SDP:n Paula Werning: Pääministerin sote-Suomi on kaukana ihmisten arjesta

– Pääministeri maalaa kuvan sote-Suomesta, jossa sumu väistyy ja majakka näyttää suunnan. Monen suomalaisen arjessa sumu ei kuitenkaan ole hälventynyt – se on tihentynyt. Jos hoitoon ei pääse ja työntekijät uupuvat, ei hallituksen julistama onnistuminen tunnu arjessa miltään onnistumiselta, Werning sanoo.

Hallitus on korostanut hyvinvointialueiden talouden vahvistumista ja jopa 600 miljoonan euron ylijäämää. Werning mukaan on reilua muistuttaa, että ylijäämä ei synny tyhjästä.

– On rehellistä muistuttaa, millä hinnalla tämä tulos on tehty. Palveluverkkoa on karsittu, henkilöstöä kiristetty ja vastuuta siirretty alueille ilman riittäviä resursseja. Säästöjä on tehty ihmisten palveluista, Werning toteaa.

Werningin mukaan pääministeri Orpon viesti siitä, että soten ongelmat liittyisivät mielikuviin, ei vastaa todellisuutta.

– Arki ei ole mielikuvaa. Ongelma on siinä, ettei lapsi pääse terapiaan, ettei ikäihminen saa kotihoitoa ajallaan ja ettei hoitaja jaksa enää yhtään ylimääräistä vuoroa. Tässä pääministerille esimerkkejä arjesta. Nämä eivät ole mielikuvia, vaan totisinta totta, Werning painottaa.

Werning muistuttaa, että hyvinvointialueiden tehtävä ei ole tehdä ylijäämää, vaan turvata hoito silloin kun sitä tarvitaan.

– Hyvinvointivaltion pitää näkyä ihmisen arjessa, ei vain hallituksen korulauseissa. Se on lupaus siitä, että jokaisesta pidetään huolta. Nyt tuo lupaus rakoilee. Pääministerin on syytä vastata siihen, miten hallitus aikoo varmistaa, että suomalaiset pääsevät hoitoon ajoissa ja että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat kaikkialla Suomessa, Werning vaatii.