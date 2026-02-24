Kyselytutkimus: Kolmannes naisista huolissaan pitkälle sairauslomalle joutumisesta

Ifin kyselytutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä useammin huolissaan pitkistä sairauslomista. Naisista 37 prosenttia ja miehistä 27 prosenttia pelkää joutuvansa pitkälle sairauslomalle.

Huoli korostuu nuorissa ja työikäisissä naisissa (18–44-vuotiaat), joista lähes joka toinen on huolissaan pitkäaikaisesta sairauslomasta (46 %). Samanikäisissä miehissä luvut ovat 22 prosenttia (18–29-vuotiaat) ja 32 prosenttia (30–44-vuotiaat).

Samaan aikaan naiset kertovat kärsivänsä pitkäaikaisesta negatiivisesta stressistä useammin kuin miehet. Naisista 37 prosenttia ja miehistä 26 prosenttia vastasi näin Ifin teettämässä kyselytutkimuksessa.

Naisten stressin taustalla on usein henkilökohtaisten ongelmien lisäksi oma taloustilanne, työn ja perhe-elämän tasapaino sekä odotukset töissä.

– Yksi mahdollinen syy siihen, miksi yhä useammat naiset pelkäävät pitkäaikaista sairauslomaa, voi olla juuri nämä odotukset suoriutumisesta töissä ja kotona. Monet pelkäävät, että heidän sairauslomansa vaikuttaisi muihin, kuten kollegoihin tai perheeseensä. Tietysti vaikutuksia olisi myös taloudelliseen tilanteeseen, kertoo Ifin terveysstrategi Kristina Ström Olsson.

Naisilla mahdollisesti vajetta varautumisessa

Sairauspäivärahaa leikattiin viime vuoden alussa, jolloin se pieneni yli 2 400 euroa kuussa tienaavilla keskimäärin 20 prosenttia. Sairauslomaan voi varautua toimeentuloa tukevin vakuutuksin.

– Toimeentulovakuutusten suosio on viime vuosina kasvanut ja nämä leikkaukset ovat varmasti yksi syy taustalla, kommentoi Ifin henkilövakuutusten tuotepäällikkö Piia Kononen.

Selvästi suosituin Ifin toimeentulovakuutuksista on vakavan sairauden turva, jossa vakuutetulle maksetaan kertakorvaus, jos hän sairastuu vakuutuksen kattamaan sairauteen. Päivärahaturva on tuotteena vähemmän tunnettu, mutta jos huolena on erityisesti taloudellinen pärjääminen sairauslomalla, voi sillä varmistaa tulotason säilymisen sairauksien ja tapaturmien aiheuttamien sairauslomien kohdalla.

– Kuten tutkimuksestamme kävi ilmi, ovat naiset sairauslomista enemmän huolissaan. Viime vuonna päivärahaturvaa ostivat selvästi useammin miehet, tässä olisi naisillakin mahdollisuus korjata varautumisvajetta, joka voisi vähentää huolta, Kononen huomauttaa.

If toteutti vuonna 2025 kolmatta kertaa pohjoismaisen Nordic Health Report -terveystutkimuksen, johon vastasi 4 232 täysi-ikäistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisia tutkimukseen vastanneista oli 1 060. Tutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta Verian.