Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä hyvinvointialueella esitetään aluehallitukselle 10.3.2026

Yt-neuvottelut kohdistuvat pääasiallisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.

Neuvottelutarve on syntynyt palvelutoiminnan kehittämisen ja uuden tuottavuusohjelman käynnistymisen myötä. Yt-neuvotteluissa työnantaja tulee esittämään alustavia suunnitelmia muun muassa tämänhetkisten sote-palvelukeskittymien tiivistämiseen ja toimintatapojen modernisointiin sekä työn ja toiminnan uudelleen organisointiin liittyen. Neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Tulevaisuuden palveluympäristön ja palvelurakenteen uudistus neuvotteluiden pääteemana

Suunniteltaville muutoksille lähtökohtana on edelleen jatkaa kokonaisuudessaan rakenteellista uudistusta, joka kattaa henkilöstörakenteen, toimitilat, uudisrakennukset ja palveluverkoston toimintamallien suunnitelmat eri toimialoilla. Arvioidut henkilöstövaikutukset ovat pääasiassa mahdollisia muutoksia työskentelypaikkoihin, työaikoihin ja työn organisointiin.

Lisäksi neuvotteluissa käsitellään johtamisjärjestelmän uudistamisen alustavia suuntaviivoja. Käsiteltäviä asioita ovat myös tehtävänimikkeiden yhtenäisyys ja tehtävänimikkeisiin kohdistuvat kansallisiin suosituksiin perustuvat muutostarpeet, mikä voi tarkoittaa joidenkin tehtävänimikkeiden muutoksia tai yhtenäistämisiä.

Tuottavuusohjelma ohjaa kohti talouden tasapainoa

Aluevaltuusto hyväksyi 9.12.2025 hyvinvointialueen uusimman tuottavuusohjelman vuosille 2026–2030. Sen tavoitteena on toiminnan hallittu uudistaminen kymenlaaksolaisten tulevaisuuden palveluiden turvaamiseksi sekä valtionvarainministeriön arviointimenettelyyn joutumisen välttämiseksi. Ohjelma sisältää suurimmat muutoskokonaisuudet, joiden kautta talouden tasapainotusta tavoitellaan. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää hyvinvointialueen toiminnan vahvaa kehittämistä ja muun muassa työn tuottavuuden lisääntymistä sekä toimivan ja kustannustehokkaan palveluympäristön luomista.

Mikäli aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut, neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.