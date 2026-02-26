Asuntolainan jousto siirtyy asiakkaan taskuun – lyhennysvapaat helposti haettavissa S-mobiilissa

Asuntolaina on pitkäaikainen sitoumus, jonka rinnalla elämä harvoin pysyy muuttumattomana. Perheen kasvu, työtilanteen vaihtelut tai yllättävät menot voivat hetkellisesti kiristää taloutta. Lyhennysvapaan avulla asuntolainan kuukausittaisia menoja voi keventää tilapäisesti, sillä lyhennysvapaan aikana asiakas maksaa vain lainan korot, tilinhoitopalkkion sekä mahdollisen lainaan liitetyn vakuutuksen maksun.

S-mobiilin uusien toiminnallisuuksien myötä lyhennysvapaan hakeminen ei vaadi erillistä yhteydenottoa pankkiin. Lyhennysvapaita voi hakea ajasta ja paikasta riippumatta suoraan S‑mobiilissa Lainat‑osiossa. Hakemuksen voi täyttää valitsemalla Jatka tai tarkastele hakemuksia Hae lainaa ‑kohdassa. Asiakas näkee jo hakemusta tehdessään, onko hänellä lainalleen lyhennysvapaita käytettävissä, jolloin hän voi saada asiasta päätöksen heti ja muutokset näkyvät lainassa automaattisesti. Tavoitteena on tehdä asuntolainan hallinnasta asiakkaalle mahdollisimman helppoa, nopeaa ja läpinäkyvää.

Lyhennysvapaata voidaan myöntää lähes kaikkiin S-Pankin asuntolainoihin edellyttäen, että lainaa on aiemmin lyhennetty sopimuksen mukaisesti. Lyhennysvapaan pituus on tyypillisesti 1–12 kuukautta kerrallaan, ja sitä voi hakea laina-aikana useamman kerran. Lyhennysvapaa vaikuttaa joko tulevien maksuerien suuruuteen tai laina-aikaan.

S-mobiili on S-Pankin keskeinen digipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa pankki ja raha-asiansa yhdessä sovelluksessa. Lyhennysvapaiden hakemisen ja lainatarjousten tuominen osaksi mobiilipalvelua on osa S-Pankin tavoitetta kehittää lainapalveluista entistä joustavampia ja entistäkin paremmin asiakkaiden arjen tilanteisiin sopivia.

Lue lisää asuntolainan lyhennysvapaista