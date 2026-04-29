Hoitomenetelmäoppaita muistisairaiden kohtaamiseen ja päihdekuntouksen tueksi: Tuija Uusitalon ja Tanja Varjosen Muistihäviö sekä Liisa Suomelan Varjoista valoon

Tuija Uusitalon ja Tanja Varjosen tietokirja Muistihäviö – Kohtaamisia muistisairaiden ihmisten kanssa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Miten kohdata ihminen, jonka muisti hapertuu, mutta jonka tunteet ovat yhä vahvasti läsnä? Muistihäviö on käytännönläheinen ja vaikuttava opas validoivan vuorovaikutuksen hyödyntämiseen muistisairaiden ihmisten kanssa.



Kirjoittajat Tuija Uusitalo ja Tanja Varjonen johdattavat lukijan empaattisen kohtaamisen ytimeen. Validoiva vuorovaikutus perustuu muistisairaan kokemusten ja tunteiden hyväksymiseen, hänen ihmisarvonsa kunnioittamiseen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseen.



Kirjassa esitellään selkeästi validoivan vuorovaikutuksen periaatteet ja menetelmät, kuten sanoittaminen, kysymystekniikat, avainsanojen toistaminen ja tilannesensitiivinen ilmaisu. Menetelmän avulla voidaan vahvistaa muistisairaan itsetuntoa, vähentää levottomuutta ja edistää turvallista, merkityksellistä vuorovaikutusta - niin läheisten, hoitajien kuin koko yhteisön näkökulmasta.

UUSITALO, TUIJA & VARJONEN, TANJA : Muistihäviö – kohtaamisia muistisairaiden ihmisten kanssa

200 sivua

ISBN 9789524172196

Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 (uusi painos toukokuu 2026)

Liisa Suomelan tietokirja Varjoista valoon – Työkirja päihdeongelman työstämiseen psykoterapiassa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kirja koostuu teoriaosuudesta sekä tehtävistä niin asiakkaalle kuin psykoterapeutillekin. Harjoitukset auttavat asiakasta tunnistamaan haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, vahvistamaan tunnesäätelyä sekä rakentamaan uutta hyvää, arvojen mukaista elämää. Kirjassa pohditaan laajasti yhteistyösuhdetta, allianssin kehittymistä sekä niiden haasteita ja merkitystä. Kirjan tarkoitus on tuoda rakennetta ja konkretiaa terapiatyöhön, tukea muutoksen prosessia askel askeleelta sekä ennen kaikkea kannustaa psykoterapeutteja työskentelemään tämän aihealueen parissa. Teoksessa esitellyt menetelmät pohjautuvat kognitiiviseen psykoterapiaan, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan.



Liisa Suomela on kognitiivinen psykoterapeutti ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti, jolla on pitkä kokemus päihdeongelman hoidosta.

SUOMELA, LIISA : Varjoista valoon – Työkirja päihdeongelman työstämiseen psykoterapiassa

103 sivua

ISBN 9789524172585

Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.