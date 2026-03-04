Ensimmäinen yö Assissa – uusi arki alkaa
5.3.2026 12:13:01 EET | Oma Häme | Artikkeli
Vanajaveden osasto 3:n toiminta on siirtynyt uuteen Assi-sairaalaan.
Vanajaveden osasto 3:n toiminta siirtyi Assiin. Päivän aikana 17 potilasta muutti Viipurintieltä Ahveniston uuteen sairaalaan. Illan hämärtyessä alkoi ensimmäinen yö uudessa ympäristössä.
Sairaanhoitaja Outi Lehtinen kuvaa lähtötunnelmaa rauhalliseksi, vaikka mukana oli myös uuden alun jännitystä.
– Oma olo oli yövuoroon lähtiessä jotain innostuneen ja sopivasti jännittyneen väliltä. Mutta mieli oli levollinen, kun tiesi, että Marian kanssa kyllä selviämme.
Työparina oli lähihoitaja Maria Vahtera. Uusi sairaala, mutta tuttu työpari ja tuttu ammattitaito.
Huolellinen valmistelu kantoi
Potilaiden siirto sujui suunnitelmien mukaisesti. Lähettävä osasto Viipurintiellä ja vastaanottava tiimi Assissa toimivat rinnakkain.
– Kaikki oli tarkasti suunniteltu. Oman osaston väki oli lähettämässä potilaita ja samoin vastaanottamassa Assissa. Käsittääkseni kaikki potilaat olivat jo lounasaikaan siirtyneet.
Jokaisella oli oma tehtävänsä, ja kokonaisuus pysyi hallittuna. Hyvä valmistelu näkyi siinä, että siirtymä tuntui järjestelmälliseltä – ei kiireiseltä.
Ensiaskeleet uudessa sairaalassa
Yövuoroon saapuessa arjen käytännöt oli tehty helpoiksi.
– Oma varustelijamme oli meitä vastassa. Ei tarvinnut stressata avaimista, työvaatteista, pukukopista tai osastolle löytämisestä.
Osastolla vastassa olivat kollegat, jotka opastivat uusissa tiloissa. Tunnelma oli Outin mukaan rauhallinen.
Ensimmäinen yö sujui levollisesti. Potilaita oli vielä normaalia vähemmän, mikä antoi aikaa tutustua tiloihin ja hahmottaa uutta ympäristöä.
– Oli aikaa katsella, mistä mitäkin löytyy tarvittaessa.
Uudet yhden hengen huoneet näkyivät heti potilaiden voinnissa.
– Potilaat nukkuivat rauhallisemmin yhden hengen huoneissa.
Hallittu alku
Ensimmäinen yö Assissa eteni rauhallisesti. Se kertoi ennen kaikkea siitä, että valmistelu, yhteistyö ja henkilöstön kokemus kantoivat muutoksen yli.
Uusi sairaala ei näyttäytynyt suurena hetkenä, vaan arkisena työnä: potilaiden siirtymisenä turvallisesti, kollegoiden tukena toisilleen ja yönä, jonka aikana uusi ympäristö alkoi tulla tutuksi.
Siitä uusi arki alkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Savolainenviestintäpäällikkö (terveydenhuolto, Assi-sairaala)Puh:040 652 3167elina.savolainen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Ensimmäinen asiakas Assissa: –Valoisa ja kodinomainen tunne tuli heti4.3.2026 09:27:05 EET | Artikkeli
Leila Tuori-Laukkonen saapui Assin kuvantamispalveluihin mietteliäin ja odottavin tunnelmin. Hän ei tiennyt vielä tullessaan, että olisi aivan ensimmäinen asiakas uudessa sairaalassa. – Lähinnä mietin, että mitähän täällä tulee vastaan, hän kertoo. Ensimmäisten päivien tunnelma näkyi myös käytävillä. Henkilöstön perehdytysryhmiä kiersi tiloissa, ja ilmassa oli uuden alun tuntua – vielä hieman epätietoisuuttakin. – Kun tulin sisälle, ajattelin että onpas hienoa. Tosi avaraa, valoisaa ja hygieenistä. Mukavat väritykset. Tuli heti miellyttävä olo. Siirtyminen vanhalta sairaalalta uuteen sujui hänen mukaansa helposti. Sairaanhoitaja soitti etukäteen ja kysyi, voiko hän tulla tutkimukseen Assiin. Samalla hän sai tarkat ohjeet Assi-bussin aikatauluista ja kulkureitistä pääaulaan. – Oli selkeää ja kiva opastus. Positiivinen kokemus, että pääsi näin helposti sairaaloiden välillä. Pientä ihmetystä, mutta henkilökohtainen ohjaus auttoi Pääaulassa tuli vastaan myös uuden toiminnan ensiaskeleet. –
Kevennä nyt vähän -kampanja alkaa – pienet teot ratkaisevat painonhallinnassa4.3.2026 08:20:03 EET | Tiedote
Oma Häme, kunnat ja järjestöt kannustavat asukkaita arjen hyvinvointitekoihin.
Useita erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy Assiin 4.–6.3.20263.3.2026 17:12:24 EET | Tiedote
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 4.–6.3.2026. Useita erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy uusiin tiloihin. Muutto voi aiheuttaa lyhyitä katkoksia palveluissa, mutta päivystyshoidon saatavuus varmistetaan. Yksiköiden uusi sijainti ja ajo-ohjeet löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta.
Psykiatrian palvelut muuttavat Assiin 4.3.20263.3.2026 17:07:54 EET | Tiedote
Psykiatrian osastot ja poliklinikat muuttavat Assi-sairaalaan 4.3.2026, ja toiminta käynnistyy asteittain 4.–5.3.2026. Muuton ansiosta yksiköiden hoidon jatkuvuus ja turvallisuus varmistetaan. Assin uusi sijainti tarjoaa saman hoitotason uusissa tiloissa, ja akuuttitoiminta pyritään järjestämään keskeytyksettä.
Aluehallitus päätti organisaatiomuutoksesta – ikäihmisten asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö yhdistyvät3.3.2026 10:30:54 EET | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen vuoden 2025 vuosiraportin ja päätti toimittaa sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Vuosiraporttiin on koottu kattavasti hankkeen eteneminen, kustannukset, hankinnat sekä riskienhallinta. Hankkeen etenemisestä on raportoitu säännöllisesti aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hankkeen ohjausta ja talouden seurantaa. Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen organisaatiorakennetta. Aluehallitus päätti lakkauttaa ikäihmisten palveluista asiakasohjauksen tulosalueen sekä perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista vammaispalveluiden tulosalueen – muutos astuu voimaan 31. maaliskuuta. Samalla päätettiin perustaa 1. huhtikuuta alkaen uusi ikääntyneiden asiakasohjauksen ja vammaissosiaalityön tulosalue, joka sijoittuu perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalle. Aluehallitus päätti myös perustaa uudelle tulosalueelle tulosaluejohtajan viran. Uuteen tulosalueeseen siirtyy ikäihmis
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme