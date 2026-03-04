Suomen Salibandyliitto ry

Miesten MM-kotikisalohkot arvottiin tänään

5.3.2026 14:26:57 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Salibandyn miesten MM-kisojen 2026 lohkoarvonta järjestettiin tänään Tampereella Nokia Arenassa. MM-kisat pelataan 5.–13. joulukuuta 2026, ja hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa alkusarjassa Sveitsin, Latvian ja Norjan.

Kuva: Jyri Kalliolaakso
Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka toimi yhtenä arpojana, kun miesten MM2026-kisojen osallistujamaat jaettiin neljään alkusarjalohkoon. Suomi pelaa kisojen A-lohkossa Latvian, Norjan ja Sveitsin kanssa. Kuva: Jyri Kalliolaakso

Suomi isännöi seuraavat kahdet salibandyn aikuisten MM-kisat: ensin miesten MM-kisat vuonna 2026 Tampereella ja sen jälkeen naisten MM-kisat vuonna 2027 Turussa.

– Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista, ja sitä pelataan yli 80 maassa ympäri maailmaa. Joulukuussa valokeilaan nousevat lajin parhaat pelaajat. MM-kisat ovat Suomen suurin urheilutapahtuma vuonna 2026, ja tavoitteemme on selkeä: järjestää kaikkien aikojen parhaat salibandyn MM-kisat, sanoo Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka.

Miesten MM-lohkoiksi arvottiin seuraavat:

Lohko A: Suomi, Latvia, Norja, Sveitsi

Lohko B: Tšekki, Saksa, Slovakia, Ruotsi

Lohko C: Viro, Singapore, Slovenia, Thaimaa

Lohko D: Tanska, Japani, Filippiinit, AMER (USA/Kanada)*

*AMER-karsinta pelataan vielä, ja sen perusteella ratkaistaan, kumpi joukkueista – Yhdysvallat vai Kanada – saa viimeisen kisapaikan MM-kisoihin 2026. AMER-karsintaturnaus pelataan 19.–21. maaliskuuta.

Lisää kuvia arvontatilaisuudesta täällä.

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

