Kutsu medialle: vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja tiedotustilaisuus lauantaina 14.3.
5.3.2026 13:56:03 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Tervetuloa seuraamaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokousta lauantaina 14.3. Kokous pidetään Helsingissä Eduskuntatalon Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3). Kokous alkaa klo 10 (ilmoittautuminen klo 9.30 alkaen).
Aamupäivän aikana kokouksessa valitaan vasemmistoliiton puoluesihteeri vuosille 2026–2028. Lisäksi kuullaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan linjapuhe.
Puoluesihteerin valinnan ja puheenjohtajan linjapuheen jälkeen medialle järjestetään tiedotustilaisuus noin klo 11.00 alkaen. Tiedotustilaisuudessa ovat tavattavissa vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sekä vastavalittu puoluesihteeri.
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon sähköpostitse viestintäpäällikkö Johanna Jussilalle torstaihin 12.3. kello 12 mennessä.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Johanna JussilaviestintäpäällikkövasemmistoliittoPuh:044 304 7699johanna.jussila@vasemmistoliitto.fi
