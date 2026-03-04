Ensimmäinen yö Assissa – uusi arki alkaa

Ensimmäinen asiakas Assissa: –Valoisa ja kodinomainen tunne tuli heti 4.3.2026 09:27:05 EET | Artikkeli

Leila Tuori-Laukkonen saapui Assin kuvantamispalveluihin mietteliäin ja odottavin tunnelmin. Hän ei tiennyt vielä tullessaan, että olisi aivan ensimmäinen asiakas uudessa sairaalassa. – Lähinnä mietin, että mitähän täällä tulee vastaan, hän kertoo. Ensimmäisten päivien tunnelma näkyi myös käytävillä. Henkilöstön perehdytysryhmiä kiersi tiloissa, ja ilmassa oli uuden alun tuntua – vielä hieman epätietoisuuttakin. – Kun tulin sisälle, ajattelin että onpas hienoa. Tosi avaraa, valoisaa ja hygieenistä. Mukavat väritykset. Tuli heti miellyttävä olo. Siirtyminen vanhalta sairaalalta uuteen sujui hänen mukaansa helposti. Sairaanhoitaja soitti etukäteen ja kysyi, voiko hän tulla tutkimukseen Assiin. Samalla hän sai tarkat ohjeet Assi-bussin aikatauluista ja kulkureitistä pääaulaan. – Oli selkeää ja kiva opastus. Positiivinen kokemus, että pääsi näin helposti sairaaloiden välillä. Pientä ihmetystä, mutta henkilökohtainen ohjaus auttoi Pääaulassa tuli vastaan myös uuden toiminnan ensiaskeleet. –