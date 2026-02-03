Joka neljäs startup-yrityksen johtotehtävissä toimiva on nainen
8.3.2026 06:00:00 EET | Suomen startup-yhteisö | Tiedote
Naisten osuus suomalaisissa startupeissa on hieman yli 30 prosenttia, mutta tämä ei heijastu johtotehtäviin. Vuonna 2022 vain 26 prosenttia startup-yritysten johtajanimikkeellä toimivista työntekijöistä oli naisia.
Suomen startup-yhteisön analyysi perustuu Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Johtajuutta tarkasteltiin analyysissä ammattinimikkeiden perusteella. Johtaja-nimikkeellä toimivien osalta naisten osuus jää selvästi alle naisten osuuden koko startup-henkilöstöstä. Vuonna 2022 johtotehtävissä toimi yhteensä 717 naista, mikä vastaa 26 prosenttia kaikista johtajanimikkeillä työskentelevistä startup-työntekijöistä.
Vertailun vuoksi elinkeinoelämän ajatuspaja EVA:n arvion mukaan naisjohtajien osuus koko työelämässä oli vuonna 2022 noin 36 prosenttia.
“Positiivista on, että trendi on oikeaan suuntaan. Naisten osuus kasvaa koko ajan startup-yrityksissä sekä foundereina että muissa tehtävissä. Matkaa täysin tasa-arvoiseen tilanteeseen on silti vielä, ja töitä on tehtävä edelleen”, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Naisten koulutustaso on Suomessa noussut 2000-luvulla miehiä korkeammaksi, ja tämä näkyy myös startup-kentällä. Vuonna 2022 naisten osuus vähintään kandidaatin tutkinnon suorittaneista startup-työntekijöistä oli 34 prosenttia, kun matalamman koulutusasteen suorittaneiden joukossa osuus oli 30 prosenttia.
“Koulutusrakenne viittaa siihen, ettei naisten aliedustus johtotehtävissä selity osaamisella tai koulutustasolla. Erot näyttävät liittyvän urapolkuihin, nimikkeisiin ja yritysten sisäisiin rakenteisiin. Vahvoilla esimerkeillä sekä yhteiskunnallisilla muutoksilla, kuten vanhempainvapaajärjestelyillä, joissa vastuu jakautuu tasaisemmin, on keskeinen merkitys. Startupeissa työ on usein hektistä, joten on tärkeää, että yhteiskunnassa luodaan tukea ja verkostoja perhe-elämän ja epäsäännöllisen työn yhteensovittamiseen sekä miehille että entistä vahvemmin myös naisille.” jatkaa Pakarinen.
Yrityksen iällä on merkitystä
Naisten määrä startupeissa on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 2005 startupeissa työskenteli noin 1 150 naista, kun vuonna 2022 määrä oli jo lähes 13 300. Suhteellinen osuus koko henkilöstöstä on kuitenkin pysynyt pitkällä aikavälillä melko vakaana.
Naisten osuus startup-yrityksissä vaihtelee myös yrityksen iän mukaan. Nuorimmissa, alkuvaiheen startupeissa naisten osuus työntekijöistä on keskimäärin noin 21 prosenttia. Vakiintuneemmissa startup-yrityksissä naisten osuus nousee yli 30 prosentin.
Tämä viittaa siihen, että naisia rekrytoidaan suhteellisesti enemmän yritysten kasvaessa. On myös mahdollista, että nuoren yrityksen alkuvaiheessa työtarpeet liittyvät enemmän teknologian kehittämiseen, joka on todennäköisesti miesvaltainen ala.
Palkkaerot ovat yhä merkittäviä
Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat startup-sektorilla huomattavat. Vuonna 2022 startupeissa työskentelevien naisten keskimääräiset vuotuiset ansiotulot olivat noin 48 200 euroa, kun miesten vastaava keskiarvo oli noin 65 600 euroa. Mediaanipalkkojen osalta erot olivat maltillisemmat. Naisten mediaanitulot kaikissa startup-lähtöisissä yrityksissä olivat vuonna 2022 noin 41 800, kun miehillä vastaava luku oli noin 53 800.
“Suhteellinen palkkaero on kaventunut hieman vuosien 2005–2022 aikana, mutta on edelleen korkea. Vuonna 2005 naisten ansiot olivat keskimäärin noin 70 prosenttia miesten ansioista, ja vuonna 2022 vastaava osuus oli noin 74 prosenttia. Tässä tarkastelussa palkkaeroja ei ole eritelty työtehtävien, työkokemuksen tai koulutustaustan mukaan, mutta suhteellinen palkkaero näyttää silti varsin korkealta startup-sektorilla. Tämän eteen koko toimialan on tehtävä työtä”, toteaa Startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Päivi TiittanenYhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikköSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358 50 3834 006paivi@startupyhteiso.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen startup-yhteisö
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan3.2.2026 11:50:53 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan ja viestintää, kun yhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen aloitti yhteisössä. Tiittasen tehtävänä on tehdä startup-kentän kannalta keskeiset kysymykset ymmärrettäviksi päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa, seurata poliittista valmistelua sekä yhdistää tutkimustieto ajankohtaiseen viestintään ja vaikuttamistyöhön.
