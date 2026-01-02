Korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy 10.3. – Laureassa tarjolla 1 300 opiskelupaikkaa
6.3.2026 07:30:00 EET | Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 10.–24.3. Laurea-ammattikorkeakoulussa on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 300 opiskelupaikkaa kuudella kampuksella Uudellamaalla sekä kokonaan verkossa.
Laurean tutkinnot tarjoavat ponnahduslaudan unelmien uralle. Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys takaavat, että opiskelijoilla on valmiudet menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Nyt kevään yhteishaku on jälleen täällä ja Laureassa tarjolla on 1 300 mahdollisuutta uuteen uraan.
Eniten opiskelupaikkoja sosiaali- ja terveysalalla
Laurean monipuolisesta koulutustarjonnasta löytyy monia vaihtoehtoja löytää oma urasuunta ja kehittyä oman alansa asiantuntijaksi. AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla kolmella koulutusalalla: sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa ja tietojenkäsittelyssä sekä palvelualoilla.
Laurea on sosiaali- ja terveysalan kouluttajana Suomen suurimpia ja eniten aloituspaikkoja Laureassa onkin tarjolla sote-alan koulutuksissa (530). Sairaanhoitajakoulutusta on tarjolla viidellä kampuksella ja sosionomikoulutusta kolmella kampuksella sekä kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi tarjolla on terveydenhoitajakoulutus Tikkurilan kampuksella, fysioterapiakoulutus Otaniemessä sekä kuntoutuksen ohjaajan koulutus verkossa.
Lisäksi Laurea Master School tarjoaa joustavia ja käytännönläheisiä YAMK-opintoja, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja uralla etenemistä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla kaikkiaan seitsemän. Näistä neljä toteutetaan kokonaan verkossa. YAMK-koulutuksissa aloituspaikkoja on yhteensä 270.
Opinnot käynnistyvät syksyllä, valintakokeet toukokuussa
Nyt haettavana olevat koulutukset käynnistyvät syksyllä 2026. Opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tapahtuu joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella.
Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 26.–28.5.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni KoskiRehtori, toimitusjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu OyPuh:046 856 7660jouni.koski@laurea.fi
Linkit
Laurea-ammattikorkeakoulu
Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva ammattikorkeakoulu. Opiskelussa Laureassa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.
Laurea-yhteisöön kuuluu yli 11 000 opiskelijaa, 680 henkilökunnan jäsentä ja yli 41 000 Laureasta valmistunutta alumnia. Laureassa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuudessa.
Laurealle myönnettiin vuonna 2023 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimesta korkeakoulutuksen Excellence-laatuleima laadukkaasta kehittämistyöstä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Yhteishaku Laurea-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin käynnistyy 7.1.20262.1.2026 08:55:00 EET | Tiedote
Opiskelu englanninkielisissä koulutuksissa kehittää kielitaitoa, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä ja auttaa erottumaan edukseen kansainvälisessä työelämässä. Englanninkielisiä koulutuksia järjestetään Laureassa Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla sekä kokonaan verkossa.
Laurealle tunnustusta ikätasa-arvoisesta työyhteisöstä11.11.2025 14:20:07 EET | Tiedote
Laurea-ammattikorkeakoululle myönnettiin Excellence Finlandin ikäsertifikaatti tunnustuksena kaikenikäisten työntekijöiden arvostamisesta ja tasavertaisesta kohtelusta uran eri vaiheissa.
Laureassa avautuu uusi väylä ylempään korkeakoulututkintoon - hyvät arvosanat takaavat opiskelijoille erillisen opinto-oikeuden YAMK-opintoihin29.8.2025 08:55:00 EEST | Tiedote
Laurea-ammattikorkeakoulun uusille opiskelijoille avautuu vuonna 2026 ainutlaatuinen mahdollisuus; tavoiteajassa ja vähintään hyvin arvosanoin alemman ammattikorkeakoulututkinnon (AMK-tutkinto) suorittaneet opiskelijat saavat erillisen opinto-oikeuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK-tutkinto) opintoihin.
Turvallisuus on pysyvyyttä - Vankimessut järjestetään sunnuntaina 1.6.2025.30.5.2025 09:07:01 EEST | Tiedote
Sunnuntaina 1. kesäkuuta Helsingissä järjestettävä Vankimessut 2025 -tapahtuma korostaa, että turvallisuus syntyy vasta, kun jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on mahdollisuus osallistua, tulla kuulluksi ja rakentaa tulevaisuuttaan rikostaustasta, päihderiippuvuudesta tai vaikeista elämäntilanteista huolimatta.
EMERIT-hanke: hoitajien työurien pidentäminen tuo helpotusta terveydenhuollon työvoimapulaan29.4.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Hoitajien työvoimatilanne uhkaa pahentua Suomessa lähivuosina. Yksi keino helpottaa työvoimapulaa on hoitajien työurien pidentäminen eli työssä jatkaminen pidempään eläkeiästä huolimatta tai työskentely eläkkeellä ollessa. Nyt päättyvässä, Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamassa EMERIT-hankkeessa on tutkittu hoitajien työskentelyä eläkkeellä ja kehitetty malli, jonka avulla voidaan edistää työurien pidentämistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme