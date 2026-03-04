Uusi kirjallisuustapahtuma tuo kansainväliset tähdet Suomeen: Lucy Score, Moa Herngren ja Katarina Widholm Helsinkiin 25.4.
5.3.2026 13:02:23 EET | Gummerus | Tiedote
Gummerus ja Storytel järjestävät uuden käännöskirjallisuustapahtuman. Lauantaina 25.4. Helsingin Tokoinrannassa järjestettävän Kirjoja & kuplia -tapahtuman kirjailijavieraiksi saapuvat Yhdysvalloista yli 15 miljoonaa kirjaa myynyt, seksikkään romanttisista booktok-hiteistään tunnettu bestselleristi Lucy Score sekä Ruotsista sydämellisestä Betty-sarjastaan tunnettu, historiallisen feelgoodin taituri Katarina Widholm ja Ruotsalainen avioero -romaanillaan suomalaiset hurmannut, tarkkanäköisten ihmissuhderomaanien mestari Moa Herngren.
Kirjoja & kuplia
25.4.2026
Tokoinranta, Helsinki
Aikataulu:
Klo 13.30 Katarina Widholm (SWE)
Klo 14.15 Moa Herngren (SWE)
Klo 15.00 VÄLIAIKA
Klo 15.30 Lucy Score (US)
Tilaisuuden juontaa näyttelijä Essi Hellén. Haastattelijana toimii kirjailija Inari Fernandéz.
Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivulla
Katarina Widholm asuu Hudiksvallissa, josta hänen päähenkilönsä Bettykin on lähtöisin. Betty-sarjan kahta ensimmäistä osaa on myyty Suomessa jo lähes 50 0000 ja kansainvälisesti sarjan myynnit ovat yli miljoona kappaletta. Sydänystäviä on tarina siitä, miten helposti ystävyyden voi menettää, ja osoittaa, miten todellinen ystävyys voi syntyä silloin, kun sitä vähiten odottaa.
Moa Herngrenin edellinen suomennettu teos Ruotsalainen avioero on myynyt kotimaassaan yli 130 000 kappaletta. Herngren on yksi Netflixin hittisarjan Bonusperheen käsikirjoittajista. Hänen uusin romaaninsa Sisaruskateutta on kipeän hauska ihmissuhderomaani kolmen aikuisen sisaruksen kokoontumisesta isän kuoleman jälkeen. On äidin syntymäpäivä ja jäljelle jääneet kamppailevat löytääkseen roolinsa perheessä. Kun kolme erilaista lapsuuden kokemusta keritään auki, kenen muistot ovat lähimpänä todellisuutta?
Lucy Score on romanttisten trooppien kuningatar ja kirjasomen kärkinimi, jonka teoksia on myyty maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonaa kappaletta, ja niitä luetaan 30 eri kielellä. Odotetun Story Lake -sarjan toisessa osassa Kuuma, järjetön rakkaus vannoutunut sinkku ja suurkaupungin mimmi Zoey joutuu rahattomana asettumaan väliaikaisesti Story Laken pikkukaupunkiin. Zoeyn vuokraisäntää, raamikasta Gagea voisi kutsua perinteiseksi pikkukaupungin pojaksi. Elämän keskipisteessä ovat lapsuudesta tutut ympyrät, kunnes hehkeä Zoey mullistaa Gagen maailman.
Katarina Widholm: Sydänystäviä
alkuteos Käraste vänner
suomentanut Anna Heroja
472 sivua
Ilmestynyt 12.1. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Sanna Majuri
Moa Herngren: Sisaruskateutta
alkuteos Syskonfejden
suomentanut Sirje Niitepõld
500 sivua
Ilmestynyt 2.3. painettuna kirjana, ja 5.3. e- ja äänikirjana, lukija: Anna Saksman
Lucy Score: Kuuma, järjetön rakkaus
alkuteos Mistakes were made
suomentaneet Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen
580 sivua
Ilmestyy 10.3. painettuna, e- ja äänikirjana, lukijat: Anni Kajos, Unto Nuora
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
