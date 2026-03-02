Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi 2025 - tuotannon kehitys vaihtelevaa

Tuotantomäärien kehityksessä hajontaa tuoteryhmittäin

Suomen metsäteollisuuden päätuoteryhmien tuotantomäärien kehitys vaihteli tuoteryhmittäin vuonna 2025. Sellun tuotantomäärä kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja koko vuoden 2025 tuotantomäärä nousi noin 7,3 miljoonaan tonniin. Suomalaisen sahatavaran tuotanto kasvoi viime vuonna 7,1 prosenttia edellisvuodesta. Sahatavaraa tuotettiin yhteensä 11,7 miljoonaa kuutiometriä.

Paperin tuotantomäärä säilyi vakaana kasvaen 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Paperia tuotettiin Suomessa vuonna 2025 yhteensä hieman yli 3 miljoonaa tonnia.

Kartongin tuotantomäärät sen sijaan kääntyivät viime vuonna laskuun Suomessa. Kartonkia tuotettiin viime vuonna 1,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän, yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia. Vaneria tuotettiin viime vuonna yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto laski edellisvuodesta 5,8 prosenttia.

Geopoliittisista haasteista huolimatta metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi

Tullin tuoreiden ulkomaankauppatilastojen mukaan metsäteollisuuden tuotteiden viennin kokonaisarvo oli vuonna 2025 12,5 miljardia euroa ja kasvua edeltävästä vuodesta oli 3,3 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan lähes 9 miljardia euroa. Kasvua vuodesta 2024 oli 0,4 %. Puutuoteteollisuuden, huonekalut mukaan lukien, vienti kasvoi 11,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä lähes 3,6 miljardia euroa. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo vastasi viime vuonna 16,9 prosenttia koko Suomen tavaraviennin arvosta.

2025 viimeisen neljänneksen tuotantomäärät lähellä edeltävän vuoden tasoa

Paperin ja kartongin tuotantomäärät kasvoivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna maltillisesti, paperin tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia ja kartongin 1,1 prosenttia. Sellun tuotanto pysyi lähellä vuodentakaista tasoa ja sahatavaran tuotanto kasvoi 2,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen.

Suhdannetilanne on edelleen heikko ja suhdannenäkymät ovat vaimeita

Kokonaisuudessaan vuosi 2025 oli suomalaiselle metsäteollisuudelle edelleen haastava, sillä keskeisillä markkina‑alueilla, etenkin Euroopassa ja Kiinassa, metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä pysyi heikkona. Rakentamisen ja kulutuskysynnän elpyminen Euroopassa eteni hitaasti, globaali geopoliittinen ja makrotaloudellinen epävarmuus kasvoivat ja tullit vaikeuttivat vientiä. Tämän seurauksena suhdannetilanne säilyi vaikeana ja suhdannenäkymät vuoden 2026 alussa ovat pysyneet vaimeina.

- Vaikka monet ekonomistit ovat jo julistaneet Suomen kasvun alkaneen, metsäteollisuudessa käänne ei ole vielä yhtä riemukas. Geopolitiikan näkökulmasta katsottuna esimerkiksi Iranin tilanne saattaa vielä muuttaa kehitystä yllättävilläkin tavoilla, toteaa metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.