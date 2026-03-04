Cederlöf haluaa jatkaa Uudenmaan RKP:n johdossa ja tähtää eduskuntaan – piirin tavoitteena neljäs paikka Uudeltamaalta

– Monet ihmiset etsivät näinä aikoina poliittista kotia, ja tiedän, että monet etsivät juuri RKP:n kaltaista puoluetta: keskitymme ratkaisuihin ja rakennamme siltoja emmekä vastakkainasettelua. Tekemällä yhdessä työtä näkyvyytemme ja vaikuttavuutemme vahvistamiseksi koko Uudellamaalla luomme parhaat edellytykset vahvalle tulokselle eduskuntavaaleissa, Cederlöf sanoo.

Piiri nimeää ensimmäiset ehdokkaansa eduskuntavaaleihin piirin vuosikokouksessa Kauniaisissa 11. huhtikuuta. Cederlöf tietää jo nyt haluavansa asettua ehdolle vaaleissa.

– Kiinnostukseni koko Uudenmaan asioihin on vain vahvistunut vuosien varrella. Nyt haluan ottaa seuraavan askeleen ja työskennellä minulle tärkeiden teemojen puolesta myös eduskunnassa samalla tarmolla ja määrätietoisuudella kuin tähänkin asti, Cederlöf sanoo.

Cederlöf on koulutukseltaan juristi ja työskentelee ministeriön virkamiehenä. Hän on ollut Espoon kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2021 ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston jäsen vuodesta 2022. Vuoden 2025 kuntavaaleissa Cederlöf valittiin valtuustoon toiseksi suurimmalla äänimäärällä koko Espoossa.

– Haluan jatkaa työtä paremman terveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja ympäristöasioiden puolesta. Myös työllisyystilanne on asia, johon haluan löytää ratkaisuja. Näitä koskevat suuret päätökset tehdään eduskunnassa. Siksi haluan olla mukana vaikuttamassa kansanedustajana, Cederlöf toteaa.

Cederlöfin mukaan RKP:llä on kaikki edellytykset saada neljä paikkaa Uudeltamaalta.

– RKP on ainoa liberaali puolue, joka harjoittaa vastuullista talouspolitiikkaa. Meidän on luotava enemmän työpaikkoja ja kasvua ja sitä kautta annettava nuorille enemmän uskoa tulevaisuuteen, Cederlöf päättää.