Hoitomenetelmäoppaita muistisairaiden kohtaamiseen ja päihdekuntouksen tueksi: Tuija Uusitalon ja Tanja Varjosen Muistihäviö sekä Liisa Suomelan Varjoista valoon
30.4.2026 10:00:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Uusitalon ja Varjosen Muistihäviö on välttämätön teos kaikille, jotka kohtaavat muistisairaita – ammattilaisille, läheisille ja hoivan kehittäjille. Suomelan Varjoista valoon on työkirja erityisesti psykoterapeuteille, jotka kohtaavat työssään päihdeongelmia. Kirja toimii manuaalina näiden ongelmien työstämiseen.
Tuija Uusitalon ja Tanja Varjosen tietokirja Muistihäviö – Kohtaamisia muistisairaiden ihmisten kanssa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Miten kohdata ihminen, jonka muisti hapertuu, mutta jonka tunteet ovat yhä vahvasti läsnä? Muistihäviö on käytännönläheinen ja vaikuttava opas validoivan vuorovaikutuksen hyödyntämiseen muistisairaiden ihmisten kanssa.
Kirjoittajat Tuija Uusitalo ja Tanja Varjonen johdattavat lukijan empaattisen kohtaamisen ytimeen. Validoiva vuorovaikutus perustuu muistisairaan kokemusten ja tunteiden hyväksymiseen, hänen ihmisarvonsa kunnioittamiseen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseen.
Kirjassa esitellään selkeästi validoivan vuorovaikutuksen periaatteet ja menetelmät, kuten sanoittaminen, kysymystekniikat, avainsanojen toistaminen ja tilannesensitiivinen ilmaisu. Menetelmän avulla voidaan vahvistaa muistisairaan itsetuntoa, vähentää levottomuutta ja edistää turvallista, merkityksellistä vuorovaikutusta - niin läheisten, hoitajien kuin koko yhteisön näkökulmasta.
UUSITALO, TUIJA & VARJONEN, TANJA : Muistihäviö – kohtaamisia muistisairaiden ihmisten kanssa
200 sivua
ISBN 9789524172196
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 (uusi painos toukokuu 2026)
Liisa Suomelan tietokirja Varjoista valoon – Työkirja päihdeongelman työstämiseen psykoterapiassa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Kirja koostuu teoriaosuudesta sekä tehtävistä niin asiakkaalle kuin psykoterapeutillekin. Harjoitukset auttavat asiakasta tunnistamaan haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, vahvistamaan tunnesäätelyä sekä rakentamaan uutta hyvää, arvojen mukaista elämää. Kirjassa pohditaan laajasti yhteistyösuhdetta, allianssin kehittymistä sekä niiden haasteita ja merkitystä. Kirjan tarkoitus on tuoda rakennetta ja konkretiaa terapiatyöhön, tukea muutoksen prosessia askel askeleelta sekä ennen kaikkea kannustaa psykoterapeutteja työskentelemään tämän aihealueen parissa. Teoksessa esitellyt menetelmät pohjautuvat kognitiiviseen psykoterapiaan, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan.
Liisa Suomela on kognitiivinen psykoterapeutti ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti, jolla on pitkä kokemus päihdeongelman hoidosta.
SUOMELA, LIISA : Varjoista valoon – Työkirja päihdeongelman työstämiseen psykoterapiassa
103 sivua
ISBN 9789524172585
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
