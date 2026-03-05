Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksen toimeenpano toteutetaan palveluiden jatkuvuus turvaten

Palveluiden ja hoidon jatkuvuus turvataan

Keski-Suomen hyvinvointialue kantaa palveluiden järjestämisvastuun ja järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut keskisuomalaisille kaikissa tilanteissa. Palveluverkon muutos on ennen kaikkea palvelujen toimintamallin muutos, mikä tukee palvelujen kehittämistä ja sitä, että lähipalvelut, digipalvelut ja liikkuvat palvelut toimivat yhdessä keskisuomalaisia palvelevana kokonaisuutena.

–Olemme valmistelleet palveluverkkopäätöksen mukaisia toimenpiteitä alkuvuoden aikana. On hyvä, että voimme panna muutokset nyt täytäntöön. Olemme asettaneet muutokselle tälle vuodelle 13 miljoonaa euron taloustavoitteen. Jos emme saavuta tavoitetta täysimääräisenä, meidän olisi löydettävä vastaavat talousvaikutukset muusta toiminnasta, jotta pysymme tämän vuoden talousarviossa. Tämän mittakaavan säästöjä on erittäin vaikea, jopa mahdoton löytää muusta toiminnasta tässä aikataulussa. Tähän on myös arviointiryhmä kiinnittänyt huomioita, kertoo vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Palveluverkkopäätöksen toimeenpano toteutetaan palvelut jatkuen

Huhtasuon, Tikkakosken ja Korpilahden sosiaali- ja terveysasemien toiminta päättyy osana palveluverkon muutoksia, ja palvelut järjestetään jatkossa muilla tavoin. Tikkakosken ja Korpilahden terveysasemilla toiminta päättyy 31.5. Huhtasuon sosiaali- ja terveysasema toiminta päättyy myöhemmin syksyn aikana ja sen aikataulu täsmentyy kevään aikana. Muutoksen jälkeen korpilahtelaiset asiakkaat asioivat Muuramessa sosiaali- ja terveysasemalla ja Jämsässä sosiaali- ja terveyskeskuksessa, tikkakoskelaiset Palokassa sosiaali- ja terveysasemalla ja huhtasuolaiset Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemilla. Asiakas voi myös valita itselleen sopivimman sosiaali- ja terveysaseman muista hyvinvointialueen toimipisteistä. Suunterveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut palvelevat jatkossakin Tikkakoskella ja Korpilahdella. Huhtasuon neuvolalle etsitään uusia tiloja. Muutokset eivät vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Kun asiakas ottaa yhteyttä palveluun ja varaa ajan esimerkiksi puhelimitse, puhelussa varmistetaan, että asiakas ohjautuu oikeaan palvelupaikkaan.



-Huolehdimme siitä, että siirtymä sujuu joustavasti ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Kaikille keskisuomalaisille tarjotaan palvelut lähimmältä tai asiakkaalle itselleen sopivimmalta sosiaali- ja terveysasemalta tai palvelupisteeltä hoidon jatkuvuus turvaten. Digitaaliset palvelut tukevat asiointia ja täydentävät palveluja. Muutosten jälkeen palvelemme keskisuomalaisia edelleen 24 sosiaali- ja terveysasemalla tai palvelupisteellä eri puolilla maakuntaa, korostaa Kallimo.



Kuorevedellä, Pihtiputaalla ja Konnevedellä sijaitsevat sosiaali- ja terveysasemat muuttuvat huhtikuussa sosiaali- ja terveyspalvelupisteiksi, ja palvelut järjestetään jatkossa uuden toimintamallin mukaisesti. Kannonkoskella sijaitsevan sosiaali- ja terveyspalvelupisteen toiminta jatkuu paloaseman tiloissa huhtikuussa. Palvelupiste Kivijärvellä jatkaa nykyisissä tiloissa toistaiseksi. Kyyjärvellä toiminta jatkuu palvelupisteenä tutuissa tiloissa. Toivakassa ja Kinnulassa toimintamallin muutos palvelupisteeksi tapahtuu 1.1.2027.

Sosiaali- ja terveyspalvelupisteessä tarjotaan muun muassa eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vastaanottoja sekä laboratorionäytteenottoa.

Multian ja Luhangan sosiaali- ja terveyspalvelupisteiden toiminta päättyy huhtikuusta alkaen, ja palvelut järjestetään jatkossa multialaisille Keuruulla ja luhankalaisille Joutsassa tai asiakkaalle itselleen sopivimmalta sosiaali- ja terveysasemalta.

Alueellisessa osastotoiminnassa hoitoa järjestetään isommissa yksiköissä, jotta laadukas ja osaava hoito turvataan. Joutsasta ja Pihtiputaalta osastotoiminta siirtyvät muihin toimipisteisiin huhtikuussa, Karstulasta ja Keuruulta osastotoiminta toukokuussa. Keski-Suomen hyvinvointialue huolehtii siitä, että asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon sujuvasti myös muutoksen jälkeen.

Suun terveydenhuollon palveluja kootaan nykyistä suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin nykyisten pienten toimipisteiden sijaan. Kannonkosken, Kinnulan, Konneveden, Kuoreveden, Multian ja Pihtiputaan toimipisteiden palvelut järjestetään jatkossa muista toimipisteistä huhtikuusta alkaen. Suun terveydenhuollon palveluja on muutosten jälkeen saatavilla 26 toimipisteessä ympäri Keski-Suomea. Lisäksi käytössä on liikkuvia hammashoitoyksiköitä, joissa voidaan tehdä suun tarkastuksia, tutkimuksia ja hoitoja. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan myös digitaalisesti videovastaanotolla ja chatissa.

Keski-Suomessa lapsimäärä on monilla alueilla pieni, ja väestöennusteen mukaan 0–6-vuotiaiden määrä vähenee pohjoisessa Keski-Suomessa yli 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jotta Keski-Suomen hyvinvointialue voi turvata laadukkaat ja saavutettavat neuvolapalvelut myös jatkossa, niitä tarjotaan osin sosiaali- ja terveysasemien yhteydessä laajempien aukioloaikojen ja palvelujen äärellä sekä osin erillisinä palvelupäivinä esimerkiksi kouluterveydenhuollon tai muiden yhteiskäyttötilojen tiloissa. Kuorevedeltä neuvolan asiakkaat ohjataan Jämsään kuten jo aikaisemminkin, Multialla olevan neuvolan asiakkaat asioivat Keuruulla ja Laukaan Vihtavuoresta asiakkaat siirtyvät syksyllä Laukaan Leppävedelle. Kivijärvellä sijaitseva neuvola palvelee loppukesästä Tainionmäen koulun tiloissa. Jyväskylässä Huhtasuon ja kaupungin keskustan alueen neuvoloille etsitään uusia, yhteisiä tiloja. Konnevedellä palveluja järjestetään erillisinä palvelupäivinä ja muina aikoina asiakkaat ohjataan asioimaan Äänekoskelle. Neuvolapalveluja tarjotaan jatkossakin laajasti, 28 äitiys- ja lastenneuvolassa tai toimipisteessä Keski-Suomen alueella.

Ikääntyneiden palveluissa vahvistetaan kevyempiä palveluja ja yhteisöllistä asumista. Länkipohjan palvelutalon toiminta päättyy toukokuussa ja Kivijärvellä sijaitsevan Hopearannan kesäkuussa. Luhangassa Tuuliharjun ja Laukaassa Sylvin toiminta päättyy heinäkuussa. Jyväskylässä Harjuhovin palveluasumisen toimintamalli muuttuu yhteisöllisen asumisen yksiköksi heinäkuussa. Keski-Suomen hyvinvointialue huolehtii siitä, että asukkaiden palvelut ja asumisjärjestelyt jatkuvat turvallisesti ja asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Palveluiden asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa on käyty ja käydään edelleen yhteistä keskustelua tulevista muutoksista. Jokaiselle asiakkaalle löydetään uudet kodit yhdessä keskustellen.

– Keski-Suomen hyvinvointialueen tärkein tehtävä on varmistaa, että jokainen keskisuomalainen saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut turvallisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Palveluiden muoto ja sijainti voivat muuttua, mutta palvelua ja apua saa aina kun sitä tarvitsee, muistuttaa Kallimo.

Keski-Suomen hyvinvointialue käy henkilöstön, asukkaiden, kuntien ja eri sidosryhmien kanssa keskustelua tulevista muutoksista. Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää asukkaille muun muassa työpajoja, joissa sosiaali- ja terveysasemien muuttumista palvelupisteiksi kehitetään yhdessä. Muutos rakennetaan asukkaiden kokemuksia ja ideoita kuunnellen, jotta palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin alueen tarpeita.

Toimeenpanopäätöksen lisäksi selvitetään Jyväskylässä Huhtasuo-Seppälä-Tourula alueen sosiaali- ja terveyspalvelupisteen tarpeellisuutta jatkossa, turvataan hoidon jatkuvuus oma hoitaja-lääkärimallin laajentamisella sekä arvioidaan kunnittain ikääntyneiden hoivan ratkaisuja.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston viime joulukuussa tekemästä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksestä tehtiin 12 aluevalitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Keski-Suomen hyvinvointialue ei nähnyt perusteita aluevalituksissa ja antoi asiaa koskevat lausunnot hallinto-oikeudelle. Keski-Suomen hyvinvointialue esitti että, aluevalitukset on hylättävä ja ettei palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanoa tule kieltää tehtyjen aluevalitusten vuoksi. Palveluverkkomuutokset odottivat Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä täytäntöönpanoluvasta. Hallinto-oikeus antoi välipäätöksensä 26.2., että palveluverkon täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole ilmentynyt aihetta.

