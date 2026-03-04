Kutsu: Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 17.3.2026

Media-avauksessa ennakoidaan molempien sarjojen lähtöasetelmia ja käsitellään laajemmin naisten pääsarjojen kehitystä teemakeskusteluissa valmentajien, pelaajien sekä asiantuntijoiden johdolla.

Media-avauksen juonnettu osuus ja teemakeskustelut käynnistyvät kello 11.00 ja päättyvät kello 11.50, jonka jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella seurojen edustajia. Lounasta on tarjolla kello 12.00 alkaen.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Seurojen edustajista sekä haastateltavissa olevista asiantuntijoista ja Palloliiton edustajista tiedotetaan lähempänä tilaisuutta. Ruutu näyttää media-avauksen suorana lähetyksenä.

Tervetuloa!

Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 2026

Aika: Tiistai 17.3.2026, klo 11.00–12.30

Paikka: Sanomatalon mediatori

Tilaisuuden ohjelma

10.30–11.00 Aamukahvi tarjolla

11.00–11.50 Juonnettu osuus

11.55–12.30 Mahdollisuus haastatteluille

12.00–13.30 Lounasta tarjolla

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Taru Nyholm, viestintäjohtaja

0400 425241

taru.nyholm@palloliitto.fi