Joka neljäs startup-yrityksen johtotehtävissä toimiva on nainen

Suomen startup-yhteisön analyysi perustuu Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Johtajuutta tarkasteltiin analyysissä ammattinimikkeiden perusteella. Johtaja-nimikkeellä toimivien osalta naisten osuus jää selvästi alle naisten osuuden koko startup-henkilöstöstä. Vuonna 2022 johtotehtävissä toimi yhteensä 717 naista, mikä vastaa 26 prosenttia kaikista johtajanimikkeillä työskentelevistä startup-työntekijöistä.



Vertailun vuoksi elinkeinoelämän ajatuspaja EVA:n arvion mukaan naisjohtajien osuus koko työelämässä oli vuonna 2022 noin 36 prosenttia.



“Positiivista on, että trendi on oikeaan suuntaan. Naisten osuus kasvaa koko ajan startup-yrityksissä sekä foundereina että muissa tehtävissä. Matkaa täysin tasa-arvoiseen tilanteeseen on silti vielä, ja töitä on tehtävä edelleen”, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.



Naisten koulutustaso on Suomessa noussut 2000-luvulla miehiä korkeammaksi, ja tämä näkyy myös startup-kentällä. Vuonna 2022 naisten osuus vähintään kandidaatin tutkinnon suorittaneista startup-työntekijöistä oli 34 prosenttia, kun matalamman koulutusasteen suorittaneiden joukossa osuus oli 30 prosenttia.



“Koulutusrakenne viittaa siihen, ettei naisten aliedustus johtotehtävissä selity osaamisella tai koulutustasolla. Erot näyttävät liittyvän urapolkuihin, nimikkeisiin ja yritysten sisäisiin rakenteisiin. Vahvoilla esimerkeillä sekä yhteiskunnallisilla muutoksilla, kuten vanhempainvapaajärjestelyillä, joissa vastuu jakautuu tasaisemmin, on keskeinen merkitys. Startupeissa työ on usein hektistä, joten on tärkeää, että yhteiskunnassa luodaan tukea ja verkostoja perhe-elämän ja epäsäännöllisen työn yhteensovittamiseen sekä miehille että entistä vahvemmin myös naisille.” jatkaa Pakarinen.

Yrityksen iällä on merkitystä



Naisten määrä startupeissa on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 2005 startupeissa työskenteli noin 1 150 naista, kun vuonna 2022 määrä oli jo lähes 13 300. Suhteellinen osuus koko henkilöstöstä on kuitenkin pysynyt pitkällä aikavälillä melko vakaana.



Naisten osuus startup-yrityksissä vaihtelee myös yrityksen iän mukaan. Nuorimmissa, alkuvaiheen startupeissa naisten osuus työntekijöistä on keskimäärin noin 21 prosenttia. Vakiintuneemmissa startup-yrityksissä naisten osuus nousee yli 30 prosentin.



Tämä viittaa siihen, että naisia rekrytoidaan suhteellisesti enemmän yritysten kasvaessa. On myös mahdollista, että nuoren yrityksen alkuvaiheessa työtarpeet liittyvät enemmän teknologian kehittämiseen, joka on todennäköisesti miesvaltainen ala.

Palkkaerot ovat yhä merkittäviä



Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat startup-sektorilla huomattavat. Vuonna 2022 startupeissa työskentelevien naisten keskimääräiset vuotuiset ansiotulot olivat noin 48 200 euroa, kun miesten vastaava keskiarvo oli noin 65 600 euroa. Mediaanipalkkojen osalta erot olivat maltillisemmat. Naisten mediaanitulot kaikissa startup-lähtöisissä yrityksissä olivat vuonna 2022 noin 41 800, kun miehillä vastaava luku oli noin 53 800.



“Suhteellinen palkkaero on kaventunut hieman vuosien 2005–2022 aikana, mutta on edelleen korkea. Vuonna 2005 naisten ansiot olivat keskimäärin noin 70 prosenttia miesten ansioista, ja vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 74 prosenttia. Tässä tarkastelussa palkkaeroja ei ole eritelty työtehtävien, työkokemuksen tai koulutustaustan mukaan, mutta suhteellinen palkkaero näyttää silti varsin korkealta startup-sektorilla. Tämän eteen koko toimialan on tehtävä työtä”, toteaa Startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.