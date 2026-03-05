Minja Koskela ja Aino-Kaisa Pekonen: Vasemmistoliitto vastustaa salassa valmisteltua ydinaserajoitteiden purkamista
5.3.2026 18:08:30 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitävät hallituksen toimintaa ydinenergialain ja rikoslain muutoksen valmistelussa eduskunnan asemaa ja parlamentarismia halveksuvana.
Hallitus tiedotti torstaina lausuntokierrokselle lähtevästä esitysluonnoksesta, jolla mahdollistettaisiin ydinräjähteiden tuominen Suomeen tai sellaisten kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa.
– On kestämätöntä, että lainvalmistelu on tehty salassa ja tieto hankkeesta on pimitetty eduskunnalta. Perinteisesti eduskuntapuolueet yli hallitus-oppositio-rajan on osallistettu prosessiin näin laajakantoisissa asioissa. Näin syvällisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisiin perusratkaisuihin vaikuttavassa asiassa olisi toivonut kunnioitettavan parlamentarismia ja eduskunnan asemaa, Koskela sanoo.
Normaalina käytäntönä on, että perustiedot lainvalmisteluhankkeista ovat julkisia ja keskeisiä tahoja tulisi myös kuulla jo valmisteluvaiheessa. Hallitus aikoo varata lain lausuntokierrokselle vain neljä viikkoa, vaikka lausuntomenettelyyn on lainvalmistelun kuulemisohjeiden mukaan varattava aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa.
– Hallituksen linjana on ollut salakähmäisyys ja asia tulee yllätyksenä lähes kaikille. Herättää vakavaa huolta, millaiseen tietopohjaan esitys perustuu ja miten hyvin edes eri ministeriöitä on kuultu, laillisuusvalvojista puhumattakaan. Lausuntokierrokselle ja huolelliselle jatkovalmistelulle soisi varattavan nyt aikaa, mutta hallitus näyttää puskevan tätä hutiloitua esitystä läpi kiireellä, Pekonen sanoo.
Koskelan mukaan vasemmistoliiton linja asiassa on kirkas.
– Emme tule hyväksymään hallituksen kaavailemaa ydinenergialain ja rikoslain muutosta. On myös turha väittää, että Nato-jäsenyys tätä edellyttäisi. Päinvastoin asiaa käsiteltiin sekä Nato-jäsenyydestä että DCA-sopimuksesta päätettäessä, eikä muutokselle nähty mitään tarvetta, Koskela sanoo.
Esimerkiksi Nato-jäsenyyttä hyväksyttäessä eduskunnan ulkoasiainvaliokunta totesi mietinnössään, ettei Suomen ja Naton välisissä neuvotteluissa ollut tullut esiin seikkoja, jotka perustelisivat Suomen ydinräjähteisiin liittyvän lainsäädännön muuttamista.
Myös DCA-sopimuksen käsittelyn yhteydessä ulkoasiain- ja puolustusvaliokunta totesivat nimenomaisesti, että kysymys ydinaseiden tuomisesta tai kauttakulusta Suomen kautta olisi ”erittäin teoreettinen kysymys” ja että Suomella ei olisi intressiä eikä Yhdysvalloilla halua tehdä mitään muutoksia nykyisiin ydinaseiden sijoituspaikkoihin.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Kutsu medialle: vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja tiedotustilaisuus lauantaina 14.3.5.3.2026 13:56:03 EET | Tiedote
Tervetuloa seuraamaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokousta lauantaina 14.3. Kokous pidetään Helsingissä Eduskuntatalon Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3). Kokous alkaa klo 10 (ilmoittautuminen klo 9.30 alkaen). Aamupäivän aikana kokouksessa valitaan vasemmistoliiton puoluesihteeri vuosille 2026–2028. Lisäksi kuullaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan linjapuhe. Puoluesihteerin valinnan ja puheenjohtajan linjapuheen jälkeen medialle järjestetään tiedotustilaisuus noin klo 11.00 alkaen. Tiedotustilaisuudessa ovat tavattavissa vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sekä vastavalittu puoluesihteeri. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon sähköpostitse viestintäpäällikkö Johanna Jussilalle torstaihin 12.3. kello 12 mennessä. Tervetuloa!
Minja Koskela: Pätkätyölaki näkyy jo kokoomuksen kannatuksessa – kuunteleeko Orpo ollenkaan puolueensa naisia?5.3.2026 08:17:43 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Minja Koskela vaatii hallitusta vetämään pois esityksensä perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien laillistamisesta.
Aino-Kaisa Pekonen: Perussuomalaisten kädenjälki tässä hallituksessa näkyy hoitajien työttömyytenä ja potilasturvallisuuden vaarantumisena4.3.2026 14:04:47 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää oikeistohallitusta luovuttamisesta sote-palveluiden suhteen. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista.
Minja Koskela: Arvio verotuloista romahtanut – yhteisöveroale on peruttava nyt4.3.2026 11:47:54 EET | Tiedote
Minja Koskelan mukaan vasemmistoliitolla on useita toimia, jotka parantaisivat Suomen verotuloja. Arvio Suomen verotuloista on romahtanut alle vuodessa. Valtiovarainministeriö ennakoi, että julkisen talouden alijäämät ovat tulevina jopa 3 miljardia syvempiä kuin vielä viime kevään ennusteessa. Merkittävin syy tälle on lähes kolmen miljardin pudotus verokertymissä.
Mai Kivelä: Hallitus rikkoo ilmastolakia3.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä edellyttää hallitukselta, että se tekee osansa ilmastokriisin hillitsemiseksi. Nyt ilmastotavoitteet ovat karkaamassa käsistä. Kivelä piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli hallituksen keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme