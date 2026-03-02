Kevät etenee viikonloppuna pohjoista myöten – lounaassa lämpötila voi nousta 10 asteeseen
5.3.2026 14:06:13 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Lumet ovat jo paikoin sulaneet maan lounaisosasta ja Ahvenanmaalta. Kuivassa ja lämpimässä säässä katupöly ja siitepöly alkavat vaivata herkimpiä.
Kylmän alkuvuoden jälkeen kevät etenee tällä viikolla maan pohjoisosaa myöten. Ilmatieteen laitoksen 5. maaliskuuta tekemän ennusteen mukaan päivälämpötilat nousevat viikonloppuna Lapissakin plussan puolelle; Lounais-Suomessa jopa vuoden ensimmäinen kymmenen plusasteen ylitys on mahdollinen.
Varsinkin sunnuntai on lämmin päivä: ylimmät lämpötilat ovat laajalti viiden ja kymmenen plusasteen välillä. Lämpimintä on maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa.
"Sunnuntain lukemat ovat ajankohtaan nähden laajalti harvinaisen lämpimiä, sillä samankaltaisia lämpötiloja esiintyy tyypillisesti vasta huhtikuun loppupuolella", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Janika Takala.
Aurinko paistaa lähes koko maassa, joskin Lapissa voi sataa muutamia senttejä uutta lunta perjantaiyön ja lauantain välillä. Erityisesti torstain ja perjantain välisenä yönä lumisateen jälkipuolella voi tulla myös jäätävää vesisadetta tai tihkua, päiväsaikaan myös vettä.
Lumet sulavat nyt vauhdilla – maastopalokausi lähestyy
Sään lämpeneminen ja auringonpaiste vauhdittavat lumipeitteen sulamista. Nopeinta lumen sulaminen on kuluneen viikon aikana ollut maan lounaisosassa ja Ahvenanmaalla, missä lumensyvyyshavainnot näyttävät jo monin paikoin nollaa. Etelässä ja lännessä lunta on pääosin 5–20 senttimetriä, pohjoisessa vielä pääosin 60–80 senttimetriä.
Lämpimässä säässä lumet saavat kyytiä ja maasto alkaa hiljalleen kuivua, mikä tarkoittaa myös maastopalokauden alkamista.
”Näillä näkymin maastopalovaroituskausi alkaa muutaman viikon kuluessa, jos sää pysyy suhteellisen poutaisena. Ensimmäiset maastopalovaroitukset annetaan todennäköisesti Ahvenanmaalle ja maan lounaisosaan”, Takala sanoo.
Kuivassa ja lämpimässä säässä myös katupöly ja siitepöly alkavat lähipäivinä vaivata herkimpiä.
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
