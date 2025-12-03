Juhlaviikkojen ikoninen tapahtumapaikka Huvila jää tauolle
18.3.2026 09:00:00 EET | Helsingin juhlaviikot | Tiedote
Helsingin juhlaviikkojen kevyen musiikin esityspaikkana toimivaa Huvilaa ei voida pystyttää Tokoinrannan puistoalueelle remontin vuoksi vuosina 2027–2028. Juhlaviikot pitää kuitenkin kevyen musiikin osana ohjelmistoaan myös tulevina vuosina, vaikka konsertteja ei pystytäkään järjestämään Huvilassa.
Helsingin juhlaviikkojen rakastettu konserttipaikka Huvila jää tauolle, kun Tokoinrannan puistoalueen perusparannus toteutetaan vuosina 2027–2028. Huvila on toiminut jo yli 30 vuoden ajan Juhlaviikkojen omana esityspaikkana pop- ja rockmusiikille sekä monipuolisesti ympäri maailmaa lähtöisin olevalle musiikkikulttuurille. Huvilasta on muodostunut kaupunkilaisille myös kesän viimeisiä festivaaleja ja pimeneviä iltoja symboloiva maamerkki.
Kesä 2026 tarjoaa vielä mahdollisuuden kokea Huvilan idyllinen tunnelma ennen taukoa. Vaikka Huvila hiljenee remontin ajaksi, Juhlaviikot jatkaa eri puolilta maailmaa tuotavan musiikkikulttuurin esittämisen sekä pop- ja rock-ohjelmiston kehittämistä ja niiden yleisöjen palvelemista myös tulevina vuosina. Suunnitelmat etenevät, ja tarkemmista toteutuksista kerrotaan festivaalin tulevien vuosien ohjelmiston rakentumisen myötä.
”Puistoremontista johtuva, meistä riippumaton Huvilan tauko on olosuhde, jonka hoidamme mahdollisimman huolellisesti ja vastuullisesti. Juhlaviikkojen historiassa esityspaikat ja -muodot ovat vaihdelleet, ja nyt tämä pakkotauko tuo mukanaan ratkaistavia kysymyksiä – kuten väistötilanteet aina. Haluamme turvata ohjelmistossa Huvilan kattamia musiikin muotoja ja pyrimme näkemään remontin tuomat kaksi vaellusvuotta myös positiivisena haasteena, jossa taiteellinen inspiroivuus ja huipputaso ovat edelleen keskiössä”, Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Johanna Freundlich kertoo.
Helsingin juhlaviikkojen tämän vuoden ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan viikon päästä keskiviikkona 25. maaliskuuta. Ohjelmasta on jo julkaistu Musiikkitalossa kuultavat Rufus Wainwrightin vaikuttava klassisen musiikin suurteos Dream Requiem ja Tšekin filharmonisen orkesterin konsertti, Tanssin talossa koettava Cloud Gate Dance Theatre of Taiwanin visuaalinen 13 Tongues sekä Rufus Wainwrightin soolokonsertti ja Rajaton & Club For Five - lauluyhtyeiden kaksi konserttia Huvilassa.
Helsingin juhlaviikkoja vietetään 18.8.–5.9.2026. Jo julkistettujen konserttien ja esitysten liput ovat myynnissä: Huvila ja Tanssin talo / lippu.fi sekä Musiikkitalo / musiikkitalo.fi.
Tšekin filharmonisen orkesterin ja Cloud Gate Dance Theatren vierailuja tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö. Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Elisa ja Helsingin Sanomat, palvelukumppanit ovat Grano, Heku, Rajupaja ja Helsinki Bryggeri.
Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, anna.makela@eventshelsinki.fi, puh. 050 581 4153
Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen taustaorganisaationa toimii Helsingin kaupungin perustama Helsingin tapahtumasäätiö.
Rufus Wainwrightin Dream Requiem ja Tšekin filharmoninen orkesteri Juhlaviikoille
Tšekin filharmoninen orkesteri esiintyy Semjon Bytškovin johdolla, viulistitähti Janine Jansen solistinaan ja Cloud Gate Dance Theatre of Taiwanin 13 Tongues lumoaa Tanssin talossa. Rufus Wainwrightin rooli ohjelmistossa on kaksiosainen Huvilan soolokonsertin ja Musiikkitalon Dream Requiem -teoksen ansiosta. Huvilan ohjelmistoa tähdittää myös a cappella -ilta Club For Five- ja Rajaton -kokoonpanojen seurassa.
Helsingin juhlaviikoilla juhlittiin 30-vuotiasta Huvilaa ja koettiin maailmanluokan kantaesityksiä
Eilen 31. elokuuta päättyneet Helsingin juhlaviikot täyttivät jälleen kaupungin sadoilla taidetapahtumilla, joiden joukossa koettiin lukuisia kantaesityksiä ja kansainvälisiä huippuvierailuita. Taiteiden yön akrobaattinen teatteriteos keräsi noin 30 000 katsojaa Senaatintorille, ja yleisön suosikeiksi nousivat myös esimerkiksi Sydney Dance Companyn vierailu, nykysirkusesitys Tempo sekä Ismo Alangon tuplaillat 30-vuotisjuhlavuottaan viettäneessä Huvilassa.
Taiteiden yö käynnistää torstaina Helsingin juhlaviikot sadoin tapahtumin
Satojen maksuttomien taidetapahtumien Taiteiden yö käynnistää Helsingin juhlaviikot torstaina 14.8., kun Senaatintorilla koetaan akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo ja helsinkiläisten nuorten kanssa toteutettu Zig Zag -katutanssiteos jalkautuu eri puolille kaupunkia. Juhlaviikkojen yhteistyötaiteilija EGSin Merkitty Helsinki nostaa lisäksi esiin kaupunkilaisille tärkeitä paikkoja koko festivaalin ajan.
Juhlaviikkojen ohjelma on valmis: Bang on a Can All-Stars, Kremerata Baltica, Chamber Orchestra of Europe ja monia muita
Edellisvuosia useampiin taidelajeihin ulottuvaan festivaaliohjelmaan on vahvistunut merkittäviä kansainvälisiä orkesteri- ja teatterivierailuja, useita kantaesityksiä, palkittu nykyooppera Woman at Point Zero ja Kalle Nion nykysirkuksen ensiesitys. Juhlaviikot avaavan Taiteiden yön kärkitapauksena koetaan maksuton akrobaattinen teatteriesitys.
Juhlaviikkojen Huvila täyttää 30 vuotta – ohjelmassa Wasia Project, Jalen Ngonda, Bryce Dessner ja monia muita
Helsingin juhlaviikkojen ikonisen konserttipaikan 30-vuotista taivalta juhlitaan erityiskonsertilla, jossa muun muassa Pepe Willberg, Mirella ja Arppa tulkitsevat Huvilan historian merkittäviä kappaleita. Juhlavuoden muita esiintyjiä ovat esimerkiksi Anoushka Shankar, Kruder & Dorfmeister, Hector ja Pehmoaino.
