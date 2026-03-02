Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi 2025 - tuotannon kehitys vaihtelevaa
5.3.2026 13:20:17 EET | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Metsäteollisuuden vuotta 2025 leimasivat toimintaympäristön nopeat muutokset ja markkinakysynnän pysyminen heikkona. Makrotaloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus sekä kansainvälisen kaupan häiriöt heikensivät kuluttajien luottamusta, vaimensivat kulutuskysyntää ja vähensivät metsäteollisuuden tuotteiden globaalia kysyntää.
Tuotantomäärien kehityksessä hajontaa tuoteryhmittäin
Suomen metsäteollisuuden päätuoteryhmien tuotantomäärien kehitys vaihteli tuoteryhmittäin vuonna 2025. Sellun tuotantomäärä kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja koko vuoden 2025 tuotantomäärä nousi noin 7,3 miljoonaan tonniin. Suomalaisen sahatavaran tuotanto kasvoi viime vuonna 7,1 prosenttia edellisvuodesta. Sahatavaraa tuotettiin yhteensä 11,7 miljoonaa kuutiometriä.
Paperin tuotantomäärä säilyi vakaana kasvaen 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Paperia tuotettiin Suomessa vuonna 2025 yhteensä hieman yli 3 miljoonaa tonnia.
Kartongin tuotantomäärät sen sijaan kääntyivät viime vuonna laskuun Suomessa. Kartonkia tuotettiin viime vuonna 1,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän, yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia. Vaneria tuotettiin viime vuonna yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto laski edellisvuodesta 5,8 prosenttia.
Geopoliittisista haasteista huolimatta metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi
Tullin tuoreiden ulkomaankauppatilastojen mukaan metsäteollisuuden tuotteiden viennin kokonaisarvo oli vuonna 2025 12,5 miljardia euroa ja kasvua edeltävästä vuodesta oli 3,3 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan lähes 9 miljardia euroa. Kasvua vuodesta 2024 oli 0,4 %. Puutuoteteollisuuden, huonekalut mukaan lukien, vienti kasvoi 11,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä lähes 3,6 miljardia euroa. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo vastasi viime vuonna 16,9 prosenttia koko Suomen tavaraviennin arvosta.
2025 viimeisen neljänneksen tuotantomäärät lähellä edeltävän vuoden tasoa
Paperin ja kartongin tuotantomäärät kasvoivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna maltillisesti, paperin tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia ja kartongin 1,1 prosenttia. Sellun tuotanto pysyi lähellä vuodentakaista tasoa ja sahatavaran tuotanto kasvoi 2,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen.
Suhdannetilanne on edelleen heikko ja suhdannenäkymät ovat vaimeita
Kokonaisuudessaan vuosi 2025 oli suomalaiselle metsäteollisuudelle edelleen haastava, sillä keskeisillä markkina‑alueilla, etenkin Euroopassa ja Kiinassa, metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä pysyi heikkona. Rakentamisen ja kulutuskysynnän elpyminen Euroopassa eteni hitaasti, globaali geopoliittinen ja makrotaloudellinen epävarmuus kasvoivat ja tullit vaikeuttivat vientiä. Tämän seurauksena suhdannetilanne säilyi vaikeana ja suhdannenäkymät vuoden 2026 alussa ovat pysyneet vaimeina.
- Vaikka monet ekonomistit ovat jo julistaneet Suomen kasvun alkaneen, metsäteollisuudessa käänne ei ole vielä yhtä riemukas. Geopolitiikan näkökulmasta katsottuna esimerkiksi Iranin tilanne saattaa vielä muuttaa kehitystä yllättävilläkin tavoilla, toteaa metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit LindströmMetsäteollisuus ryPuh:+358 40 531 8262maarit.lindstrom@forestindustries.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry
Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja avaa metsäalan mahdollisuuksia kasiluokkalaisille jo 13. kerran2.3.2026 08:12:00 EET | Tiedote
Metsäteollisuuden yhteinen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja käynnistyy 2.3.2026. Tänä vuonna kampanja järjestetään jo 13. kerran, ja mukana on noin 200 koulua eri puolilta Suomea. Koulukampanja on yksi Suomen suurimmista työnantajamielikuvakampanjoista. Se tavoittaa yhteensä noin 12 500 nuorta yläkoululaista.
Selvitys Suomen raskaan liikenteen tulevaisuudesta esiteltiin eduskunnassa – merkittävät haasteet saivat kansanedustajien huomion16.2.2026 09:26:10 EET | Tiedote
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto saivat 13.2.2026 ajantasaisen selvityksen raskaan liikenteen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Selvityksen esitteli laaja elinkeinoelämän konsortio: INFRA ry, Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, MTK, SKAL ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Tieyhdistys ry ja Destia Oy.
Vesitiekartan tavoitteena metsätalouden vesistövaikutusten entistä parempi hallinta20.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry ovat aloittaneet vesitiekartan valmistelun. Tiekartan taustaksi toteutettu selvitys osoitti, että metsätalousvaltaisten valuma-alueiden vesistöt ovat laatutekijöiltään pääosin vähintään hyvässä tilassa. Suurin osa vesistökuormituksesta aiheutuu jo 1960–1970-luvulla tehdyistä ojituksista. Vesitiekartta etsii ratkaisuja muun muassa tähän tilanteeseen.
Suomen tulee vahvistaa metsien kasvua, monimuotoisuutta ja ilmastotyötä13.1.2026 13:05:58 EET | Tiedote
Hakkuurajoitukset eivät ole kestävin tai tehokkain keino Suomen ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamiseen. Kun huomioidaan globaalit ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet, Suomessa tulee hakea keinoja, joilla kestävästi tuotettua raaka-ainetta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä enemmän.
Maailmantalouden epävarmuudet painoivat metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä1.12.2025 10:58:16 EET | Uutinen
Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä metsäteollisuuden toimintaympäristö pysyi haasteellisena ja markkinakysyntä vaimeana. Makrotaloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus sekä kansainvälisen kaupan häiriöt vaikuttivat negatiivisesti kuluttajien luottamukseen, kuluttajakysyntään ja metsäteollisuustuotteiden kysyntään globaalisti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme