SDP:n Werning: Hallitus ajanut Tullin tilanteeseen, jossa itärajan henkilöstöä uhkaa lomauttaminen
6.3.2026 07:05:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tulli uutisoi eilen aloittavansa neuvottelut itärajan henkilöstön lomautuksista. Kaakon kansanedustajan Paula Werningin (sd) mukaan tilanne olisi ollut ennalta ehkäistävissä.
Itärajan väliaikaiseksi tarkoitettu sulku on jatkunut nyt yli kaksi vuotta. Itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen on seurausta välineellistetyn maahantulon ilmiöstä ja sen torjunnasta. Sulun seurauksena Tulli on jo pitkään siirtänyt henkilöstöä Kaakon raja-asemilta muihin tehtäviin. Hallintovaliokunnan jäsen Paula Werning on korostanut jo usean vuoden ajan päätöksen lyhytnäköisyyttä, sillä Tullin tulisi pystyä pitämään henkilöstönsä töissä ja varmistamaan raja-asemien sujuva avaaminen sitten, kun se on mahdollista.
– Itärajan sulku on aiheuttanut valtaisan iskun Itä- ja Kaakkois-Suomen elinvoimalle, ja nyt käytävät YT-neuvottelut ovat omiaan rapauttamaan sekä Tullin työntekijöiden luottamusta arjen kestävyyteen että itäisen Suomen asukkaiden luottamusta arjen turvallisuuteen, Werning huomauttaa.
Tullin tilanne on erityisen haasteellinen, sillä hallituksen leikkaukset iskevät sen toimintaan voimakkaasti. Toisin kuin muilta turvallisuusviranomaisilta, Tullin rahoituksesta on leikattu samassa suhteessa kuin muualta valtionhallinnosta, eikä sitä ole suojattu leikkauksilta. Tämä siitä huolimatta, että Tulli kuuluu ns. PTR-viranomaisyhteistyön (poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos) piiriin sisäisen turvallisuuden varmistajana.
– Tänä vuonna Tulliin kohdistetut säästöt nousevat useisiin miljooniin euroihin. Valtiovarainvaliokunta on kehottanut hallitusta seuraamaan Tullin määrärahojen riittävyyttä ja tarvittaessa täydentämään rahoitusta lisätalousarviolla. Vuoden ensimmäinen lisätalousarvio on jo annettu, eikä siellä näkynyt euroakaan Tullille, Werning toteaa.
– Nykyisessä turvallisuustilanteessa on huolestuttavaa, että hallitus ei sopeuttamistoimissaan näe Tullin merkitystä sisäisen turvallisuuden toimijana riittävän merkittävänä suojatakseen sitä säästötoimilta, kuten muita turvallisuusviranomaisia, Werning sanoo.
– Aiemmin on tullut jo selväksi, että hallitus on unohtanut Kaakkois- ja Itä-Suomen, mutta uutiset Tullin lomautuksista itärajalla tuntuvat silti kipeiltä, Werning päättää.
