SAK: Työntekijöiden perusoikeuksia ei saa murentaa poikkeusolojen varjolla
6.3.2026 06:50:00 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
SAK pitää työryhmän mietintöä valmiuslain kokonaisuudistukseksi epätasapainoisena. Ehdotus johtaa työntekijöiden perusoikeuksien tarpeettomaan ja laaja-alaiseen heikentämiseen poikkeusolojen varjolla.
SAK:n juristi Paula Ilveskivi korostaa, että poikkeusoloissa annettavien lisätoimivaltuuksien tulee olla välttämättömiä, tarkkarajaisia ja ajallisesti tiukasti rajattuja.
– Työryhmän mietinnössä esitetty sääntely on useilta osin niin väljää, että se voi käytännössä normalisoida työntekijöiden oikeuksiin puuttumisen myös tavanomaisissa kriisinhallintatilanteissa.
Mietinnössä määritellyt poikkeusoloperusteet ovat SAK:n mukaan liian laajoja ja avoimia. Perusteita voidaan tulkita väljästi ja ne voivat myös kumuloitua, jolloin kynnys työntekijöiden oikeuksiin puuttumiselle voi madaltua kohtuuttomasti.
Erityisen ongelmallisena SAK pitää hybridiuhkia koskevia työryhmän ehdotuksia.
– Vaarana on, että ehdotuksen perusteella esimerkiksi taloudellisia tai työmarkkinoihin liittyviä häiriöitä voitaisiin tulkita poikkeusoloiksi. Tällaisten häiriöiden perusteella työntekijöiden työaikaa, työvelvoitteita ja liikkumisvapautta voitaisiin rajoittaa ilman, että sille olisi riittävän painavat perusteet, Paula Ilveskivi huomauttaa.
Mietinnön esitykset antavat työnantajille erittäin laajat toimivaltuudet ilman riittävää valvontaa tai sanktioita. Työnantajilla olisi poikkeusoloissa erittäin laajat mahdollisuudet poiketa työelämän keskeisestä suojalainsäädännöstä, kuten työaikaa, lepoaikoja, vuosilomia, ylitöitä tai yhteistoimintaa koskevasta sääntelystä.
SAK pitää vakavana puutteena sitä, että mietinnössä ei esitetä säädettäväksi riittävistä työnantajiin kohdistuvista valvontamekanismeista eikä väärinkäytösten seuraamuksista. Myöskään työnantajien velvollisuus dokumentoida poikkeusten käyttöä ei ole riittävä.
– On kohtuutonta, että työnantajille annetaan näin laajat toimivaltuudet ilman vastaavia työntekijöiden oikeussuojakeinoja. Poikkeusolojen varjolla ei voi rakentaa rinnakkaista järjestelmää, jossa työnantajan harkinta korvaa lain tarjoaman suojan, SAK:n Paula Ilveskivi toteaa.
Myös sosiaaliturvaa koskevat poikkeukset ovat SAK:n mukaan erittäin ongelmallisia. Mietinnön esitykset antaisivat valtioneuvostolle mahdollisuuden lykätä, alentaa tai keskeyttää useita keskeisiä etuuksia, kuten eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha ja asumistuki. Näihin puuttuminen kohdistuisi laajasti koko väestöön ja heikentäisi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien toimeentuloturvaa.
SAK korostaa poikkeusolojen vaativan sääntelyä. Sääntelyn pitää kuitenkin olla välttämätöntä, oikeasuhtaistaista ja täsmällistä. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että työntekijät otetaan mukaan poikkeusolojen toimivaltuuksien valmisteluun.
– Valmiuslaki ei saa muodostua väyläksi, jonka kautta työntekijöiden oikeuksia voidaan heikentää ilman asianmukaista valvontaa. Kriisinkestävyys ja työntekijöiden perusoikeudet eivät ole ristiriidassa, mutta tasapainon on toteuduttava lainsäädännössä, Paula Ilveskivi painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula IlveskiviJuristiPuh:050 565 1664paula.ilveskivi@sak.fi
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Julkisen talouden sopeuttaminen velkajarrulla ei saa vaarantaa talouskasvua25.2.2026 09:03:53 EET | Tiedote
SAK varoittaa liiallisesta julkisen talouden sopeuttamisesta. Pahimmillaan sopeutukset vaarantavat talouskasvun ja kasvattavat työttömyyttä entisestään.
SAK, Akava ja STTK: Määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakiesitys palautettava valmisteluun25.2.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat maan hallitukseen, jotta se keskeyttäisi määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävän lakiesityksen käsittelyn. Järjestöjen mielestä lakiesitys pitää palauttaa uuteen valmisteluun.
Pitkäaikaistyöttömiä jo lähes 140 000 – SAK vaatii hallitukselta ripeitä toimia24.2.2026 12:05:07 EET | Tiedote
SAK:n vaatii hallitukselta vaikuttavia ja ripeitä toimia, jotta työttömät pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin ja niiden avulla kiinni työhön. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pitää saada taitettua.
Kysely: Valtaosa palkansaajista pitää ostovoiman kasvua ammattiliittojen, ei hallituksen ansiona23.2.2026 06:50:00 EET | Tiedote
SAK:n Verianilla toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 59 prosenttia palkansaajista on sitä mieltä, että ammattiliittojen neuvottelemilla palkankorotuksilla on suurempi vaikutus ostovoiman kasvuun kuin hallituksen toimenpiteillä.
Kokoomus pinkkipesee tasa-arvolailla13.2.2026 06:39:04 EET | Tiedote
Kokoomus ilakoi siitä, että hallitus lopettaa raskaus- ja perhevapaasyrjinnän, kun tasa-arvolakia muutetaan. Tosiasiassa laki vaikuttaa vain vähän jo olemassa oleviin käytäntöihin. Tämän lisäksi muut hallituksen eteenpäin puskevat lakihankkeet lisäävät riskiä naisten syrjinnän lisääntymiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme