Sukupuolten tasa-arvostrategia 2026–2030: tasa-arvoisempi, yhtenäisempi ja hyvinvoivempi Eurooppa

Ampuma-aseiden laitonta kauppaa torjutaan yhteisillä EU-säännöillä 26.2.2026 14:12:58 EET | Tiedote

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ampuma-aseiden laittoman kaupan ja muiden ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjumisesta EU:ssa. Kyseessä on ensimmäinen säädös, joka annetaan EU:n sisäisen turvallisuuden ProtectEU-strategian puitteissa. Laittomat ampuma-aseet ovat vakava uhka yleiselle turvallisuudelle, ja ne ruokkivat terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, jengiväkivaltaa ja muita vakavia rikoksia. Teknologian kehitys, kuten 3D-tulostus, ja EU:n ulkopuoliset muuttuvat uhat kasvattavat riskiä entisestään. Tällä hetkellä EU-maiden välillä on merkittävää hajontaa ampuma-aseisiin liittyvien rikosten määrittelyssä ja niistä määrättävissä rangaistuksissa. Ehdotuksella tehostetaan ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjuntaa i) ottamalla käyttöön koko EU:n kattava oikeudellinen kehys, jossa on yhteiset määritelmät ampuma-aserikoksille ja niistä määrättäville seuraamuksille, ii) tiivistämällä jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja iii) kehittämällä tietoje