riittämätöntä”, arvioi ympäristöylitarkastaja Marika Kaasalainen Lupa- ja valvontavirastosta.

”Lupaharkintaan vaikutti se seikka, että alueella on tehty tiilen- ja betonikäsittelytoimintaa jo pitkään ja toiminnan ympäristövaikutuksia on tarkkailtu. Edeltäneen ympäristöluvan mukaista toimintaa koskevat selvitykset ja oikeuskäytäntö huomioiden lupa voitiin myöntää betoni- ja tiilijätteelle sekä pienemmissä määrin muutamille edellä mainituille muille jätteille. Lupa on kuitenkin määräaikainen”, Marika Kaasalainen täsmentää.