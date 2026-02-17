Aladdin ja taikalamppu on kunnianosoitus leikille ja mielikuvitukselle

Klassisesta Tuhannen ja yhden yön tarinat -satukokoelmasta tuttu kertomus herää Romeo-näyttämöllä eloon visuaalisesti rikkaana, vauhdikkaana ja omannäköisenä teatteriseikkailuna. Esitys on kreisi komedia, jännittävä seikkailu sekä tarina rakkaudesta ja vilpittömyyden voimasta.

Tarina alkaa lastenhuoneesta, jossa lapsi ei saa unta. Hän alkaa muistella isänsä kertomaa Aladdin ja taikalamppu -tarinaa, roolittaa lempilelunsa kertomuksen hahmoiksi ja itsensä Aladdiniksi. Yhtäkkiä lapsen leikki ja mielikuvitus herättävät tarinan eloon.

Kertomus vie Aladdinin taianomaiseen luolaan, taikalampun äärelle ja keskelle jännittävää seikkailua, jossa hän kohtaa niin Lampun Hengen, Velhon, Prinsessa Bedrulbudurin, Suurvisiirin kuin Sulttaanin.

”Tämä esitys on kunnianosoitus lapsille, mielikuvitukselle ja leikille. Leikki avaa reitin uskomattomiin maailmoihin. Mielikuvituksen avulla me tekijät olemme luoneet tuoreen ja omaäänisen tulkinnan tästä hyvin klassisesta tarinasta”, kertoo ohjaaja Tuomas Rinta-Panttila, joka vieraili Vaasassa viimeksi kiitellyn Bapsilarometri 2021 -näytelmän ohjaajana.

Näytelmän on dramatisoinut Christian Lindroos ja suomentanut Hannu Mäkelä. Lavastuksen on suunnitellut Toini Nissinen, puvustuksen Emilia Eriksson ja äänimaailman Jouni Ilari Tapio.

Aladdinin roolissa vierailee Senna Vodzogbe, joka on nähty teatterilavojen lisäksi elokuvissa ja tv-sarjoissa, kuten sairaalasarjassa Syke. Muissa rooleissa nähdään Anna Lemmetti-Vieri, Oiva Nuojua, Timo Luoma, Ville Härkönen, Sonja Halla-aho, Miika Alatupa ja Eetu Känkänen (vier.).

Esitystä suositellaan yli 7-vuotiaille. Esitys on kestoltaan noin 2 tuntia sisältäen väliajan.

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner.

Kuvia teoksesta löytyy teatterin kotisivuilta: Media | Vaasan kaupunginteatteri.

Lisätiedot

Teatterinjohtaja Seppo Välinen

040 575 5231 | seppo.valinen@vaasa.fi