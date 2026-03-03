Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Naistenpäivän marssi näkyy keskustan kaduilla sunnuntaina 8. maaliskuuta

5.3.2026 15:12:47 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Marssin reitti on Rautatientori–Keskuskatu–Aleksanterinkatu–Mannerheimintie–Kansalaistori. Vaikutuksia liikenteessä kello 13–16.

Marssi päättyy Kansalaistorille Oodin edustalle.
Hemmo Rättyä

Marssijoita pyydetään saapumaan paikalle jalan tai joukkoliikennettä käyttäen. Poikkeusjärjestelyt hoidetaan liikenteenohjauslaitteiden ja liikenteenohjaajien avulla.

Vaikutuksia liikenteeseen

Marssi vaikuttaa julkiseen liikenteeseen ja moottoriajoneuvojen kulkuun klo 13–16. Liikennejärjestelyissä huomioidaan pelastusajoneuvojen pääsy tapahtuma-alueen lähiympäristöön

  • Raitiolinja 4 on poikkeusreitillä klo 13.30–15.00. Poikkeusreitti kulkee Rautatieaseman, Kaisaniemenkadun, Liisankadun ja Snellmaninkadun kautta.
  • Viivästyksiä voi olla myös raitiolinjoilla 2, 3, 4, 6, 7 ja 9 kulkueen lähdön aikana Kaivokadulla sekä kulkueen ylittäessä Simonkadun-Kaivokadun risteyksen Mannerheimintiellä.
  • Marssin lähdön aikaan Rautatientorilta kulkeville busseille voi tulla viivästyksiä.
  • Mannerheimintien autoliikenne katkeaa Aleksanterinkadun ja Eduskuntatalon väliseltä alueelta.
  • Suurin osa autoliikenteeltä suljetuista katuosuuksista pysyy auki kävelijöille ja pyöräilijöille.

Lue HSL:n sivuilta tietoja joukkoliikenteen poikkeuksista

Lisätietoja marssista UN Women -järjestön sivuilta.

Yhteyshenkilöt

Emma Winiecki
Viestinnän ja vaikuttamistyön päällikkö
UN Women Suomi
emma.winiecki@unwomen.fi
040 778 6767

Marssi päättyy Kansalaistorille Oodin edustalle.
Marssi päättyy Kansalaistorille Oodin edustalle.
Hemmo Rättyä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

