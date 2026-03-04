Suomen Palloliitto

Kutsu: Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 17.3.2026

5.3.2026 16:45:09 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus kaudelle 2026 järjestetään Sanomatalon Mediatorilla tiistaina 17. maaliskuuta kello 11.00 alkaen.

Media-avauksessa ennakoidaan molempien sarjojen lähtöasetelmia ja käsitellään laajemmin naisten pääsarjojen kehitystä teemakeskusteluissa valmentajien, pelaajien sekä asiantuntijoiden johdolla.

Media-avauksen juonnettu osuus ja teemakeskustelut käynnistyvät kello 11.00 ja päättyvät kello 11.50, jonka jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella seurojen edustajia. Lounasta on tarjolla kello 12.00 alkaen.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Seurojen edustajista sekä haastateltavissa olevista asiantuntijoista ja Palloliiton edustajista tiedotetaan lähempänä tilaisuutta. Ruutu näyttää media-avauksen suorana lähetyksenä.

Tervetuloa!

Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 2026 
Aika: Tiistai 17.3.2026, klo 11.00–12.30 
Paikka: Sanomatalon mediatori 

Tilaisuuden ohjelma
10.30–11.00 Aamukahvi tarjolla
11.00–11.50 Juonnettu osuus
11.55–12.30 Mahdollisuus haastatteluille
12.00–13.30 Lounasta tarjolla

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi

