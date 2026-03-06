Museovirasto jakoi valtionavustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille
6.3.2026 09:48:08 EET | Museovirasto | Tiedote
Ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettiin yhteensä 420 000 euroa. Avustuksen saaneissa hankkeissa muun muassa kehitetään museoalan yhteisiä toimintamalleja, vastataan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa museoissa. Lisäksi esille nousivat digitaaliset yleisöpalvelut, nuorten ja yhteisöjen osallistaminen sekä kulttuuriympäristötiedon jakaminen.
Avustusten tarkoituksena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä Museopoliittisen ohjelman tavoitteita ja YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden mukaista kestävää kehitystä. Avustuksilla tuetaan kulttuuriperintötyötä, joka on sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää.
Museovirasto vastaanotti 37 hakemusta, ja haettu kokonaissumma oli 1 173 418 euroa. Avustusta myönnettiin 16 hankkeelle. Avustussummat vaihtelivat 8 000 eurosta 35 000 euroon.
Museoalan yhteisten toimintamallien luominen
Tänä vuonna yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi museoalalle jaettavien yhteisten toimintamallien kehittäminen. Hankkeissa suunnitellaan malleja esimerkiksi metsä-, luonto- ja kestävyyskasvatusta painottavaan museopedagogiikkaan sekä tila- ja aikasidonnaisten taidemuotojen käsittelyyn museoissa.
Helsingin kaupunginmuseon luotsaamassa usean museon yhteishankkeessa vastataan opetus- ja kulttuuriministeriön Museopoliittisessa ohjelmassa tunnistettuun tarpeeseen laatia museoille tutkimuspolitiikan muistilista.
“Tutkimuspolitiikan muistilista on tarkoitettu museoiden tutkimuspoliittisen ajattelun ja osaamisen edistämiseen. Sen pohjaksi laaditaan tutkimuspoliittinen ohjelma, jonka hankkeen työryhmä koostaa museokentän yhteistä keskustelua varten kevään 2026 aikana. Työskentelemme tiiviissä vuoropuhelussa museokentän kanssa, jotta saamme kattavan käsityksen museoiden nykyisistä tutkimuspolitiikkaan liittyvistä asiakirjoista sekä niiden kehittämistoiveista,” kertoo Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss.
Hankkeen työryhmän jäseniä ovat AD-museo, Ateneumin taidemuseo, Helsingin kaupunginmuseo, KAMU Espoon kaupunginmuseo, Suomen Metsämuseo Lusto ja Vantaan kaupunginmuseo.
Ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavat hankkeet museoissa
Avustettavissa hankkeissa museot haluavat vastata myös ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Hankkeissa muun muassa varaudutaan kulttuuriomaisuuden säilymiseen digitoimalla taideteoksia sekä kutsutaan eri ryhmiä osallistumaan kullankaivuun liittyvän kulttuuriperinnön kerrontaan ja tallentamiseen.
Turun taidemuseon hanke puolestaan pyrkii hidastamaan ja syventämään museokokemusta kokeilemalla uusia tilallisia, pedagogisia ja viestinnällisiä ratkaisuja, jotka tukevat tietoista läsnäoloa ja taiteen syvällistä kohtaamista. Kokeiluissa tarkastellaan esimerkiksi esillepanoa, akustiikkaa ja estetiikkaa, jotta aistiärsykkeitä voidaan vähentää ja mahdollistaa hidas, keskittynyt katsominen.
”Hanke uudistaa toimintakulttuuriamme hitauden ja tietoisen läsnäolon näkökulmasta ja tuo esiin taidemuseoiden mahdollisuuden toimia vastavoimana: pysähtymiseen, hiljentymiseen ja tietoiseen läsnäoloon kannustavana tilana, jolla on potentiaali edistää ymmärrystä, hyvinvointia ja mielenrauhaa. Marraskuussa avautuvan kokoelmanäyttelyn kautta pohdimme, miten voimme antaa tilaa herkkyydelle nykymaailmassa”, kuvaa Turun taidemuseon yleisötyön amanuenssi Elli Liippo.
Avustukset kehittävät laajasti koko alaa
Ammatillisten museoiden innovatiiviset avustukset tarjoavat museoille mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja toteuttaa matalan kynnyksen kokeiluja. On tärkeää, että museot jakavat hankkeiden tulokset koko museokentän hyödynnettäväksi. Näin vahvistetaan museoiden – ja laajemmin kulttuuriperinnön ja taiteen – yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Museoiden innovatiiviset avustukset ovat kehittäneet museokenttää jo pitkään, sillä Museovirasto on myöntänyt niitä ammatillisille museoille vuodesta 2001 lähtien.
Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.
Yhteyshenkilöt
Erikoisasiantuntijat Anu Niemelä, 0295 33 6015 ja Anna Stockley, puh. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta osaksi Museovirastoa 1.1.2026 alkaen6.3.2026 10:56:31 EET | Tiedote
Museoviraston toimialue kulttuuriperinnöstä vastaavana virastona on laajentunut entisestään, kun aiemmin itsenäisenä virastona toiminut Suomenlinnan hoitokunta yhdistyi Museovirastoon vuoden 2026 alusta. Uusi virasto jatkaa Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviä. Yhdistyminen ei aiheuttanut muutoksia virastokokonaisuuden palveluihin tai henkilöstön määrään.
Varkauden teolliselle perinnölle myönnettiin Euroopan kulttuuriperintötunnus25.2.2026 13:43:36 EET | Tiedote
Euroopan komissio on myöntänyt Varkauden teolliselle perinnölle Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kokouksessaan 24.2.2026 yhdessä 12 muun eurooppalaisen kohteen kanssa. Varkauden kaupungin hakema kohde tuo esiin teollistumisen historiaa itäisessä Suomessa työväenliikkeen noususta kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen lähes 300 vuoden ajalta. Museovirasto koordinoi tunnuksen käyttöä sekä hakuprosessia yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa.
Museovirasto avasi avustushaun kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin – hae 24.3.2026 klo 15 mennessä10.2.2026 12:53:31 EET | Tiedote
Museovirasto avasi 10.2.2026 avustushaun kuvataiteilijoiden vuosien 2026–2027 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 24.3.2026 klo 15 mennessä.
Museovirasto jakoi 329 000 euroa toiminta-avustuksina kulttuuriperintöalan toimijoille6.2.2026 11:49:29 EET | Tiedote
Vuoden 2026 toimintaan jaettiin yhteensä 329 000 euroa 15 eri toimijalle. Avustuksen saajat edistävät kukin omalla alallaan kulttuuriperinnön tuntemusta, saavutettavuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Museovuosi 2025 oli jälleen menestys – kävijämäärät pysyivät huippulukemissa4.2.2026 12:30:32 EET | Tiedote
Museoviraston keräämien alustavien tietojen mukaan vuonna 2025 ammatillisesti hoidetuissa museoissa vierailtiin yhteensä 8 595 422 kertaa. Käyntiluvut kasvoivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Viime vuosina museoiden käyntiluvut ovat olleet huippulukemissa, ja museoiden suosio jatkuu vahvana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme