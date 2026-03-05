Tulli aloittaa neuvottelut itärajan henkilöstön lomautuksista
5.3.2026 15:31:50 EET | Tulli | Tiedote
Tulli on antanut henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluesityksen, joka koskee itärajan tullitoimipaikkojen henkilöstön lomauttamista toistaiseksi. Lomautuksen uhka koskee enintään 140 työntekijää.
Itärajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Sulusta johtuen Tullilla ei ole ollut töitä rajanylityspaikoilla Vainikkalan ja Niiralan rautatieliikenteen ylityspaikkoja lukuun ottamatta. Tulli ei kuitenkaan ole lomauttanut itärajalla työskentelevää henkilöstöään, vaan sille on osoitettu tehtäviä muualta Suomesta sekä Tullin omissa tehtävissä että virka-apuna yhteistyöviranomaisille. Itärajan sulun aikana liikennevirrat ovat suuntautuneet etelä- ja länsirannikon satamiin, minkä johdosta työmäärätarve tullitehtäviin on lisääntynyt näillä alueilla.
Tulli on ylläpitänyt valmiutta käynnistää tullitehtävät nopeasti rajanylityspaikoilla. Tämän valmiuden ylläpitämiseksi Tulli on saanut lisärahoitusta lisätalousarvioiden kautta henkilöstön komennusmenoihin.
Komennusten avulla on pyritty turvaamaan osaavan henkilöstön pitäminen palveluksessa, heidän osaamisensa ylläpitäminen sekä samalla säilyttämään valmius itärajan rajanylityspaikkojen avaamiseen. Komennukset ovat perustuneet työnantajan varautumissuunnitelmaan, jonka perusteella Tullilla on ollut valmius palauttaa toiminta kaikille rajanylityspaikoille lyhyellä varoitusajalla.
Nyt henkilöstön komennusmenoihin saatu lisärahoitus on päättynyt, rajanylityspaikkojen sulku jatkuu edelleen kolmatta vuotta, eikä näkymää ylityspaikkojen avaamiseen ole, joten Tullin on muutettava varautumistaan itärajan rajanylityspaikkojen osalta.
Jatkossa Tulli varautuu siihen, että yksi tai vain osa ylityspaikoista aukeaisi sellaisella aikataululla, jolla rajalla toimivat viranomaiset pystyvät mahdollistamaan rajaliikenteen käynnistymisen.
Tulli huolehtii mahdollisista lomautuksista huolimatta tarvittavista tullitoimenpiteistä itärajalla. Osaa itärajan henkilöstöstä pidetään töissä komennusperiaatteella niillä toimipaikoilla, joilla liikennemäärät ovat kasvaneet. Mahdollisen lomautuksen kohteeksi joutuvat tullilaiset varaudutaan kutsumaan takaisin töihin nopealla aikataululla.
ylijohtaja Stefan Aniszewski ja johtaja Pekka Pylkkänen, yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150
