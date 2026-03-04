Miesten MM-kotikisalohkot arvottiin tänään
5.3.2026 14:26:57 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Salibandyn miesten MM-kisojen 2026 lohkoarvonta järjestettiin tänään Tampereella Nokia Arenassa. MM-kisat pelataan 5.–13. joulukuuta 2026, ja hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa alkusarjassa Sveitsin, Latvian ja Norjan.
Suomi isännöi seuraavat kahdet salibandyn aikuisten MM-kisat: ensin miesten MM-kisat vuonna 2026 Tampereella ja sen jälkeen naisten MM-kisat vuonna 2027 Turussa.
– Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista, ja sitä pelataan yli 80 maassa ympäri maailmaa. Joulukuussa valokeilaan nousevat lajin parhaat pelaajat. MM-kisat ovat Suomen suurin urheilutapahtuma vuonna 2026, ja tavoitteemme on selkeä: järjestää kaikkien aikojen parhaat salibandyn MM-kisat, sanoo Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka.
Miesten MM-lohkoiksi arvottiin seuraavat:
Lohko A: Suomi, Latvia, Norja, Sveitsi
Lohko B: Tšekki, Saksa, Slovakia, Ruotsi
Lohko C: Viro, Singapore, Slovenia, Thaimaa
Lohko D: Tanska, Japani, Filippiinit, AMER (USA/Kanada)*
*AMER-karsinta pelataan vielä, ja sen perusteella ratkaistaan, kumpi joukkueista – Yhdysvallat vai Kanada – saa viimeisen kisapaikan MM-kisoihin 2026. AMER-karsintaturnaus pelataan 19.–21. maaliskuuta.
