Demariopiskelijat liittyy Kokoomusnaisten vetoomukseen: Työelämän tasa-arvoa on lisättävä, ei heikennettävä
5.3.2026 14:53:51 EET | Demariopiskelijat | Tiedote
Hallitus on esittämässä määräaikaisten työsuhteiden perusteiden helpottamista perusteettomasti, eikä tätä pidä hyväksyä. Demariopiskelijat liittyy siksi mukaan Kokoomusnaisten, YKA:n ja muiden järjestöjen vetoomukseen lain uudelleentarkastelusta.
Määräaikaisten työsopimusten perusteeton helpottaminen heikentäisi toteutuessaan varsinkin naisvaltaisten alojen työntekijöiden asemaa ja lisäisi raskaus- ja perhevapaasyrjintää työmarkkinoilla. Hallituksen omakin esitys toteaa, että määräaikaisuuksien helpottamisella ei ole selviä vaikutuksia työllisyyteen tai talouskasvuun.
Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla toteaa naisliiton julkaisussa, että "määräaikainen työsuhde on jo itsessään epävarma ja epävarmuus korostuu erityisesti niillä, joiden työura ja perheen perustaminen ajoittuvat samaan elämänvaiheeseen". Demariopiskelijat yhtyy täysin tähän toteamukseen.
"Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja moni opiskelija joutuu työskentelemään jo opintojensa aikana toimeentulonsa varmistamiseksi. Osoittaako pääministeripuolue Kokoomuksen esitys määräaikaisuuksien helpottamisesta taaskaan sitoutumista tasa-arvon edistämiseen tai opiskelijoiden ja työntekijöiden tilanteen parantamiseen - ei", toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi selkeäsanaisesti.
Siksi esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamiseksi on peruttava.
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
