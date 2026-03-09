Minna Marshin uusi tietoteos auttaa menneisyyden traumoista toipumisessa
9.3.2026 10:00:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
"Monella meistä on erilaisia traumoja lapsuudesta, tiedostamme sitä tai emme. Traumasta rauhaan tekee näkyväksi, miten traumat vaikuttavat elämäämme ja miten niistä voi vapautua. Kirja sekä herättelee että herkistää."
- Nina Tapio, artisti
Minna Marshin tietokirja Traumasta rauhaan – Menneisyyden tunnehaavat ja eheytymisen taito on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Mitä enemmän ihminen kantaa osumia mukanaan, sitä huonommin hän kestää stressiä arjessaan.
Trauma koskettaa meitä kaikkia. Se on kokemus, joka ylittää sisäiset voimavaramme ja jättää jälkensä. Trauma ei ole vain kipeä muisto, vaan alitajunnassa ja kehossa elävä keskeneräinen kokemus, joka etsii ratkaisua.
Traumasta rauhaan auttaa sinua ymmärtämään, miten trauma ilmenee ja ennen kaikkea miten siitä voi vapautua. Jos syvä tunnehaava jää käsittelemättä, se aiheuttaa sisäistä ristiriitaa, kunnes sille löytyy turvallinen tapa tulla kohdatuksi ja käsitellyksi. Lukija matkaa myös Amazonin sademetsään, jossa Shipibo-kansan parantajat auttavat ihmisiä päästämään irti menneisyyden taakasta.
Teoksen kautta voit ladata äänitteitä, jotka on suunniteltu traumasta toipuvalle.
"Luettuani tämän kirjan uskon sen auttavan lukijaa ymmärtämään, että traumoista ei vapauduta pelkästään puhumalla vaan kohtaamalla ne rohkeasti kivusta huolimatta."
- Antti Reini, näyttelijä, kirjailija
Minna Marsh on traumoihin erikoistunut kliininen hypnoterapeutti ja Suomen ensimmäinen mentaalivalmentaja. Hän työskentelee Helsingistä käsin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ihmisten auttaminen on hänelle elämäntyö, jossa traumoja puretaan alitajunnan ja kehon tasolla – turvallisesti ja vaiheittain. Marsh painottaa, että syviä tunnehaavoja ei voida purkaa vain puhumalla, sillä ne sijaitsevat tietoista mieltä syvemmällä. Hän on hoitanut omia lapsuuden traumojaan samoilla menetelmillä, joilla hän auttaa asiakkaitaan. Traumasta rauhaan on hänen kuudes teoksensa.
MARSH, MINNA : Traumasta rauhaan – Menneisyyden tunnehaavat ja eheytymisen taito
260 sivua
ISBN 9789523814554
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026
Avainsanat
Kuvat
Linkit
