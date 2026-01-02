Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy 10.3. – Laureassa tarjolla 1 300 opiskelupaikkaa

6.3.2026 07:30:00 EET | Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | Tiedote

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 10.–24.3. Laurea-ammattikorkeakoulussa on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 300 opiskelupaikkaa kuudella kampuksella Uudellamaalla sekä kokonaan verkossa.

Opiskelijoita Laurean Leppävaaran kampuksella.
Laurean tutkinnot tarjoavat ponnahduslaudan unelmien uralle. Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys takaavat, että opiskelijoilla on valmiudet menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Nyt kevään yhteishaku on jälleen täällä ja Laureassa tarjolla on 1 300 mahdollisuutta uuteen uraan.

Eniten opiskelupaikkoja sosiaali- ja terveysalalla

Laurean monipuolisesta koulutustarjonnasta löytyy monia vaihtoehtoja löytää oma urasuunta ja kehittyä oman alansa asiantuntijaksi. AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla kolmella koulutusalalla: sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa ja tietojenkäsittelyssä sekä palvelualoilla.

Laurea on sosiaali- ja terveysalan kouluttajana Suomen suurimpia ja eniten aloituspaikkoja Laureassa onkin tarjolla sote-alan koulutuksissa (530). Sairaanhoitajakoulutusta on tarjolla viidellä kampuksella ja sosionomikoulutusta kolmella kampuksella sekä kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi tarjolla on terveydenhoitajakoulutus Tikkurilan kampuksella, fysioterapiakoulutus Otaniemessä sekä kuntoutuksen ohjaajan koulutus verkossa.

Lisäksi Laurea Master School tarjoaa joustavia ja käytännönläheisiä YAMK-opintoja, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja uralla etenemistä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla kaikkiaan seitsemän. Näistä neljä toteutetaan kokonaan verkossa. YAMK-koulutuksissa aloituspaikkoja on yhteensä 270.

Opinnot käynnistyvät syksyllä, valintakokeet toukokuussa

Nyt haettavana olevat koulutukset käynnistyvät syksyllä 2026. Opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tapahtuu joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 26.–28.5.2026.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva ammattikorkeakoulu. Opiskelussa Laureassa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu yli 11 000 opiskelijaa, 680 henkilökunnan jäsentä ja yli 41 000 Laureasta valmistunutta alumnia. Laureassa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuudessa.

Laurealle myönnettiin vuonna 2023 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimesta korkeakoulutuksen Excellence-laatuleima laadukkaasta kehittämistyöstä.

