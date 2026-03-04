Kutsu: Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 17.3.2026
5.3.2026 16:45:09 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus kaudelle 2026 järjestetään Sanomatalon Mediatorilla tiistaina 17. maaliskuuta kello 11.00 alkaen.
Media-avauksessa ennakoidaan molempien sarjojen lähtöasetelmia ja käsitellään laajemmin naisten pääsarjojen kehitystä teemakeskusteluissa valmentajien, pelaajien sekä asiantuntijoiden johdolla.
Media-avauksen juonnettu osuus ja teemakeskustelut käynnistyvät kello 11.00 ja päättyvät kello 11.50, jonka jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella seurojen edustajia. Lounasta on tarjolla kello 12.00 alkaen.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Seurojen edustajista sekä haastateltavissa olevista asiantuntijoista ja Palloliiton edustajista tiedotetaan lähempänä tilaisuutta. Ruutu näyttää media-avauksen suorana lähetyksenä.
Tervetuloa!
Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 2026
Aika: Tiistai 17.3.2026, klo 11.00–12.30
Paikka: Sanomatalon mediatori
Tilaisuuden ohjelma
10.30–11.00 Aamukahvi tarjolla
11.00–11.50 Juonnettu osuus
11.55–12.30 Mahdollisuus haastatteluille
12.00–13.30 Lounasta tarjolla
Lue myös:
Briotech Kansallisen Liigan kauden 2026 otteluohjelma nyt julkaistu (kansallinenliiga.fi)
Kansallisen Ykkösen kauden 2026 otteluohjelma on julkaistu (kansallinenliiga.fi)
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Kutsu: Huuhkajien joukkueenjulkistus ja medialounas keskiviikkona 11.3.4.3.2026 16:10:00 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa.
Helmareiden mediatilaisuuksien pelaajat 5.–6.3.20264.3.2026 13:50:00 EET | Tiedote
Helmareiden MM-karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.
Muistutus: Helmareiden mediaohjelma ja akkreditointi Latvia-otteluun2.3.2026 11:40:37 EET | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).
Helmareiden mediaohjelma 28.2.–7.3.202624.2.2026 16:03:03 EET | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).
Helmarit nimetty MM-karsintojen avausotteluihin24.2.2026 13:05:28 EET | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme