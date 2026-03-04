Sukupuolten tasa-arvostrategia 2026–2030: tasa-arvoisempi, yhtenäisempi ja hyvinvoivempi Eurooppa
5.3.2026 15:40:52 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä uuden sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian vuosiksi 2026–2030. Strategialla sukupuolten tasa-arvo tulee huomioiduksi kaikilla elämän osa-alueilla koulutuksesta, terveydenhuollosta ja työstä yhteiskunnalliseen elämään. Strategialla torjutaan myös uusia digitaalisia uhkia, kuten verkkoväkivaltaa ja tekoälyyn liittyviä riskejä, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin.
Vaikka tasa-arvossa on tapahtunut edistystä, Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan nykyisellä muutosvauhdilla sukupuolten tasa-arvo saavutettaisiin EU:ssa vasta 50 vuoden kuluttua. Jäsenmaiden tilanteissa on myös edelleen eroja. Komissio esitteli vuonna 2025 naisten oikeuksien edistämissuunnitelman, jonka kaikki jäsenmaat hyväksyivät. Uudessa tasa-arvostrategiassa tämän edistämissuunnitelman tavoitteet muutetaan konkreettisiksi toimiksi, joilla lisätään naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia, otetaan miehet ja pojat mukaan tasa-arvotyöhön, taistellaan perusoikeuksien heikentämistä vastaan ja vauhditetaan aidon tasa-arvon toteutumista Euroopassa.
Uudella tasa-arvostrategialla vahvistetaan EU:n tämänhetkisiä toimia, esitetään ratkaisuja uusiin haasteisiin sekä tehostetaan nykyisen lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa. Strategialla
-
jatketaan sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa ja erityisesti enimmäkseen naisiin ja tyttöihin vaikuttavan verkkoväkivallan torjuntaa. Tähän kuuluu muun muassa seksuaalisten syväväärennösten ja kuvamanipulaatioiden torjunta sekä naisten parempi suojelu verkossa.
-
otetaan pojat ja miehet mukaan tasa-arvotyöhön. Strategiassa esitetään, miten tiedonmanipuloinnin ja disinformaation torjunta voi estää erityisesti nuorten keskuudessa tapahtuvan sukupuolten välisen polarisaation kasvua.
-
varmistetaan, että laadukkaat terveyspalvelut ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat kaikkien saatavilla. Strategialla pyritään lisäämään sukupuolisensitiivistä lääketieteellistä tutkimusta, diagnostiikkaa ja hoitoa. Komissio selvittää yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa, miten sukupuolisensitiivisyys voidaan ottaa huomioon lääkkeiden valmistuksessa, hyväksymisessä ja määräämisessä potilaille.
-
parannetaan yhteiskunnan hyvinvointia lisäämällä sukupuolten tasa-arvoa talouden eri aloilla. Strategiassa esitellään uusi toimintasuunnitelma, jolla pyritään houkuttelemaan enemmän naisia tutkimuksen, innovoinnin ja startup-yritysten pariin.
-
kavennetaan sukupuolten palkka- ja eläke-eroja muun muassa auttamalla jäsenmaita panemaan palkkauksen läpinäkyvyyttä koskeva direktiivi kaikilta osin täytäntöön.
-
tuetaan naisten tasa-arvoista ja turvallista osallistumista politiikkaan. Komissio kartoittaa jäsenmaiden toimia, joilla kannustetaan naisia osallistumaan ja toimimaan merkittävissä rooleissa politiikassa, julkishallinnossa ja kansallisissa parlamenteissa. Tavoitteena on saada naisten vähäinen edustus nousuun kaikkialla EU:ssa.
Lisäksi EU laatii sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan neljännen toimintasuunnitelman vuosiksi 2028–2034 sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan uuden toimintasuunnitelman, joilla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa maailmanlaajuisessa mittakaavassa.
