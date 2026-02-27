Suomen Keskusta r.p.

Kaikkonen Orpolle: Pelkkä toivominen ei riitä – hallituksen tehtävä uusia päätöksiä talouden pelastamiseksi

5.3.2026 14:09:08 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitukselta uusia toimia Suomen talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Lähi-idän kiristyneen tilanteen vaikutukset voivat hänen mukaansa heikentää entisestään jo valmiiksi vaikeaa taloustilannetta.

– Pelkkä toivominen ei nyt riitä. Maailmanpoliittinen tilanne ei meitä auta, pikemminkin päinvastoin. Hallituksen täytyy tehdä päätöksiä ajassa ja muuttuvien olojen mukaan, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan pääministeri Petteri Orpo on tunnistanut riskit, mutta hallitus ei ole kertonut, mitä se aikoo tehdä, jos talous ja työllisyys heikkenevät edelleen.

– Suomessa on Euroopan pahin työttömyys ja talous laahaa. Hallituksella ei tässä tilanteessa kerta kaikkiaan ole varaa vain olla möllöttää, Kaikkonen painottaa.

Kaikkonen peräänkuuluttaa tulevalta kehysriiheltä täyttä keskittymistä talouskasvuun ja työpaikkoihin.

– Riihen pitäisi keskittyä yksinomaan kasvuun ja työllisyyteen. Työpaikat syntyvät ennen kaikkea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Keskustan mukaan nopeita toimia olisivat esimerkiksi kotitalousvähennyksen palauttaminen ennalleen, yrittäjävähennyksen parantaminen sekä investointihyvityksen laajentaminen myös pienemmille yrityksille. Keskusta ehdottaa myös rakennusalaa elvyttävää pakettia.

– Näihin olisi mahdollisuus, jos hallitus luopuisi kalliiksi ja tehottomaksi laajasti arvioidusta yhteisöveron kaavamaisesta alentamisesta, Kaikkonen sanoo.

– Olisi isänmaallinen teko tunnustaa tosiasiat ja tehdä kaikki mahdollinen käänteen saamiseksi aikaan.

Kaikkonen korostaa, että Keskusta on valmis yhteistyöhön Suomen talouden suunnan kääntämiseksi.

– Keskusta on milloin tahansa valmis istumaan alas, jotta Suomen talous ja työllisyys saadaan paranemaan, Kaikkonen päättää.

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

