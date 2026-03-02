Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 10.3.2026
5.3.2026 14:19:11 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 10.3.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta käsittelee muun muassa skeittihallin perustamista, Rikhardinkadun kirjaston perusparannusta sekä esitystä lasten ja nuorten harrastamisen määrärahan jaosta.
Lautakunta käsittelee muun muassa:
Skeittihallin perustaminen – tavoitteena paremmat talviharjoitteluolosuhteet
Lautakunta käsittelee määrärahan käyttöä uuden skeittihallin perustamiseen. Helsingin vuoden 2026 talousarviossa on varattu hankkeeseen 500 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövaroista.
Skeittaus on kasvattanut suosiotaan, mutta sisäharjoittelupaikkoja on Helsingissä vähän. Tällä hetkellä kaupungin ainoa sisäskeittihalli sijaitsee Kontulassa, ja sen käyttöaste on korkea.
Suunnitelman mukaan kevään 2026 aikana kartoitetaan hallille sopivia tiloja ja määritellään toiminnallinen konsepti sekä operointimalli. Tavoitteena on, että hallin tarveselvitys valmistuu päätöksentekoon elokuussa 2026 ja uusi tila voisi olla käytössä talvikaudella 2026–2027.
Rikhardinkadun kirjaston perusparannus turvaa arvokkaan rakennuksen tulevaisuuden
Lautakunta käsittelee myös Rikhardinkadun kirjaston perusparannushanketta. Vuonna 1882 valmistunut kirjastorakennus on merkittävä rakennusperintökohde Helsingin keskustassa.
Perusparannuksessa tavoitteena on uudistaa kirjaston teknisiä ratkaisuja ja toiminnallisuutta sekä parantaa esteettömyyttä rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen. Hankkeessa suunnitellaan myös sisäpihan kattamista ja kirjaston tilojen kehittämistä entistä elämyksellisemmäksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi.
Harrastamisen mahdollisuuksia kehitetään
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myös 500 000 euron määrärahan käytöstä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen. Tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan.
