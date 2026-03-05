Edvard Lindfors tavoittelee varapuheenjohtajuutta Uudenmaan RKP:ssä

– Haluan ensinnäkin tavoittaa nuoria ja uusia äänestäjiä. Toiseksi haluan, että Uudenmaan monimuotoisuus otetaan huomioon toiminnassamme - meillä on sekä suuria kaupunkeja että maaseutua, mikä on vahvuus, joka meidän on jatkuvasti pidettävä mielessä. Kolmas asia, jonka puolesta haluan työskennellä, on se, että puolueen arvot tuodaan selkeästi esiin ja että ne näkyvät teoissamme, Lindfors sanoo.

Lindfors on kasvanut ja asuu Hangossa. Koulutukseltaan hän on markkinointiin suuntautunut tradenomi ja työskentelee yrittäjyyteen liittyvien kysymysten parissa. Hän on ollut aktiivinen paikallispolitiikassa kuntavaaleista 2021 lähtien ja on toiminut useissa tehtävissä RKP Nuorten Uudenmaan piirissä. Tällä hetkellä Lindfors toimii RKP Nuorten Uudenmaan piirin varapuheenjohtajana.

– Eduskuntavaalien lähestyessä pidän tärkeänä, että vahvistamme piiriä, työskentelemme määrätietoisesti ja yhdessä varmistamme, että meillä on mahdollisimman hyvä ehdokaslista, Lindfors jatkaa.

Lindfors pitää yhteistyökykyä yhtenä politiikan tärkeimmistä ominaisuuksista.

– Aikana, jolloin polarisaatio lisääntyy sekä maailmassa että Suomessa, tarvitsemme enemmän asiallista keskustelua ja kykyä tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen mielipide-eroista huolimatta, Lindfors sanoo.

Lopuksi Lindfors korostaa haluaan tutustua koko piiriin entistä paremmin.

– Odotan innolla, että pääsen tutustumaan vielä paremmin koko Uudenmaan piirin toimintaan. Mikä olisikaan parempi tapa tehdä se kuin varapuheenjohtajan roolissa!

RKP Uusimaa valitsee uuden puheenjohtajan ja puheenjohtajiston piirikokouksessaan 11. huhtikuuta.

