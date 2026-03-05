Tulli aloittaa neuvottelut itärajan henkilöstön lomautuksista

Lemmikin kanssa Suomeen? Selvitä maahantulon edellytykset etukäteen 10.2.2026 08:39:47 EET | Tiedote

Jos suunnittelet lomamatkaa lemmikkisi kanssa tai uuden lemmikin hankintaa ulkomailta, tutustu maahantulon vaatimuksiin hyvissä ajoin. Lemmikkien Suomeen tuontiin liittyy useita vaatimuksia, kuten esimerkiksi rokotus, lääkitys ja matkustusasiakirjat. Kun hoidat vaatimukset ajoissa, lemmikkisi maahantulo on sujuvaa ja turvallista. Vaatimukset auttavat suojaamaan Suomea vakavilta eläintaudeilta.