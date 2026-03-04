Uusi kirjallisuustapahtuma tuo kansainväliset tähdet Suomeen: Lucy Score, Moa Herngren ja Katarina Widholm Helsinkiin 25.4.

ENNAKKOTIEDOTE: Kumman pitää muuttua: naisten vai normien? Sopimattomat – Norminpurkuopas neurokirjon naisille (Gummerus) ilmestyy 27.3. 4.3.2026 13:19:27 EET | Tiedote

Tyttöjen ja naisten ADHD:ta ja autismia tunnistetaan vähemmän ja myöhemmällä iällä kuin poikien ja miesten. Miten tyttöjen ja naisten neurokirjon piirteet ilmenevät? Mitä pidetään sosiaalisten taitojen puutteena ja miksi? Entä jos haasteet eivät johdukaan siitä, millaisia neuroepätyypilliset ovat, vaan siitä, mitä heidän ei anneta olla? Ira Selkälän Sopimattomat – Norminpurkuopas neurokirjon naisille (Gummerus) ilmestyy maaliskuun lopulla, aivan 2.4. vietettävän kansainvälisen World Autism Awareness Dayn alla.