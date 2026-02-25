Demariopiskelijat liittyy Kokoomusnaisten vetoomukseen: Työelämän tasa-arvoa on lisättävä, ei heikennettävä

Määräaikaisten työsopimusten perusteeton helpottaminen heikentäisi toteutuessaan varsinkin naisvaltaisten alojen työntekijöiden asemaa ja lisäisi raskaus- ja perhevapaasyrjintää työmarkkinoilla. Hallituksen omakin esitys toteaa, että määräaikaisuuksien helpottamisella ei ole selviä vaikutuksia työllisyyteen tai talouskasvuun.

Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla toteaa naisliiton julkaisussa, että "määräaikainen työsuhde on jo itsessään epävarma ja epävarmuus korostuu erityisesti niillä, joiden työura ja perheen perustaminen ajoittuvat samaan elämänvaiheeseen". Demariopiskelijat yhtyy täysin tähän toteamukseen.

"Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja moni opiskelija joutuu työskentelemään jo opintojensa aikana toimeentulonsa varmistamiseksi. Osoittaako pääministeripuolue Kokoomuksen esitys määräaikaisuuksien helpottamisesta taaskaan sitoutumista tasa-arvon edistämiseen tai opiskelijoiden ja työntekijöiden tilanteen parantamiseen - ei", toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi selkeäsanaisesti.

Siksi esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamiseksi on peruttava.