HONOR esitteli MWC-messuilla vision ihmisälyä laajentavasta tekoälystä – innovatiivinen Robot Phone keräsi ylistystä

Globaalin teknologiayhtiö HONORin toimitusjohtaja James Li piti pääpuheenvuoron Barcelonan Mobile World Congress (MWC) 2026 -messuilla. Puheen keskiössä olivat yhtiön visio ihmisälyä laajentavasta tekoälystä (Augmented Human Intelligence, AHI) sekä tapahtuman huomion kerännyt HONOR Robot Phone.

”Uskomme, että tekoälyn ytimessä on oltava ihminen. Tavoitteenamme on antaa tekoälylle sekä älyä että tunneälyä – kyvyn ratkaista ongelmia, mutta myös ymmärtää ihmistä”, James Li sanoi puheessaan.

Useat kansainväliset mediat ja instituutiot palkitsivat Robot Phonen sekä HONOR Magic V6-, MagicPad4- ja MagicBook Pro 14 -uutuudet ”Best in Show” -maininnoilla. Arvioissa kiiteltiin erityisesti laitteiden ihmiskeskeisyyttä sekä robotiikan, tekoälyn ja mobiiliteknologian onnistunutta yhdistämistä.

Uuden sukupolven akkuteknologiaa

Tänä vuonna MWC-messuilla palkitun pii-hiili-akkuteknologiansa pohjalta HONOR esitteli nyt seuraavan sukupolven pii-hiili -Blade-akku (Silicon-carbon Blade Battery). Se sisältää 32 prosenttia piitä ja tarjoaa 985 Wh/L energiatiheyden, mikä on merkittävä edistysaskel erittäin ohuiden ja kestävien akkujen kehityksessä.

Visio ihmiskeskeisestä tekoälystä

HONORin Robot Phone on paras esimerkki yhtiön AHI-visiosta, joka asettaa ihmisen tekoälyvallankumouksen keskiöön. Teknologian tarkoitus on laajentaa, ei korvata, ihmisen potentiaalia ja luovuutta.

Vision toteuttamiseksi kolmen älyn muodon on toimittava yhdessä:

Henkilökohtainen äly (Personal Intelligence): Käyttäjän laitteissa toimiva tekoälyagentti. Yleinen äly (Universal Intelligence): Ihmiskunnan kollektiivinen tietämys, joka tuodaan käyttäjän ulottuville. Reunaäly (Edge Intelligence): Fyysisessä maailmassa toimivat laitteet, kuten robotit ja älyautot, jotka toimivat käyttäjän uusina ”silminä” ja ”käsinä”.

Robot Phone havainnollistaa, kuinka nämä kolme älyn muotoa toimivat saumattomasti yhdessä ja tuovat esimerkiksi ammattimaiset elokuvantekijän työkalut kenen tahansa ulottuville.

Lopuksi Li kutsui koko teknologiakentän avoimeen yhteistyöhön tekoälyekosysteemin luomiseksi. ”Haluamme olla kiinnostava yritys, joka tekee yhteistyötä alan parhaiden osaajien kanssa. Yhdessä luomme tekoälyn tulevaisuuden”, hän tiivisti.

Messuvieraat voivat tutustua HONORin uutuuksiin, mukaan lukien Robot Phoneen, yhtiön osastolla hallissa 3.

Katso videoita MWC 2026 -tapahtumasta:

HONOR Alpha Plan

Blade-akun esittely

MWC 2026 -tapahtumakooste ja osaston esittely

