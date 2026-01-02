Korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy 10.3. – Laureassa tarjolla 1 300 opiskelupaikkaa

Laurean tutkinnot tarjoavat ponnahduslaudan unelmien uralle. Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys takaavat, että opiskelijoilla on valmiudet menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Nyt kevään yhteishaku on jälleen täällä ja Laureassa tarjolla on 1 300 mahdollisuutta uuteen uraan.

Eniten opiskelupaikkoja sosiaali- ja terveysalalla

Laurean monipuolisesta koulutustarjonnasta löytyy monia vaihtoehtoja löytää oma urasuunta ja kehittyä oman alansa asiantuntijaksi. AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla kolmella koulutusalalla: sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa ja tietojenkäsittelyssä sekä palvelualoilla.

Laurea on sosiaali- ja terveysalan kouluttajana Suomen suurimpia ja eniten aloituspaikkoja Laureassa onkin tarjolla sote-alan koulutuksissa (530). Sairaanhoitajakoulutusta on tarjolla viidellä kampuksella ja sosionomikoulutusta kolmella kampuksella sekä kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi tarjolla on terveydenhoitajakoulutus Tikkurilan kampuksella, fysioterapiakoulutus Otaniemessä sekä kuntoutuksen ohjaajan koulutus verkossa.

Lisäksi Laurea Master School tarjoaa joustavia ja käytännönläheisiä YAMK-opintoja, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja uralla etenemistä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla kaikkiaan seitsemän. Näistä neljä toteutetaan kokonaan verkossa. YAMK-koulutuksissa aloituspaikkoja on yhteensä 270.

Opinnot käynnistyvät syksyllä, valintakokeet toukokuussa

Nyt haettavana olevat koulutukset käynnistyvät syksyllä 2026. Opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tapahtuu joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 26.–28.5.2026.