Asuntolainan jousto siirtyy asiakkaan taskuun – lyhennysvapaat helposti haettavissa S-mobiilissa
6.3.2026 08:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote
S-Pankin asuntolaina-asiakkaat voivat nyt hakea lainalleen lyhennysvapaita suoraan S-mobiilissa. Samalla lainojen ominaisuudet mobiilissa monipuolistuvat. Asiakas näkee jatkossa S-mobiilissa myös uudet lainatarjoukset ja voi hoitaa lainaan liittyviä muutoksia entistä mutkattomammin. S-Pankin tavoitteena on, että yhä useampi pankkiasia on helppo hoitaa digitaalisissa kanavissa silloin, kun se asiakkaalle parhaiten sopii.
Asuntolaina on pitkäaikainen sitoumus, jonka rinnalla elämä harvoin pysyy muuttumattomana. Perheen kasvu, työtilanteen vaihtelut tai yllättävät menot voivat hetkellisesti kiristää taloutta. Lyhennysvapaan avulla asuntolainan kuukausittaisia menoja voi keventää tilapäisesti, sillä lyhennysvapaan aikana asiakas maksaa vain lainan korot, tilinhoitopalkkion sekä mahdollisen lainaan liitetyn vakuutuksen maksun.
S-mobiilin uusien toiminnallisuuksien myötä lyhennysvapaan hakeminen ei vaadi erillistä yhteydenottoa pankkiin. Lyhennysvapaita voi hakea ajasta ja paikasta riippumatta suoraan S‑mobiilissa Lainat‑osiossa. Hakemuksen voi täyttää valitsemalla Jatka tai tarkastele hakemuksia Hae lainaa ‑kohdassa. Asiakas näkee jo hakemusta tehdessään, onko hänellä lainalleen lyhennysvapaita käytettävissä, jolloin hän voi saada asiasta päätöksen heti ja muutokset näkyvät lainassa automaattisesti. Tavoitteena on tehdä asuntolainan hallinnasta asiakkaalle mahdollisimman helppoa, nopeaa ja läpinäkyvää.
Lyhennysvapaata voidaan myöntää lähes kaikkiin S-Pankin asuntolainoihin edellyttäen, että lainaa on aiemmin lyhennetty sopimuksen mukaisesti. Lyhennysvapaan pituus on tyypillisesti 1–12 kuukautta kerrallaan, ja sitä voi hakea laina-aikana useamman kerran. Lyhennysvapaa vaikuttaa joko tulevien maksuerien suuruuteen tai laina-aikaan.
S-mobiili on S-Pankin keskeinen digipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa pankki ja raha-asiansa yhdessä sovelluksessa. Lyhennysvapaiden hakemisen ja lainatarjousten tuominen osaksi mobiilipalvelua on osa S-Pankin tavoitetta kehittää lainapalveluista entistä joustavampia ja entistäkin paremmin asiakkaiden arjen tilanteisiin sopivia.
Lue lisää asuntolainan lyhennysvapaista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Annemari Airaksinenlainojen kehityspäällikkö, rahoittamisen palvelutchef för utveckling av S-Bankens lånetjänsterPuh:010 767 9287annemari.airaksinen@s-pankki.fi
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Banken har det bästa anseendet i bankbranschen26.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Den senaste Luottamus&Maine 2025-undersökningen visar att S-Banken har det bästa anseendet inom bankbranschen och att dess helhetsanseende och alla dimensioner har växt ytterligare jämfört med föregående års resultat. I undersökningens delområden lyftes betyg som mäter arbetsgivarrollen, produkter och tjänster samt ekonomi särskilt fram i S-Bankens resultat.
S-Pankilla pankkialan paras maine26.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
S-Pankin maine on pankkialan paras ja sen kokonaismaine sekä kaikki ulottuvuudet ovat kasvaneet entisestään edellisvuoden tuloksista, selviää tuoreesta Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksesta. Tutkimuksen osa-alueista S-Pankin tuloksissa eniten nousivat työnantajuutta, tuotteita ja palveluita sekä taloutta mittaavat arvosanat.
I år har finländarna börjat investera mer ivrigt än under tidigare år25.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
När S-Banken frågade om finländarnas nyårslöften om pengar i slutet av 2025 uppgav nästan varannan finländare att de ville förbättra kontrollen över den egna ekonomin i år. Löftena har infriats: i januari var antalet kunder som aktiverade tjänsten Spararen hos S-Banken hela 61 procent fler än genomsnittet. Mer än hälften av dem som har aktiverat tjänsten investerar för första gången i sitt liv.
Suomalaiset ovat aloittaneet tänä vuonna sijoittamisen aiempia vuosia innokkaammin25.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Lähes joka toinen suomalainen kertoi aikovansa parantaa taloudenhallintaansa tänä vuonna, kun S-Pankki kysyi 2025 loppuvuodesta suomalaisten uudenvuoden rahalupauksista. Lupauksia on lunastettu: tammikuussa S-Pankin Säästäjä-palvelun avanneiden asiakkaiden määrä oli peräti 61 % keskimääräistä korkeampi. Aloittaneista yli puolet sijoittaa ensimmäistä kertaa elämässään.
S-Banken Fastigheter Ab och Fennia förnyar Tammerfors Posthus – Terveystalo blir huvudhyresgäst16.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
S-Banken Fastigheter Ab och Fennia genomför en omfattande totalrenovering där Posthusets stomme och fasader bevaras och moderna, energieffektiva lokaler byggs i fastigheten. Huvudanvändare av de nyrenoverade lokalerna blir Terveystalo, som planerar en ny läkarcentral inklusive sjukhus i lokalerna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme