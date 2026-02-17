Vaasan kaupunginteatteri

Aladdin ja taikalamppu on kunnianosoitus leikille ja mielikuvitukselle

6.3.2026 11:30:00 EET | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote

Vaasan kaupunginteatteri kutsuu yleisön mielikuvituksen ja leikin maailmaan 12.3.2026 alkaen, kun klassikkosatu Aladdin ja taikalamppu saa uuden, tähän päivään tuodun näyttämösovituksen Romeo-näyttämöllä.

Aladdin ja taikalamppu (2026). Kuvassa Lampun Henki (Oiva Nuojua) ja Aladdin (Senna Vodzogbe). Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026). Kuvassa Lampun Henki (Oiva Nuojua) ja Aladdin (Senna Vodzogbe). Kuva Kasper Dalkarl

Klassisesta Tuhannen ja yhden yön tarinat -satukokoelmasta tuttu kertomus herää Romeo-näyttämöllä eloon visuaalisesti rikkaana, vauhdikkaana ja omannäköisenä teatteriseikkailuna. Esitys on kreisi komedia, jännittävä seikkailu sekä tarina rakkaudesta ja vilpittömyyden voimasta.

Tarina alkaa lastenhuoneesta, jossa lapsi ei saa unta. Hän alkaa muistella isänsä kertomaa Aladdin ja taikalamppu -tarinaa, roolittaa lempilelunsa kertomuksen hahmoiksi ja itsensä Aladdiniksi. Yhtäkkiä lapsen leikki ja mielikuvitus herättävät tarinan eloon.

Kertomus vie Aladdinin taianomaiseen luolaan, taikalampun äärelle ja keskelle jännittävää seikkailua, jossa hän kohtaa niin Lampun Hengen, Velhon, Prinsessa Bedrulbudurin, Suurvisiirin kuin Sulttaanin.

”Tämä esitys on kunnianosoitus lapsille, mielikuvitukselle ja leikille. Leikki avaa reitin uskomattomiin maailmoihin. Mielikuvituksen avulla me tekijät olemme luoneet tuoreen ja omaäänisen tulkinnan tästä hyvin klassisesta tarinasta”, kertoo ohjaaja Tuomas Rinta-Panttila, joka vieraili Vaasassa viimeksi kiitellyn Bapsilarometri 2021 -näytelmän ohjaajana.

Näytelmän on dramatisoinut Christian Lindroos ja suomentanut Hannu Mäkelä. Lavastuksen on suunnitellut Toini Nissinen, puvustuksen Emilia Eriksson ja äänimaailman Jouni Ilari Tapio.

Aladdinin roolissa vierailee Senna Vodzogbe, joka on nähty teatterilavojen lisäksi elokuvissa ja tv-sarjoissa, kuten sairaalasarjassa Syke. Muissa rooleissa nähdään Anna Lemmetti-Vieri, Oiva Nuojua, Timo Luoma, Ville Härkönen, Sonja Halla-aho, Miika Alatupa ja Eetu Känkänen (vier.).

Esitystä suositellaan yli 7-vuotiaille. Esitys on kestoltaan noin 2 tuntia sisältäen väliajan.

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner.

Kuvia teoksesta löytyy teatterin kotisivuilta: Media | Vaasan kaupunginteatteri.

Lisätiedot
Teatterinjohtaja Seppo Välinen
040 575 5231 | seppo.valinen@vaasa.fi

Avainsanat

teatterivaasan kaupunginteatteriohjelmisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Aladdin ja taikalamppu (2026) Kuva Kasper Dalkarl
Linkit

Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.

