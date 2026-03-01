Saamelaisten perinteinen laulu- ja joikukilpailu Sámi Grand Prix tulee taas
Saamelaismusiikin suurin show suorana Ylen kanavilla 28.3.
Saamelaismusiikin suurin show järjestetään tänä vuonna jo 36:tta kertaa. Ylen, SVT:n ja NRK:n yhteisponnistuksena tuotettua lähetystä voi seurata suorana 28.3. Yle Areenassa ja Yle Teemalla klo 20.45 alkaen.
Suoran lähetyksen Koutokeinon Báktehárji-areenalta juontavat Ánte Siri ja Isalill Kolpus. Lähetyksen selostaa suomeksi Xia Torikka.
“Sámi Grand Prix on meidän UMK:mme, meidän Euroviisumme. Vaikka ei saamen kieltä osaisikaan, niin musiikki on universaali kommunikointitapa, joka avaa saamelaiskulttuuria ihan omalla tavallaan kaikille”, toteaa Torikka.
Sámi Grand Prixissa lavalle nousee kaksitoista artistia, jotka kilpailevat kahdessa kategoriassa: perinteisessä joiussa ja modernissa musiikissa. Voittajat valitaan tuomariäänien lisäksi yleisöäänillä. Tänä vuonna äänestys tapahtuu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Melodifestivalenin mobiilisovelluksen kautta.
“Yle on vahvistanut saamenkielisiä sisältöjään ja pohjoismaista yhteistyötään. Sámi Grand Prix on näistä suurin – ja luultavasti koko saamelaisyhteisön tärkein tapahtuma. Juuri tällainen kulttuurin vahvistaminen on Ylen tehtävän ydintä", kertoo Yle uutiset ja urheilu -yksikön operatiivinen johtaja Alex Fager.
Kisan väliaikanumerossa esiintyvät inarilaiset räppärit Ailu Valle ja Amoc. Kaikki kappaleet ja joiut julkaistaan torstain ja perjantain välisenä yönä 5.3.
Sámi Grand Prix 2026 – Suomesta yksi kilpailija mukana
Lauluosuuden finalistit:
Sofia Mienna & OK NIKO – “Gos don leat?”
Mitä tapahtuu, kun koutokeinolainen rakkauslaulu kohtaa Los Angelesin pulssin? Kajaanilaislähtöinen Niko Mansikka-Aho eli OK NIKO tuo kaupungin sykkeestä inspiroituneen sävellyksen yhteen koutokeinolaisen Sofia Miennan riipaisevaan tekstiin sydänsuruista.
Osa katsojista voi muistaa Niko Mansikko-Ahon UMK:sta, jossa hän kilpaili vuonna 2015 Eeverest-yhtyeessä. Hänen sukujuurensa yltävät Utsjoen Karigasniemelle ja Ivaloon.
Han Helge & Han Håkan – “Ingen andre”
TikTokissa trendanneet, entiset NorthKid-pojat astuvat Sámi Grand Prixin lavalle. Juhlapopilta kuulostavan biisin takana on kuitenkin taistelu identiteetistä: kappale kertoo kokemuksesta, kun ei nähdä “tarpeeksi saamelaisina”.
Caroline Johansson Kuhmunen – “Dorvobáiki”
Musikaaleja Ruotsissa tähdittänyt Caroline Johansson Kuhmunen haluaa nyt astua ulos rooleistaan. Hänen kappaleensa kertoo turvallisen piilopaikan löytämisestä. Inspiraation tähän hän on saanut lapsiltaan ja haluaa yhdistää tähän myös rakkauden sukunsa perinteisen elinkeinon, poronhoitoa kohtaan.
Alo Joks –”Call in the Wind”
Jos sinulla on joku mielikuva saamelaisesta musiikista, ole valmis unohtamaan se! Alo Joks tuo kilpailuun tummaa ja urbaania, taiteellista poppia. Biisin juuret ovat merisaamelaisessa historiassa, jota leimaa vaikenemisen kulttuuri. Tämä biisi toimii Joksilla hänen omana sukuhistorianaan, ja tapana ottaa uhanalainen merisaamelainen murre takaisin pohjoissaamen kieleen.
Kalle Urheim – “Duottara bárnne / Tundra’s Son”
Kun tunturin pojaksi itseään kutsuva Kalle Urheim eli 15 vuotta raskasta vaihetta elämässään, joiusta ja joikaamisesta tuli hänelle pelastusrengastus. Hänen biisinsä inspiraationa on toiminut saamelainen myytti auringon pojasta ja se kertoo hänen henkilökohtaisen tarinansa tiestä takaisin omaksi itsekseen.
