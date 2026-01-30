Yhdessä tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta
6.3.2026 07:00:00 EET | Demarinaiset | Tiedote
Naisten oikeutta päättää omasta kehostaan kyseenalaistetaan yhä useammin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa aborttilainsäädäntö on osin palautettu 1800-luvun tasolle. Afganistanissa naisilta on viety viimeisetkin rippeet ihmisarvoiseen elämään. Suomessa naisten ja miesten välisen palkkaeron arvioidaan nykyvauhdilla kaventuvan vasta 2050-luvulla. Samalla naiset ovat edelleen selvästi aliedustettuina maailman poliittisissa ja taloudellisissa johtotehtävissä sekä muissa korkeissa päätöksentekoasemissa.
“Vaatimukset raskaussyrjinnän poistamisesta, palkkatasa-arvosta ja naisten turvallisesta arjesta eivät saisi olla radikaaleja – niiden pitäisi kuulua yhteiskunnan perusrakenteisiin. Silti elämme maailmassa, jossa vaikutusvaltaisimmat johtajat ovat lähes poikkeuksetta miehiä, ja jossa naisia syrjiviä, alistavia tai seksualisoivia kommentteja esitetään yhä osana julkista puhetta. Naisten oikeuksia kaventavat asenteet eivät pysähdy valtioiden rajoille, emmekä ole tältä ilmiöltä suojassa Suomessakaan”, muistuttaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
“Kaduilla ja verkossa tapahtuva naisiin kohdistuva häirintä estää monia naisia osallistumasta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kun naisten ääni jää kuulumatta, se heikentää sekä demokratiaa että tasa-arvon toteutumista. Suomessa naiset saivat äänioikeuden 120 vuotta sitten, ja sen jälkeen monet ovat tehneet pitkäjänteistä työtä muutoksen eteen. Ei riitä, että vain puolustamme näitä saavutuksia – meidän on myös vaadittava enemmän”, painottaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.
”Nyt ei ole aika olla hiljaa tai hyväksyä tätä monelta suunnalta tapahtuvaa hyökkäystä naisten oikeuksia vastaan. Suomen täytyy ottaa vahva johtajuus tasa-arvon edistämisessä ja naisten oikeuksien vahvistamisessa muiden pohjoismaiden kanssa. Kutsun tähän työhön mukaan kaikki, sillä yhdessä olemme voimakkaampia. Marssi, pidä ääntä, puhu ihmisille tai ole aktiivinen somessa. Meistä jokaista tarvitaan, sillä naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Ja niitä tulee puolustaa vuoden jokaisena päivänä”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.
Helena Marttila, Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja
Tawar Salari, Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja
Miina-Anniina Heiskanen, Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja
