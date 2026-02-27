Kaakkois-Suomeen 320 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita vuonna 2025
6.3.2026 10:00:00 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
METSO-ohjelmassa suojeltiin metsiä 152 hehtaaria ja HELMI-ohjelmassa soita 127 hehtaaria.
Kaakkois-Suomeen saatiin viime vuonna 23 uutta metsiensuojelu- ja 11 soidensuojelukohdetta. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus suojeli muutamia Natura-verkostoon, lajisuojeluun ja yleiskaavaan perustuvia alueita. Yhteensä suojelun piiriin saatiin 320 hehtaaria.
Vuonna 2025 METSO-ohjelman metsiensuojeluun käytettiin Kaakkois-Suomessa 2,2 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisesti suojeltujen metsien keskimääräinen pinta-ala oli noin 5 hehtaaria ja keskikorvaus 15 000 euroa hehtaarilta. Kiinnostusta vapaaehtoiseen suojeluun oli enemmän kuin ELY-keskuksella oli käytettävissä määrärahaa, joten suojeluhakemuksia jäi edelleen jonoon. Määrärahojen ollessa vähissä, suojelua on kohdennettu ensisijaisesti luonnonarvoiltaan parhaimmille kohteille.
Päättyneellä METSO-ohjelmakaudella 2008-2025 suojeltiin Kaakkois-Suomessa yhteensä 6700 hehtaaria METSO- ohjelman kriteerit täyttäviä metsiä. Uuden METSO-ohjelmakauden valmistelu on käynnissä.
Vuonna 2025 Helmi-ohjelmassa suojeltiin soita yhteensä 127 hehtaaria perustamalla kymmenen yksityistä suojelualuetta ja tekemällä yksi kiinteistökauppa. Korvauksia maksettiin yhteensä 545 000 euroa. Suojelualueita perustettiin lukumääräisesti eniten Etelä-Karjalassa. Suurin suojelukokonaisuus muodostui kuitenkin Haminan Kajasuolle, jossa suojelualueita perustettiin yhteensä 85 hehtaaria. Helmi-ohjelma jatkuu vuoteen 2030 ja soidensuojelun rahoitusta kohdistetaan ensisijaisesti soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin.
Vuoden vaihteessa tapahtuneiden valtionhallinnon muutosten jälkeen vapaaehtoinen metsien- ja soidensuojelu METSO- ja HELMI-ohjelmissa jatkuu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa, jonka toimialue muodostuu Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnista.
Yhteyshenkilöt
METSO-ohjelma:
- Diplomi-insinööri Paula Mattila, paula.mattila@elinvoimakeskus.fi
puh. 0295 029 258
- Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen, pekka.jokinen@elinvoimakeskus.fi
puh. 0295 029 240
HELMI-ohjelman soidensuojelu:
- Luonnonsuojeluasiantuntija Maria Vesterinen, maria.vesterinen@elinvoimakeskus.fi
puh. 0295 029 004
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