Ellinor – ”Du dušši”
Ellinor Halvarille tämä on toinen kerta Sámi Grand Prixissä. Ensimmäisen kerran hän osallistui kisan vuonna 2022, jolloin hänen SOÁ-yhtyeensä sijoittui toiseksi. Sen jälkeen hän on sosiaalisessa mediassa versioinut esimerkiksi Adelea ja Veronica Maggiota saameksi. Nyt hän tuo esille vihdoin myös omaa soolomateriaaliaan. Uudessa biisissään hän haluaa painottaa oikeudesta olla oman itsensä herra ja miten saamelaisen identiteetin tulisi olla luonnollinen osa modernia arkea, eikä vain leima.
Joikuosion finalistit:
Menevien pop-biisien lisäksi Sámi Grand Prixissä kilpaillaan myös perinteisessä jouissa. Toisin kuin musiikissa yleensä, joiut eivät kerro jostakin ihmisestä ja aiheesta, vaan joiun esittäjä joikaa jonkun tietyn asian. Tällöin esitettävä joiku on joiun kohteena olevan ihmisen, eläimen tai vaikkapa paikan joiku.
Sárá Nilut – “Ayla Nutti”
Sárá Nilut on kasvanut spottivalojen loisteessa, kun on lapsesta asti esiintynyt äitinsä kanssa erilaisilla lavoilla. Tänä vuonna on aika astua soolona lavalle. Hän haluaa tällä osoittaa kunnioitusta ystävyydelle, ja esittää lapsuudenystävänsä Ayla Nuttin joiun.
Ánte Niillas N. Bongo – “Nášša álddožiid”
Ánte Niillas N. Bongo on suorastaan Sámi Grand Pix -veteraani, hän on voittanut kisan joikuosuuden vuonna 2008. Tällä kertaa hän joikaa vaatimensa, eli vasovat naarasporonsa. Joiku vie kauas tuntureille, porojen perinteisille vasomisalueille.
Lars-Ánte Kuhmunen – “Nils Issát”
Varsinainen maailmanmatkailija on palannut Saamenmaalle 27 vuoden jälkeen. Kuhmunen on kiertänyt lavoja Yhdysvalloissa ja vastikään teki yhteistyön Norjan radion orkesterin, KORKin kanssa. Hän joikaa poikansa, joka otti haltuunsa perheen poronhoidon yksin Kuhmusen sairastuttua. Joiulla hän haluaa kertoa ylpeyden siitä, miten ikiaikainen perinne suvussa jatkuu ja myös katkeransuloisen oivalluksen siitä, miten lapset seisovat jo omilla jaloillaan.
Per Bueng – “Liv Slotte”
Per Bueng tunnetaan omassa yhteisössään oman elämänsä MacGyverina, joka fiksaa kaiken - olivatpa kyseessä koneet tai valaiden houkuttelu joiulla. Nyt hän tarjoilee jotain aivan erityistä. Tavallisesti joikaajan täytyy tuntea joiun kohde hyvin, mutta katsoessaan NRK:n Reinlykke-sarjaa, hän lumoutui sarjassa esiintyneen Liv Slottesta niin paljon, että joiku syntyi itsestään. Tällä hän haluaa kannustaa ihmisiä ilmaisemaan ihailua.
Biret Risten Sara & Rávná Anti Guttorm – “Inka Máhtte”
Häätunnelmaa Sámi Grand Prixihin tuovat Biret Risten Sara ja Rávná Anti Guttorm. Näitä kahta pidetään nykyään perinteisen joiun merkittävimpinä vaalijoina, ja ovat joikanneet yhdessä yhen tunnetuimman saamelaismuusikon, Mari Boinen kanssa Japanissa asti. Tällä kertaa he haluavat näyttää yleisölle joiun sosiaalisen voiman hääjuhlassa, jossa vieraat joiun kautta yhdistävät toisiaan.
Iŋgor Nila – “Marianne”
Iŋgor Nilalla on laaja joikurepurtuaari. Sanotaankin, että hän on elävä joikuarkisto ja osaa satoja vuosia vanhoja joikuja. Hän joikaa päivittäin kahdeksaa eri sukupolvea omasta suvustaan. Nyt Sámi Grand Prixissä hän tulee joikaamaan veljentyttärensä, Mariannen. Tässä joiussa sukupolvien välille rakennetaan silta, jota pitkin sukupolvet kohtaavat.
Kappaleet ovat nyt kuunneltavissa eri striimauspalveluissa.