Startup-yritysten barometri: Näkemykset oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta laskivat mittaushistorian heikoimmaksi26.1.2026 09:23:08 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisön tuoreimman barometrin (Q4) tulosten mukaan startupien arvio omasta taloudellista tilanteesta on laskenut historiallisen matalalla tasolle. Sentimentti on laskenut yli vuoden ajan, ja viimeisin pudotus on huomattava. Käytännössä startupit raportoivat oman taloudellisen tilanteen positiiviseksi, mutta aiempaan verrattuna selvästi heikommaksi. Kyselytutkimuksen tuloksiin liittyy aina satunnaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa lyhyellä aikavälillä. “Tulokset ovat yllättäviä ja hieman huolestuttavia. Startup-kenttä on saanut paljon positiivista ansaittua näkyvyyttä viime aikoina ja olemme kaikki kuulleet monia hienoja uutisia muun muassa historiallisista rahoituskierroksista. Syy erityisen heikkoon vuosineljännekseen on epäselvä vielä tässä kohtaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että startup-yritykset raportoivat vielä taloudelliset tilanteensa positiiviseksi”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.Kuvio 1: Startup-yhteisön jäsenyrityste
Mielipide: Trumpin politiikka rikkoo normeja, mitäs jos jokin toinen suurvalta käyttäytyisi samoin?21.1.2026 10:46:04 EET | Artikkeli
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikka on jälleen ajautunut alueelle, jossa perinteiset pelisäännöt eivät enää päde. Yksityiskohdat uusista tullipäätöksistä ovat osin epäselviä. Epävarmuus koskee jopa perustavanlaatuisia kysymyksiä. Koskevatko tullit myös palveluita? Onko joitakin toimialoja tai tuotteita vapautettu? Kukaan ei tunnu tietävän varmasti ja juuri se on ongelma. Usein tullipolitiikkaa tarkastellaan perinteisen teollisuuden kautta, jolla halutaan suojella omaa teollisuutta. Tässä tapauksessa Trumpin tullit muistuttavat enemmän sanktioita kuin kauppapoliittisia välineitä. Niiden ensisijainen tarkoitus ei ole taloudellinen optimointi, vaan poliittinen painostus. Talous on keino, ei päämäärä. Myös startup-sektorilla vaikutukset ovat konkreettisia ja välittömiä. Eräs eurooppalainen kasvuyritys kuvasi mm tilannetta, jossa he olivat tehneet päätöksen mihin kahteen markkinaan rakennamme seuraavat paikalliset tiimimme. Yhdysvallat oli yksi vaihtoehto. Yritys oli pä
Suomen startup-yhteisö kannustaa hallitusta panostamaan innovaatiotoiminnan tukemiseen19.12.2025 09:08:30 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on pettynyt hallituksen päätökseen leikata Business Finlandin innovaatiorahoitusta. Päätös tulee hetkellä, jolloin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit (T&K) ovat selvässä kasvussa. Yhteisön mukaan juuri nyt olisi ratkaisevan tärkeää varmistaa, että myös innovaatiotoimintaa – eli tutkimuksesta kaupallistamiseen etenevää vaihetta – tuetaan riittävästi. “Business Finlandin Tempo ja Nuoret Innovatiiviset Yritykset-rahoitus ovat Suomen innovaatio- ja kasvupolitiikan vaikuttavimpien instrumenttien joukossa. Ne ovat suunniteltu varhaisen vaiheen yrityksille, joiden tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin potentiaali on suuri, mutta joiden riskitaso on vielä korkea. Juuri tässä vaiheessa julkisen rahoituksen rooli on korvaamaton. Näiden rahoitusinstrumenttien säilyttäminen on välttämätöntä”, vaatii Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen Esimerkiksi Tempo-projektit ovat tyypillisesti suhteellisen pieniä, mutta niiden vaikutukset ovat huomattavia. Pienell
Suomen Startup-yhteisö palkittiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla14.11.2025 13:40:00 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat menestyneet kansainvälisillä markkinoilla. Arvioinnissa painotetaan kilpailukykyä, kansainvälisyyttä, kannattavuutta sekä toiminnan vastuullisuutta ja vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat: Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö. Tasavallan presidentti on myöntänyt vuoden 2025 kansainvälistymispalkinnon Suomen Startup-yhteisölle. Palkinto korostaa startup-sektorin kasvavaa merkitystä suomalaiselle viennille, ja tunnustus luovutetaan vastaanotolla perjantaina 14.11. Yhteisö edustaa nopeasti kehittyvää kasvualaa, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Suomen Startup-yhteisön tavoitteena on nostaa kasvuyritysten vientitulot 20 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset startupit tuot
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme