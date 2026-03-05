Hae varhaiskasvatuspaikkaa syksylle jo nyt
5.3.2026 14:57:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Jos lapsella ei vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, mutta tarve huoltajien työn tai opiskelun vuoksi syksylle 2026 on perheessä jo tiedossa, kannattaa paikkaa hakea jo maaliskuun loppuun mennessä. Myös siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan kannattaa hakea nyt.
Tällöin varhaiskasvatuksessa on paremmat edellytykset suunnitella toimintaa ja jakaa paikat mahdollisimman hyvin perheiden toiveiden mukaisesti.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi Vaasassa hakea ympäri vuoden perheen tarpeiden mukaisesti. Toivomus kuitenkin on, että syksyn osalta uusien paikkojen hakemukset jätettäisiin jo 31.3.2026 mennessä, jos syksyn osalta tarve on jo perheellä tiedossa.
- Kun saamme mahdollisimman paljon hakemuksia ajoissa syksyn osalta, pystymme paremmin suunnitteleman toimintaamme ja muokkaamaan esimerkiksi ryhmien rakennetta tarvittaessa, kertoo palvelupäällikkö Maria Karvonen.
Hakemukseen useampi paikkatoive
Elokuussa ja syyskuun alussa aloittavien lasten osalta päätökset varhaiskasvatuspaikoista tehdään jo touko-kesäkuussa.
Muina aikoina hakemukset käsitellään kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Alkusyksyn osalta perheille siis lähetetään päätös paikasta jo vähän aiemmin kuin normaalisti.
Karvonen vinkkaa, että hakemukseen kannattaa aina laittaa useampi paikkatoive.
- Hakemuksiin saa laittaa neljä toivomusta, ja ne kannattaa ehdottomasti täyttää. Tietyillä alueilla, kuten keskustassa on hankalampi saada paikkaa, joten aina kannattaa laittaa vaihtoehtoja.
Kaksi uutta päiväkotia aukeaa syksyllä
Vaasassa aukeaa tänä syksynä kaksi uutta päiväkotia.
Kasarmialueelle perustetaan uusi ruotsinkielinen päiväkoti Gustavsborgs daghem, jossa on kahdeksan ryhmää. Toiminta alkaa uusissa tiloissa 1.8. Samalla toiminta lakkaa nykyisessä Gustavsborgs daghemissa ja Rådhusgatans daghemissa.
Palosaarelle peruskorjataan uusi kaksikielinen päiväkoti entisen Palosaaren koulun tiloihin. Uusi Palosaaren päiväkoti otetaan käyttöön loppuvuodesta 2026. Kaksikielisessä päiväkodissa on tilat seitsemälle lapsiryhmälle.
Lisäksi Hemstrands daghemiin voi hakea paikkaa myös alle 3-vuotiaille lapsille 1.8. alkaen.
Palveluohjauksesta saa aina apua
Apua esimerkiksi juuri varhaiskasvatuspaikan hakemiseen saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.
- Neuvomme perheitä hakemiseen liittyvissä asioissa ja kerromme tarjolla olevista erilaisista vaihtoehdoista. Meille voi aina soittaa tai laittaa sähköpostia, jos on mitä tahansa kysyttävää varhaiskasvatuspaikkoihin liittyen, kertoo palveluohjaaja Agneta Brännbacka.
palvelupäällikkö Maria Karvonen, puh. 050 325 4821, maria.karvonen@vaasa.fi
